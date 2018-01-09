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《全球汇市》日圆攀升，日本央行削减购债规模引发收紧政策的猜测
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#亚洲
January 9, 2018 / 9:03 AM / a day ago

《全球汇市》日圆攀升，日本央行削减购债规模引发收紧政策的猜测

3 分钟阅读

    * 日圆触及五日高位，此前日本央行削减长债购买规模
    * 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位
    * 美元指数微涨
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月9日 - 日圆周二触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。

    从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。            

    虽然周二的行动被视为技术性质居多，但仍令一些市场人士感到意外，也鼓舞了那些认为日本央行将在2018年底前撤出宽松货币措施的分析师们。
    
    日圆兑美元      最高上涨0.5%至112.50，从周一触及的两周低点113.40回升。0815 GMT时，日圆回落到112.81，日内上涨0.3%。
    
    “有关日本央行今年将收紧政策的揣测正在增强，不过依我看来还不是这样，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Reichelt表示。
    
    路透访问的分析师大都表示，日本央行将在2018年末或之后开始撤回刺激措施。

    欧元上周创下四个月高点，险些触及三年高位。欧元兑美元      跌破1.20美元，日内下跌0.2%，至10日低点1.1941美元，因持续数月的上涨后投资者保持谨慎。

    “我认为目前要显著高于1.20美元的水平是不合理的，”Reichelt说。“我知道市场对欧元看法十分乐观，但如果观察一下数据和央行立场就会发现，欧洲央行仍然处于扩张性政策路径中。”

    许多分析师指出，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元在短短六周内上涨近5%，回调在所难免。

    商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪录高位。这表明可能会出现获利回吐。

    “欧元在升至1.20美元上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预
期， ”东京巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。

    “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以
 及税改的影响，”他说。
    
    美元指数      上涨0.1%至92.484。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1938  1.1965  -0.23  -0.48  1.1996
    美元/日圆                   112.93  113.08  -0.13  +0.23  112.67
    欧元/日圆                   134.81  135.33  -0.38  -0.27  135.18
    美元/瑞郎                   0.9818  0.9769  +0.50  +0.77  0.9743
    英镑/美元                   1.3516  1.3566  -0.37  +0.03  1.3512
    美元/加元                   1.2439  1.2419  +0.16  -1.10  1.2577
    美元/离岸人民币                6.5302  6.4963  +0.52  +0.27  6.5125
    澳元/美元                   0.7823  0.7840  -0.22  +0.28  0.7801
    新西兰元/美元               0.7171  0.7174  -0.04  +1.20  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1722  1.1695  +0.23  +0.28  1.1689
    欧元/英镑                   0.8831  0.8820  +0.12  -0.59  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8130  9.8138  -0.01  -0.27  9.8391
    美元/挪威克朗               8.0887  8.0756  +0.16  -1.44  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王洋/王灿/张明钧; 审校 张明钧/高琦/白云/于春红)

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