《全球汇市》日圆因朝鲜半岛紧张局势而上涨，加元接近10个月高位

* 美元/日圆下滑0.3%，受朝鲜半岛局势影响 * 加元上扬，对加拿大央行升息的预期升温 路透东京7月5日 - 美元兑日圆周三下滑，因对美国和朝鲜紧张关系升温的担忧加剧，加元上涨，此前该国央行总裁表示支持升息。 美元兑日圆 亚洲盘初下跌0.3%至112.95，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。 在全球不确定性升温之际，市场人士通常会买回日圆。 朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。 美国国防部对这次导弹试射表示谴责，称其准备保卫美国及其盟国抵御与日俱增的朝鲜威胁。 加元兑美元 亦持坚，报1.2934加元，周二曾触及10个月高位1.2912加元。 加拿大央行总裁波洛兹对德国商报(Handelsblatt)表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。 他的讲话令市场预期加拿大央行7月12日会议升息机率超过50%，这是一个重大转变，不到两周之前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。 欧洲央行总裁德拉吉上周的强硬表态，促使外界预期该央行正接近撤回刺激举措，这也令欧元得到支撑。 尽管欧元 在上周大涨2.1%后于本周初下滑，但已经在1.1359美元左右企稳。 “如果有更多欧洲央行官员的言论明确暗示将缩减刺激举措，那么欧元可能进一步上涨，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。 欧元上周所触及约一年高位1.1445美元被视为短期目标。若能断然突破1.15-16区域，将是确立欧元脱离2015年初以来交投区间的讯号。 澳元 在0.7612美元处疗伤止痛，澳洲央行周二政策会议对经济及利率持中性立场，让一些原本期待鹰派基调的交易员感到失望。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1357 1.1342 +0.13 +8.03 1.0513 美元/日圆 113.03 113.26 -0.20 -3.29 116.87 欧元/日圆 128.35 128.48 -0.10 +4.23 123.14 美元/瑞郎 0.9643 0.9653 -0.10 -5.26 1.0178 英镑/美元 1.2933 1.2916 +0.13 +4.84 1.2336 美元/加元 1.2934 1.2935 -0.01 -3.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8062 6.8055 +0.01 -2.39 6.9726 澳元/美元 0.7612 0.7600 +0.16 +5.50 0.7215 新西兰元/美元 0.7285 0.7288 -0.04 +4.96 0.6941 澳元/日圆 86.060 86.140 -0.09 +2.06 84.320 新西兰元/日圆 82.340 82.550 -0.25 +1.44 81.170 英镑/日圆 146.22 146.33 -0.08 +1.53 144.02 澳元/新西兰元 1.0448 1.0426 +0.21 +0.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张荻/许娜/杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/白云/王兴亚/龚芳)