《全球汇市》日圆触及两周低点，之前日本央行维持货币政策不变

* 日圆触及两周低点，之前日本央行维持货币政策不变 * 美元料连续第二周录得周线涨幅 路透伦敦6月16日 - 日圆周五跌至两周低点，之前日本央行维持利率不变，并暗示在收紧超宽松货币政策方面不急于仿效美国联邦储备理事会(美联储/FED)。 日本央行总裁黑田东彦表示，距离实现该央行2%的通胀目标还有“一定距离”，并称讨论如何退出规模庞大的刺激计划是“不恰当的”。 这与市场臆测相悖。过去一个月里，市场以为日本央行可能正在考虑最终撤出紧急刺激措施的计划。日圆兑美元 最多下跌0.4%至111.380日圆。 “日本央行似乎肯定要坚持其非常宽松货币政策，因通缩压力仍然很强，”Swissquote的分析师Yann Quelenn在给客户的报告中写道。 “日本，在中期来看，将试图扩大与美国之间的货币政策差异，以帮助降低日圆的压力。然而，我们认为美国经济情况目前被高估，可能再度引发资金流向日圆。” 美元已从美联储加息后所及两周高位回落。美联储周三升息，并且继续维持今年进一步加息的可能。 美元指数日内下跌不到0.1%至97.401，但仍有望连续第二周录得涨幅。 一系列疲弱的经济数据已经减弱了市场对于美国未来加息幅度的预期，并可能会继续对美元构成压力。 “我听不出来美联储试图让市场打消有关利率峰值极低的预期。我觉着这是当前会抑制美元的一个因素，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kit Juckes说。 “更引人关注的问题是，美联储是否会向外界表达秋季再(升息)一次的意思。” 欧元兑美元 升0.2%至1.1169，但仍较美联储周三决议之前触及的七个月高点1.1296低0.01美元还多。 周四公布的一系列美国经济数据给了美元多头一些提振。劳工部公布，截至6月10日美国一周初请失业金人数减少8,000人，至23.7万人，分析师预估为24.2万人。 “对本周FOMC决议进行的一些重新评估，以及一些乐观的美国制造业调查报告，似乎都提振了美元，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的策略师们在报告中写道。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1179 1.1143 +0.32 +6.34 1.0513 美元/日圆 111.26 110.91 +0.32 -4.80 116.87 欧元/日圆 124.37 123.63 +0.60 +1.00 123.14 美元/瑞郎 0.9731 0.9750 -0.19 -4.39 1.0178 英镑/美元 1.2772 1.2754 +0.14 +3.53 1.2336 美元/加元 1.3242 1.3268 -0.20 -1.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.8163 6.8061 +0.15 -2.24 6.9726 澳元/美元 0.7608 0.7576 +0.42 +5.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7238 0.7206 +0.44 +4.28 0.6941 欧元/瑞郎 1.0880 1.0868 +0.11 +1.52 1.0717 欧元/英镑 0.8751 0.8737 +0.16 +2.74 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7530 9.7528 +0.00 +1.81 9.5799 美元/挪威克朗 8.4762 8.5054 -0.34 -1.86 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张涛/王洋/艾茂林; 审校 于春红/高琦/刘秀红)