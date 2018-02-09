《全球汇市》日圆兑美元逼近四个月高点，全球股灾激发避险买气

* 日圆接近四个月高位，投资者继续解除仓位 * 亚洲股市下跌超过2% * 欧元或录得2016年11月以来最大单周跌幅 * 市场对于美国政府恐将关门的反应不大 路透东京2月9日 - 日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫、亚洲股市哀鸿遍野，引发避险买盘。 许多市场人士正结清仓位，而非建立新仓，因在波动率上扬之际他们寻求降低曝险。 美元兑日圆 一度低见108.50，逼近1月26日触及的四个月低点108.28，稍后小涨至108.99，但本周累计仍已跌1.1%。 美国国会没有在截止期限前批准避免政府停摆的拨款计划 ，不过市场反应有限。 未能在午夜的最后期限前通过拨款议案，在技术层面引发了政府停摆，但可能是短暂的。预计参议院将在上午1时(0600GMT)后批准临时拨款法案和预算协议，并将其送交众议院审议。 欧元兑美元 微升0.1%报1.2254，但本周累计已跌1.6%，可能创2016年11月以来最大单周跌幅。 在本周市场巨变之前，汇市最受欢迎的操作之一是买进欧元及卖出日圆，因投资人预期欧洲央行将撤回刺激措施，而日本央行的紧缩脚步将会最慢。 “由于股市遭到打击，市场人士可能暂时会继续缩减部位，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida称。 上周美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机客在欧元的多仓达纪录高位，日圆净空仓在11月触及近四年高位后，仍处于高档。 英镑兑美元 涨0.2%报1.3946美元，对于英国央行副总裁布罗德班特的讲话几无反应。他表示更加相信英国的薪资成长情况正在改善。 英镑兑美元周四最高涨至1.4067美元，此前英国央行表示，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点。 全球股市和其他风险资产骤跌提振了瑞郎买盘，周四瑞郎兑欧元 升至四个月高点1.1448瑞郎。瑞郎/欧元最新报1.1492瑞郎。 美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 周五下跌2.3%。 投资者接下来将关注下周三的美国消费者物价指数，以及美联储主席鲍威尔针对货币政策的半年度国会听证会，听证会将于2月28日举行。 “鉴于当前股市的所有动荡，鲍威尔面临要有所作为，以平息市场不安情绪的压力，”Oanda 驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示。 “安抚市场情绪最有效的工具是什么呢？...再次口头打压利率吧，所以换句话说，就是不要像市场预期的那样鹰派，”Innes表示，他指的是美债收益率。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2262 1.2245 +0.14 +2.22 1.1996 美元/日圆 109.00 108.74 +0.24 -3.26 112.67 欧元/日圆 133.68 133.16 +0.39 -1.11 135.18 美元/瑞郎 0.9368 0.9358 +0.11 -3.85 0.9743 英镑/美元 1.3960 1.3911 +0.35 +3.32 1.3512 美元/加元 1.2594 1.2602 -0.06 +0.14 1.2577 美元/离岸人民币 6.3418 6.3620 -0.32 -2.62 6.5125 澳元/美元 0.7778 0.7779 -0.01 -0.29 0.7801 新西兰元/美元 0.7214 0.7215 -0.01 +1.81 0.7086 澳元/日圆 84.810 84.600 +0.25 -3.50 87.890 新西兰元/日圆 78.640 78.490 +0.19 -1.50 79.840 英镑/日圆 152.19 151.27 +0.61 +0.05 152.11 澳元/新西兰元 1.0782 1.0777 +0.05 -2.04 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/张若琪/蔡美珍/张涛/陈宗琦；审校 高琦/于春红/艾茂林/王洋)