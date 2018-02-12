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亚洲
February 12, 2018 / 1:14 AM / a day ago

《全球汇市》日圆兑美元走坚但低于五个月高点，关注全球股市动向

3 分钟阅读

    * 日圆小涨，但仍低于周五所创近五个月高位
    * 美元指数走软，此前创15个月来单周最大涨幅

    路透新加坡2月12日 - 日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至108.62，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。

    在市场受压时，日圆往往会吸引买需，原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比，日本的经常帐盈余对日圆构成支持，给该货币提供了更多韧性。
    
    美股标普500指数周五涨1.5%，以强劲买盘为这走势动荡的一周拉上帷幕，但周线表现仍为两年来最糟。尽管该指数反弹，投资者仍在为接下来几天更波动的市况做准备。
    
    周一亚洲盘初，E-迷你标普500指数期货      小涨0.5%。
    
     一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。            

    一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。            
    
    “黑田东彦获得续任总裁一事，似乎不会令美元兑日圆在未来几天大幅上涨，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说。
    
    “但一旦市场缓和下来，市场焦点将重返货币政策差异性...而这可能使得美元兑日圆偏向上行，”他说。
    
    但Okagawa说，目前日圆的走势或将从美国及全球股市寻求指引，并称市场将需再几星期时间才能恢复稳定。
    
    美元指数      下滑0.2%，报90.291，该指数上周涨了1.4%。 

    美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅，因一些交易员将美元空头头寸平仓，还有
一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币。

    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至2月6日当周投机客
持有的美元净空仓规模六周来首次下降。            

    欧元兑美元      持稳于1.2258美元。上周欧元下跌1.6%，为2016年11月以来最大单周
跌幅，因风险偏好降温和波动率上升促使市场人士削减头寸。

    欧元容易受到此类平仓操作影响，因近期市场震荡前，有关欧洲央行将解除货币刺激措
施的预期促使投资者纷纷买入欧元。

    英镑兑美元        持稳于1.3820美元，上周五下跌0.6%，此前欧盟的脱欧谈判代表警
告英国称，英国退欧过渡协议“不一定能够达成”。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2276  1.2233  +0.35  +2.33  1.1996
    美元/日圆                   108.64  108.78  -0.13  -3.58  112.67
    欧元/日圆                   133.37  133.30  +0.05  -1.34  135.18
    美元/瑞郎                   0.9379  0.9399  -0.21  -3.74  0.9743
    英镑/美元                   1.3835  1.3835  +0.00  +2.39  1.3512
    美元/加元                   1.2566  1.2576  -0.08  -0.09  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3039  6.3140  -0.16  -3.20  6.5125
    澳元/美元                   0.7831  0.7812  +0.24  +0.38  0.7801
    新西兰元/美元               0.7254  0.7244  +0.14  +2.37  0.7086
    澳元/日圆                   85.080  84.840  +0.28  -3.20  87.890
    新西兰元/日圆               78.840  78.800  +0.05  -1.25  79.840
    英镑/日圆                   150.30  150.34  -0.03  -1.19  152.11
    澳元/新西兰元               1.0791  1.0762  +0.27  -1.96  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 龚芳/侯雪苹/李婷仪/王灿；审校 徐文焰/许娜/杜明霞)
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