《全球汇市》日圆兑美元大涨，外界臆测日本央行将缩减刺激政策

* 美元兑日圆最多下跌0.7% * 日本央行缩减购债后，引发缩减刺激政策的臆测 * 美元兑欧元持于1.20美元下方 * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月10日 - 美元兑日圆周三进一步下跌，触及六周低点。昨天日本央行(BOJ)缩减购债规模，令外界臆测该行可能将退出大规模货币刺激政策。 美元兑日圆 最多下跌0.7%至111.765日圆，为12月1日以来最低；周二日本央行在定期购债操作中缩减了规模，美元下跌0.5%。 周三并无更进一步的消息。但分析师将持续抛盘归因于交易商押注日本央行料将开始缩减刺激措施。 日圆兑欧元等其他货币也走升，其中日元兑欧元涨0.5%。 “日本债券收益率持续上新，这强化了日圆的走势，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Thu Lan Nguyen称。 但Nguyen表示，市场对于日本央行提前结束宽松政策的预期“不成熟”，因为该央行可以在无需购买这么多债券情况下捍卫10年债收益率，而且日本的通胀压力仍然较低。 此外，由于近几个月投资者加强利用日圆作为融资货币，以买进美国等地收益相对较高的债券，日圆空仓处于极端水准。 美元疲势突显其易受全球其他央行货币政策正常化措施的影响，这个2017年出现的特征，在2018年持续令美元承压。 市场已经消化了美国今年将会两度加息的因素，但最近才开始对其他央行收紧政策作出反应。 美元指数 跌0.2%，美元/欧元 仍守在关键水准1.20美元下方。 多数交易员准备迎接欧元中期内的上涨，但本周欧元低于上周创下的近四个月高点1.2089美元。 10年期美国公债收益率达到10个月高点，部分系受到了日本央行举措的提振。 10年期美国公债收益率 亚洲盘报在2.558%，高于美国周二收盘的2.546%。 “日本央行的举动提醒交易商们一项事实，即主要国家央行有意让货币政策正常化，”瑞穗证券首席外汇 策略师山本雅文指出。 “我认为日圆不为人所乐见的走强，将使得日本央行未来在他们希望迈向政策正常化时更加戒慎，”他称 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1942 1.1935 +0.06 -0.45 1.1996 美元/日圆 111.74 112.64 -0.80 -0.83 112.67 欧元/日圆 133.46 134.45 -0.74 -1.27 135.18 美元/瑞郎 0.9825 0.9832 -0.07 +0.84 0.9743 英镑/美元 1.3510 1.3539 -0.21 -0.01 1.3512 美元/加元 1.2448 1.2462 -0.11 -1.03 1.2577 美元/离岸人民币 6.5210 6.5340 -0.20 +0.13 6.5125 澳元/美元 0.7835 0.7823 +0.15 +0.44 0.7801 新西兰元/美元 0.7197 0.7159 +0.53 +1.57 0.7086 欧元/瑞郎 1.1733 1.1736 -0.03 +0.38 1.1689 欧元/英镑 0.8838 0.8813 +0.28 -0.51 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.7820 9.8248 -0.44 -0.58 9.8391 美元/挪威克朗 8.0546 8.1002 -0.56 -1.86 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/刘秀红/孙茉莉/王灿；审校 刘秀红/于春红/张明钧/白云)