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《全球汇市》日圆全线上涨，受新一轮朝鲜半岛紧张局势影响
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2017年8月9日 / 凌晨1点17分 / 5 天内

《全球汇市》日圆全线上涨，受新一轮朝鲜半岛紧张局势影响

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 日圆上涨，之前朝鲜称考虑打击关岛
    * 美元/日圆触及6月中旬以来最低水平
    * 美国公债收益率受避险人气影响下跌，导致美元承压
    * 新西兰元在三周低位附近徘徊，关注周四新西兰央行动向

    路透东京8月9日 - 日圆兑美元和其他货币周三走高，受朝鲜半岛引发的新一轮地缘政治紧张局势影响。
    
    朝鲜周三表示，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。            

    美元兑日圆      走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。美元/日圆跌0.4%报109.865，隔夜触及6月中旬以来低点109.835。
    
    韩元兑美元          下跌约0.8%至1,133.8韩元，为7月14日以来最低盘中水位。
    
    欧元/日圆         跌0.45%报129.125日圆。澳元/日圆         跌0.7%报86.66日圆。
    
    “市场一段时间以来对于朝鲜局势很放心。因此当朝鲜威胁以导弹打击关岛时反响很大，”大和证券的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

    “然而，几乎没有市场参与者认为朝鲜真的会在这个节点去打击关岛。所以影响最终会消散。”
    
    金融市场的冒险意愿降低将推动美国公债收益率下滑，进而会压制美元。
    
    由于亚洲股市和美国股指期货周三盘初走软，10年期美国公债收益率           最新下跌约3个基点。
    
    欧元兑美元      小跌0.1%至1.1735美元。欧元隔夜跌去约0.4%，之前公布的数据显示，美国6月职位空缺数量激增至纪录高位，是对上周五强劲非农就业数据的力证，这起到支撑美元的作用。

    美元指数      基本持平于93.633，隔夜触及11日高点93.876。
    
    新西兰元继续下跌，新西兰元兑美元        徘徊在三周低点附近报0.7319。
    
    新西兰元整周都处于守势，静待新西兰央行周四公布政策决议。外界普遍预期该央行将
维持利率于纪录低点1.75%不变。
    
    尽管新西兰元近日趋软，但今年以来累计仍涨逾5%，7月曾创下0.7557美元的26个月高
位。外界担心新西兰央行将设法压制本币并趋于更鸽派立场，强化低利率的必要。
    
    澳元兑美元        跌0.5%至0.7876。澳元对风险偏好相当敏感。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1743  1.1749  -0.05 +11.70  1.0513
    美元/日圆                   109.89  110.30  -0.37  -5.97  116.87
    欧元/日圆                   129.07  129.64  -0.44  +4.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9723  0.9743  -0.21  -4.47  1.0178
    英镑/美元                   1.2978  1.2989  -0.08  +5.20  1.2336
    美元/加元                   1.2693  1.2665  +0.22  -5.49  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7147  6.7106  +0.06  -3.70  6.9726
    澳元/美元                   0.7870  0.7912  -0.53  +9.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.7312  0.7327  -0.20  +5.35  0.6941
    澳元/日圆                   86.470  87.290  -0.94  +2.55  84.320
    新西兰元/日圆               80.370  80.850  -0.59  -0.99  81.170
    英镑/日圆                   142.63  143.29  -0.46  -0.97  144.02
    澳元/新西兰元               1.0757  1.0797  -0.37  +3.60  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/白云/张涛/张若琪 审校 许娜/王颖/张荻/龚芳)

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