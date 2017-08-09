《全球汇市》日圆兑美元触及八周高位，受最新朝鲜半岛紧张局势影响

* 日圆上涨，之前朝鲜称考虑打击关岛 * 美元/日圆触及6月中旬以来最低水平 * 美国公债收益率因风险人气较差而下跌，导致美元承压 * 新西兰元触及三周低位，关注周四新西兰央行动向 路透东京8月9日 - 日圆兑美元周三触及八周高位，兑其他货币也普遍上扬，对朝鲜半岛引发的新一轮地缘政治紧张局势做出反应。 朝鲜周三表示，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。 美元兑日圆 走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。美元/日圆跌0.4%报109.890，此前跌至6月15日以来低点109.740。 “市场一段时间以来对于朝鲜局势很放心。因此当朝鲜威胁以导弹打击关岛时反响很大，”大和证券的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 “然而，几乎没有市场参与者认为朝鲜真的会在这个节点去打击关岛。所以影响最终会消散。” 市场参与者关注焦点已经转向下一可能加剧地缘政治紧张局势的事件。 “美元/日圆已经跌破110.00，现阶段可能会看到美元/日圆开始触底，市场现在有时间去评估形势了，”东京法国兴业外汇业务主管Kyosuke Suzuki表示。 “接下来焦点在于朝鲜是否会进行核试验，以及美国会做出何种回应。” 韩元兑美元 下跌超过0.8%至1,135.6，创7月14日以来最低。 欧元兑日圆 下跌0.6%至128.960，而在一周之前才刚触及131.00上方的一年半高点。 澳元兑日圆 跌1.0%至一个月低点86.43日圆，该汇价7月底触及近90.00日圆的19个月高点。 冒险意愿降低，推动美国公债收益率下滑，进而压制美元。 鉴于亚洲股市和美国股指期货周三亚洲盘初走软，10年期美国公债收益率 最新下跌3个基点。 欧元兑美元 小跌0.2%至1.1726美元。欧元隔夜跌去约0.4%，之前数据显示，美国6月职位空缺数量激增至纪录高位，是对上周五强劲非农就业数据的力证，这起到支撑美元的作用。 美元指数 基本持平于93.633，隔夜触及11日高点93.876。 新西兰元继续下跌，新西兰元兑美元 触及三周低点0.7309美元。 新西兰元整周都处于守势，静待新西兰央行周四公布政策决议。外界普遍预期该央行将维持利率于纪录低 点1.75%不变。 尽管新西兰元近日趋软，但今年以来累计仍涨逾5%，7月曾创下0.7557美元的26个月高位。外界担心新西 兰央行将设法压制本币并趋于更鸽派立场，强化低利率的必要。 澳元兑美元 跌0.5%至0.7873美元。澳元对风险偏好变化相当敏感。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1734 1.1749 -0.13 +11.61 1.0513 美元/日圆 109.87 110.30 -0.39 -5.99 116.87 欧元/日圆 128.93 129.64 -0.55 +4.70 123.14 美元/瑞郎 0.9699 0.9743 -0.45 -4.71 1.0178 英镑/美元 1.2986 1.2989 -0.02 +5.27 1.2336 美元/加元 1.2689 1.2665 +0.19 -5.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.7057 6.7106 -0.07 -3.83 6.9726 澳元/美元 0.7871 0.7912 -0.52 +9.09 0.7215 新西兰元/美元 0.7320 0.7327 -0.10 +5.46 0.6941 澳元/日圆 86.510 87.290 -0.89 +2.60 84.320 新西兰元/日圆 80.430 80.850 -0.52 -0.91 81.170 英镑/日圆 142.70 143.29 -0.41 -0.92 144.02 澳元/新西兰元 1.0754 1.0797 -0.40 +3.57 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/艾茂林/张明钧/王兴亚/张若琪 审校 于春红/白云/龚芳/蔡美珍)