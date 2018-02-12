《全球汇市》日圆兑美元走坚但低于五个月高点，关注全球股市动向

* 日圆小涨，但仍低于周五所创近五个月高位 * 美元指数走软，此前创15个月来单周最大涨幅 路透新加坡2月12日 - 日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。 美元兑日圆 跌0.2%至108.62，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。 在市场受压时，日圆往往会吸引买需，原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比，日本的经常帐盈余对日圆构成支持，给该货币提供了更多韧性。 美股标普500指数周五涨1.5%，以强劲买盘为这走势动荡的一周拉上帷幕，但周线表现仍为两年来最糟。尽管该指数反弹，投资者仍在为接下来几天更波动的市况做准备。 周一亚洲盘初，E-迷你标普500指数期货 小涨0.5%。 一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。 一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。 “黑田东彦获得续任总裁一事，似乎不会令美元兑日圆在未来几天大幅上涨，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说。 “但一旦市场缓和下来，市场焦点将重返货币政策差异性...而这可能使得美元兑日圆偏向上行，”他说。 但Okagawa说，目前日圆的走势或将从美国及全球股市寻求指引，并称市场将需再几星期时间才能恢复稳定。 美元指数 下滑0.2%，报90.291，该指数上周涨了1.4%。 美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅，因一些交易员将美元空头头寸平仓，还有 一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至2月6日当周投机客 持有的美元净空仓规模六周来首次下降。 欧元兑美元 持稳于1.2258美元。上周欧元下跌1.6%，为2016年11月以来最大单周 跌幅，因风险偏好降温和波动率上升促使市场人士削减头寸。 欧元容易受到此类平仓操作影响，因近期市场震荡前，有关欧洲央行将解除货币刺激措 施的预期促使投资者纷纷买入欧元。 英镑兑美元 持稳于1.3820美元，上周五下跌0.6%，此前欧盟的脱欧谈判代表警 告英国称，英国退欧过渡协议“不一定能够达成”。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2276 1.2233 +0.35 +2.33 1.1996 美元/日圆 108.64 108.78 -0.13 -3.58 112.67 欧元/日圆 133.37 133.30 +0.05 -1.34 135.18 美元/瑞郎 0.9379 0.9399 -0.21 -3.74 0.9743 英镑/美元 1.3835 1.3835 +0.00 +2.39 1.3512 美元/加元 1.2566 1.2576 -0.08 -0.09 1.2577 美元/离岸人民币 6.3039 6.3140 -0.16 -3.20 6.5125 澳元/美元 0.7831 0.7812 +0.24 +0.38 0.7801 新西兰元/美元 0.7254 0.7244 +0.14 +2.37 0.7086 澳元/日圆 85.080 84.840 +0.28 -3.20 87.890 新西兰元/日圆 78.840 78.800 +0.05 -1.25 79.840 英镑/日圆 150.30 150.34 -0.03 -1.19 152.11 澳元/新西兰元 1.0791 1.0762 +0.27 -1.96 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 龚芳/侯雪苹/李婷仪/王灿；审校 徐文焰/许娜/杜明霞)