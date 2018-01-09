《全球汇市》日圆攀升，日本央行削减购债规模引发收紧政策的猜测

* 日圆触及五日高位，此前日本央行削减长债购买规模 * 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位 * 美元指数微涨 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月9日 - 日圆周二触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。 从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。 虽然周二的行动被视为技术性质居多，但仍令一些市场人士感到意外，也鼓舞了那些认为日本央行将在2018年底前撤出宽松货币措施的分析师们。 日圆兑美元 最高上涨0.5%至112.50，从周一触及的两周低点113.40回升。0815 GMT时，日圆回落到112.81，日内上涨0.3%。 “有关日本央行今年将收紧政策的揣测正在增强，不过依我看来还不是这样，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Reichelt表示。 路透访问的分析师大都表示，日本央行将在2018年末或之后开始撤回刺激措施。 欧元上周创下四个月高点，险些触及三年高位。欧元兑美元 跌破1.20美元，日内下跌0.2%，至10日低点1.1941美元，因持续数月的上涨后投资者保持谨慎。 “我认为目前要显著高于1.20美元的水平是不合理的，”Reichelt说。“我知道市场对欧元看法十分乐观，但如果观察一下数据和央行立场就会发现，欧洲央行仍然处于扩张性政策路径中。” 许多分析师指出，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元在短短六周内上涨近5%，回调在所难免。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪录高位。这表明可能会出现获利回吐。 “欧元在升至1.20美元上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预 期， ”东京巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。 “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以 及税改的影响，”他说。 美元指数 上涨0.1%至92.484。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1938 1.1965 -0.23 -0.48 1.1996 美元/日圆 112.93 113.08 -0.13 +0.23 112.67 欧元/日圆 134.81 135.33 -0.38 -0.27 135.18 美元/瑞郎 0.9818 0.9769 +0.50 +0.77 0.9743 英镑/美元 1.3516 1.3566 -0.37 +0.03 1.3512 美元/加元 1.2439 1.2419 +0.16 -1.10 1.2577 美元/离岸人民币 6.5302 6.4963 +0.52 +0.27 6.5125 澳元/美元 0.7823 0.7840 -0.22 +0.28 0.7801 新西兰元/美元 0.7171 0.7174 -0.04 +1.20 0.7086 欧元/瑞郎 1.1722 1.1695 +0.23 +0.28 1.1689 欧元/英镑 0.8831 0.8820 +0.12 -0.59 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8130 9.8138 -0.01 -0.27 9.8391 美元/挪威克朗 8.0887 8.0756 +0.16 -1.44 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王洋/王灿/张明钧; 审校 张明钧/高琦/白云/于春红)