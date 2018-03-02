《全球汇市》日圆挺升，贸易战疑虑笼罩市场

* 若日本央行释出调整政策讯号，大量日圆空仓可能轧平 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月2日 - 日圆兑美元周五跳涨0.5%，预料兑欧元也将录得显著涨幅，因美国总统特朗普宣布就钢铝产品进口课征高额关税之后，贸易战疑虑笼罩市场。 日本央行总裁黑田东彦出乎汇市意料地说道，若通胀在2020年3月止财年达成央行目标，则将考虑退出超宽松货币政策，在这之后日圆逼近今年内最高水准。 “全球市场的基调是谨慎，尤其是在黑田东彦发表最新评论后，下周的日本央行政策会议显得很重要，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri说。 日圆空仓规模为126.2亿美元，接近2014年初触及的纪录水平，因投资者押注美国和日本央行间的货币政策分化将随着时间推移而加大。 美元兑日圆 跌近0.5%至105.75，此前低见105.70，为2月16日以来最低。日圆兑欧元 和日圆兑英镑 分别上涨0.3%和0.5%。 围绕日本央行何时会寻求撤出宽松货币政策的揣测，一直是影响日圆走势的关键因素之一。目前日本央行在货币政策正常化的步伐上大幅落后。 **美元下滑** 美元甚至在日本央行总裁黑田东彦发表谈话前就已经处于守势，美国总统特朗普宣布对钢铝产品课征关税决定后，美元长达一周的回升走势失去动能，美元从六周高点大幅回档。 美元指数 跌0.1%至90.194。 美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国、欧洲、加拿大等主要贸易伙伴的报复。 不过基于即将到来的政治情势变化，投资者不放心大幅压低美元，尤其是兑欧元和英镑。 欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政见会获得多少支持。 德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出决定，若同意组建执政联盟，将意味着总理梅克尔获得第四 个任期。 欧元兑美元 持平于1.2271美元左右。 英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2274 1.2267 +0.06 +2.32 1.1996 美元/日圆 105.64 106.23 -0.56 -6.24 112.67 欧元/日圆 129.68 130.32 -0.49 -4.07 135.18 美元/瑞郎 0.9378 0.9417 -0.41 -3.75 0.9743 英镑/美元 1.3783 1.3774 +0.07 +2.01 1.3512 美元/加元 1.2840 1.2836 +0.03 +2.09 1.2577 美元/离岸人民币 6.3461 6.3468 -0.01 -2.56 6.5125 澳元/美元 0.7766 0.7754 +0.15 -0.45 0.7801 新西兰元/美元 0.7273 0.7247 +0.36 +2.64 0.7086 欧元/瑞郎 1.1510 1.1553 -0.37 -1.53 1.1689 欧元/英镑 0.8903 0.8903 +0.00 +0.23 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.1310 10.1186 +0.12 +2.97 9.8391 美元/挪威克朗 7.8537 7.8418 +0.15 -4.30 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/艾茂林/王洋/白云; 审校 刘秀红/李春喜/蔡美珍)