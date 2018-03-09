《全球汇市》日圆走弱，市场冀望美朝紧张情势缓解

* 韩国国安官员郑义溶称特朗普将在5月前与金正恩会面 * 特朗普给予墨西哥与加拿大关税豁免 * 欧洲央行总裁德拉吉对通胀形势和保护主义提出警告 * 交易员静待日本央行政策会议和美国非农就业数据 路透新加坡3月9日 - 美元兑日圆周五上涨，因益发看好朝鲜(北韩)核僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月前会晤朝鲜领导人金正恩。 韩国青瓦台国家安保室长郑义溶周四在华盛顿表示，特朗普表示愿意与金正恩会面，而且金正恩承诺停止核试验及导弹试射活动。 “日经指数与美元/日圆急升，受到朝鲜相关消息及风险情绪改善的激励，”新加坡券商Oanda的亚太交易主管Stephen Innes表示。 “我们应该可能预期，这些消息也将提振本地区市场的人气，”他补充道。 美元兑日圆 涨0.6%至106.87日圆，进一步远离3月2日创出的低点105.24。日本股市日经指数 涨逾2%。 美元兑日圆稍早反弹，因对全球贸易战的担忧减退。之前特朗普决定对钢铝进口课征关税，但宣布豁免加拿大和墨西哥，且其他国家也有可能取得豁免，表明其立场有所软化。 “有可能还会豁免一些国家，因此我认为避险资金流入日圆势头已经减弱，”新加坡LGT Bank投资分析师Roy Teo表示。 美元兑日圆上周尾段跌至16个月低点，因特朗普最初宣布关税计划后，对爆发贸易战的担忧席卷市场。 欧元在周四下跌后维持疲态，因欧洲央行总裁德拉吉虽然认同欧洲经济增长加速，但表示该地区通胀仍低迷，且贸易保护主义上升是一个风险。 德拉吉是在央行决策会议后举行的记者会发表上述看法。这番谈话的影响力更甚于欧洲央行摒弃长期坚持的必要时增加购债的承诺，后者曾短暂引发欧元买气出炉。 欧元 周四下跌0.8%，目前下滑0.1%至1.2296美元。 市场人士在周五稍晚将转而聚焦在日本央行的货币政策决定，以及美国非农就业数据。 日本央行为期两天的会议将于周五结束，外界普遍预期该行将维持货币政策不变。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2301 1.2310 -0.07 +2.54 1.1996 美元/日圆 106.77 106.20 +0.54 -5.24 112.67 欧元/日圆 131.35 130.76 +0.45 -2.83 135.18 美元/瑞郎 0.9525 0.9510 +0.16 -2.24 0.9743 英镑/美元 1.3796 1.3810 -0.10 +2.10 1.3512 美元/加元 1.2897 1.2894 +0.02 +2.54 1.2577 美元/离岸人民币 6.3461 6.3427 +0.05 -2.56 6.5125 澳元/美元 0.7784 0.7789 -0.06 -0.22 0.7801 新西兰元/美元 0.7255 0.7262 -0.10 +2.38 0.7086 澳元/日圆 83.120 82.690 +0.52 -5.43 87.890 新西兰元/日圆 77.470 77.100 +0.48 -2.97 79.840 英镑/日圆 147.31 146.70 +0.42 -3.16 152.11 澳元/新西兰元 1.0729 1.0714 +0.14 -2.53 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 戴素萍/张涛/李爽/龚芳审校 陈宗琦/李婷仪/徐文焰)