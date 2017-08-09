《全球汇市》日圆全线上涨，受新一轮朝鲜半岛紧张局势影响

* 日圆上涨，之前朝鲜称考虑打击关岛 * 美元/日圆触及6月中旬以来最低水平 * 美国公债收益率受避险人气影响下跌，导致美元承压 * 新西兰元在三周低位附近徘徊，关注周四新西兰央行动向 路透东京8月9日 - 日圆兑美元和其他货币周三走高，受朝鲜半岛引发的新一轮地缘政治紧张局势影响。 朝鲜周三表示，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。 美元兑日圆 走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。美元/日圆跌0.4%报109.865，隔夜触及6月中旬以来低点109.835。 韩元兑美元 下跌约0.8%至1,133.8韩元，为7月14日以来最低盘中水位。 欧元/日圆 跌0.45%报129.125日圆。澳元/日圆 跌0.7%报86.66日圆。 “市场一段时间以来对于朝鲜局势很放心。因此当朝鲜威胁以导弹打击关岛时反响很大，”大和证券的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 “然而，几乎没有市场参与者认为朝鲜真的会在这个节点去打击关岛。所以影响最终会消散。” 金融市场的冒险意愿降低将推动美国公债收益率下滑，进而会压制美元。 由于亚洲股市和美国股指期货周三盘初走软，10年期美国公债收益率 最新下跌约3个基点。 欧元兑美元 小跌0.1%至1.1735美元。欧元隔夜跌去约0.4%，之前公布的数据显示，美国6月职位空缺数量激增至纪录高位，是对上周五强劲非农就业数据的力证，这起到支撑美元的作用。 美元指数 基本持平于93.633，隔夜触及11日高点93.876。 新西兰元继续下跌，新西兰元兑美元 徘徊在三周低点附近报0.7319。 新西兰元整周都处于守势，静待新西兰央行周四公布政策决议。外界普遍预期该央行将 维持利率于纪录低点1.75%不变。 尽管新西兰元近日趋软，但今年以来累计仍涨逾5%，7月曾创下0.7557美元的26个月高 位。外界担心新西兰央行将设法压制本币并趋于更鸽派立场，强化低利率的必要。 澳元兑美元 跌0.5%至0.7876。澳元对风险偏好相当敏感。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1743 1.1749 -0.05 +11.70 1.0513 美元/日圆 109.89 110.30 -0.37 -5.97 116.87 欧元/日圆 129.07 129.64 -0.44 +4.82 123.14 美元/瑞郎 0.9723 0.9743 -0.21 -4.47 1.0178 英镑/美元 1.2978 1.2989 -0.08 +5.20 1.2336 美元/加元 1.2693 1.2665 +0.22 -5.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.7147 6.7106 +0.06 -3.70 6.9726 澳元/美元 0.7870 0.7912 -0.53 +9.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7312 0.7327 -0.20 +5.35 0.6941 澳元/日圆 86.470 87.290 -0.94 +2.55 84.320 新西兰元/日圆 80.370 80.850 -0.59 -0.99 81.170 英镑/日圆 142.63 143.29 -0.46 -0.97 144.02 澳元/新西兰元 1.0757 1.0797 -0.37 +3.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/白云/张涛/张若琪 审校 许娜/王颖/张荻/龚芳)