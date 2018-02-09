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February 9, 2018 / 6:43 AM / in 2 days

《全球汇市》日圆兑美元逼近四个月高点，全球股灾激发避险买气

3 分钟阅读

    * 日圆接近四个月高位，投资者继续解除仓位
    * 亚洲股市下跌超过2%
    * 欧元或录得2016年11月以来最大单周跌幅
    * 市场对于美国政府恐将关门的反应不大

    路透东京2月9日 - 日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫、亚洲股市哀鸿遍野，引发避险买盘。
    
    许多市场人士正结清仓位，而非建立新仓，因在波动率上扬之际他们寻求降低曝险。
    
    美元兑日圆      一度低见108.50，逼近1月26日触及的四个月低点108.28，稍后小涨至108.99，但本周累计仍已跌1.1%。
    
    美国国会没有在截止期限前批准避免政府停摆的拨款计划            ，不过市场反应有限。
    
    未能在午夜的最后期限前通过拨款议案，在技术层面引发了政府停摆，但可能是短暂的。预计参议院将在上午1时(0600GMT)后批准临时拨款法案和预算协议，并将其送交众议院审议。            
    
    欧元兑美元      微升0.1%报1.2254，但本周累计已跌1.6%，可能创2016年11月以来最大单周跌幅。

    在本周市场巨变之前，汇市最受欢迎的操作之一是买进欧元及卖出日圆，因投资人预期欧洲央行将撤回刺激措施，而日本央行的紧缩脚步将会最慢。
    
    “由于股市遭到打击，市场人士可能暂时会继续缩减部位，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida称。
    
    上周美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机客在欧元的多仓达纪录高位，日圆净空仓在11月触及近四年高位后，仍处于高档。

    英镑兑美元        涨0.2%报1.3946美元，对于英国央行副总裁布罗德班特的讲话几无反应。他表示更加相信英国的薪资成长情况正在改善。            
    
    英镑兑美元周四最高涨至1.4067美元，此前英国央行表示，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点。            
    
    全球股市和其他风险资产骤跌提振了瑞郎买盘，周四瑞郎兑欧元          升至四个月高点1.1448瑞郎。瑞郎/欧元最新报1.1492瑞郎。
    
    美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。            

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               周五下跌2.3%。

    投资者接下来将关注下周三的美国消费者物价指数，以及美联储主席鲍威尔针对货币政策的半年度国会听证会，听证会将于2月28日举行。
    
    “鉴于当前股市的所有动荡，鲍威尔面临要有所作为，以平息市场不安情绪的压力，”Oanda 驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示。
    
    “安抚市场情绪最有效的工具是什么呢？...再次口头打压利率吧，所以换句话说，就是不要像市场预期的那样鹰派，”Innes表示，他指的是美债收益率。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2262  1.2245  +0.14  +2.22  1.1996
    美元/日圆                   109.00  108.74  +0.24  -3.26  112.67
    欧元/日圆                   133.68  133.16  +0.39  -1.11  135.18
    美元/瑞郎                   0.9368  0.9358  +0.11  -3.85  0.9743
    英镑/美元                   1.3960  1.3911  +0.35  +3.32  1.3512
    美元/加元                   1.2594  1.2602  -0.06  +0.14  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3418  6.3620  -0.32  -2.62  6.5125
    澳元/美元                   0.7778  0.7779  -0.01  -0.29  0.7801
    新西兰元/美元               0.7214  0.7215  -0.01  +1.81  0.7086
    澳元/日圆                   84.810  84.600  +0.25  -3.50  87.890
    新西兰元/日圆               78.640  78.490  +0.19  -1.50  79.840
    英镑/日圆                   152.19  151.27  +0.61  +0.05  152.11
    澳元/新西兰元               1.0782  1.0777  +0.05  -2.04  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/张若琪/蔡美珍/张涛/陈宗琦；审校 高琦/于春红/艾茂林/王洋)
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