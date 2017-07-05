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《全球汇市》日圆因朝鲜半岛紧张局势而上涨，加元接近10个月高位
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2017年7月5日 / 凌晨12点37分 / 1 个月前

《全球汇市》日圆因朝鲜半岛紧张局势而上涨，加元接近10个月高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元/日圆下滑0.3%，受朝鲜半岛局势影响
    * 加元上扬，对加拿大央行升息的预期升温

    路透东京7月5日 - 美元兑日圆周三下滑，因对美国和朝鲜紧张关系升温的担忧加剧，加元上涨，此前该国央行总裁表示支持升息。
    
    美元兑日圆      亚洲盘初下跌0.3%至112.95，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。

    在全球不确定性升温之际，市场人士通常会买回日圆。
    
    朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。
   
    美国国防部对这次导弹试射表示谴责，称其准备保卫美国及其盟国抵御与日俱增的朝鲜威胁。
    
    加元兑美元        亦持坚，报1.2934加元，周二曾触及10个月高位1.2912加元。

    加拿大央行总裁波洛兹对德国商报(Handelsblatt)表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。            
    
    他的讲话令市场预期加拿大央行7月12日会议升息机率超过50%，这是一个重大转变，不到两周之前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。           
    
    欧洲央行总裁德拉吉上周的强硬表态，促使外界预期该央行正接近撤回刺激举措，这也令欧元得到支撑。
    
    尽管欧元      在上周大涨2.1%后于本周初下滑，但已经在1.1359美元左右企稳。

    “如果有更多欧洲央行官员的言论明确暗示将缩减刺激举措，那么欧元可能进一步上涨，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。
    
    欧元上周所触及约一年高位1.1445美元被视为短期目标。若能断然突破1.15-16区域，将是确立欧元脱离2015年初以来交投区间的讯号。
    
    澳元        在0.7612美元处疗伤止痛，澳洲央行周二政策会议对经济及利率持中性立场，让一些原本期待鹰派基调的交易员感到失望。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价 
    欧元/美元                   1.1357  1.1342  +0.13  +8.03  1.0513
    美元/日圆                   113.03  113.26  -0.20  -3.29  116.87
    欧元/日圆                   128.35  128.48  -0.10  +4.23  123.14
    美元/瑞郎                   0.9643  0.9653  -0.10  -5.26  1.0178
    英镑/美元                   1.2933  1.2916  +0.13  +4.84  1.2336
    美元/加元                   1.2934  1.2935  -0.01  -3.69  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8062  6.8055  +0.01  -2.39  6.9726
    澳元/美元                   0.7612  0.7600  +0.16  +5.50  0.7215
    新西兰元/美元               0.7285  0.7288  -0.04  +4.96  0.6941
    澳元/日圆                   86.060  86.140  -0.09  +2.06  84.320
    新西兰元/日圆               82.340  82.550  -0.25  +1.44  81.170
    英镑/日圆                   146.22  146.33  -0.08  +1.53  144.02
    澳元/新西兰元               1.0448  1.0426  +0.21  +0.63  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张荻/许娜/杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/白云/王兴亚/龚芳)

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