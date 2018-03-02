《全球汇市》日圆飙升因黑田东彦论及退出刺激，美元受关税议题打击

* 黑田东彦：若2019财年达到通胀目标，将考虑撤出刺激措施 * 特朗普的关税决定，断了美元的回升势头 * 欧元等待从周末意大利大选中获得短期引导 * 英镑微幅升离七周低点，关注特雷莎梅讲话 路透东京3月2日 - 日圆兑美元周五飙升，此前日本央行总裁黑田东彦表示，如果2019财年能够达到通胀目标，该央行将考虑撤出超宽松货币政策。 围绕日本央行何时会寻求撤出宽松货币政策的揣测，一直是影响日圆走势的关键因素。这也是全球政策的一个重大不确定性。目前日本央行在货币政策正常化的步伐上大幅落后。 部分汇市人士先前已怀疑日本央行已悄悄朝政策退场行进，尽管日本央行一再重申会坚守宽松。虽然日本央行或许还不会马上结束宽松，但这次是目前为止投资人所收到有关日本央行何时开始撤出超宽松政策的最明确暗示。 “黑田东彦发表评论的此时，正好碰上因为央行最近缩减公债购买数量，而让外界对日本央行动作审慎看待的时刻，”瑞穗银行市场分析师Daisuke Karakama称。 日本央行周三例行购债操作中，将25-40年公债购买金额由800亿日圆降至700亿日圆，引起一些注意。 “如果光从字面解读他的谈话，这是日本央行政策的一个重大转折点。随着欧洲及北美市场开市，美元可能难以守在105日圆上方，”Karakama称。 美元兑日圆 跌0.35%报105.865，此前低见105.710，为2月16日以来最低。 美元甚至在日本央行总裁黑田东彦发表谈话前就已经处于守势，美国总统特朗普宣布对钢铝产品课征关税决定后，美元长达一周的回升走势失去动能，美元从六周高点大幅回档。 美元指数 跌0.1%至90.223。 特朗普周四宣布将对进口钢铁和铝产品课征高额关税之后，美元指数隔夜已经下跌0.4%，脱离90.932的高点，该水平为1月19日以来最高。 特朗普政府表示征税将有助保护美国产业，但美元和美国股市以大跌做出回应，因为该计划引发对贸易战可能一触即发的恐惧，以及可能给美国经济带来负面影响的担忧。 “简单的说，无论是美国消费者还是企业都将是征税计划的输家，这是美元受打击背后的原因，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。 “由于征税，企业不得不提价，把成本转嫁给消费者，”Murata说。 虽然美国钢铝制造商可能受益于较高的价格，但必须采购钢铝的企业料将受创。 在特朗普宣布此事前，美元从2月中旬触及的三年低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔听起来鹰派的言论，加强了美联储今年升息最多四次的预期。 上月美元跌至三年低点，一定程度上是因为对美国贸易保护主义的担忧，就在美元即将摆脱2月多数时间的疲软表现时，这种担忧重新浮现。 “美元2月看来超跌，美元空仓暴增。在特朗普宣布关税消息前，部分过多空仓正在获得修正，但之后他公布的征税消息导致美元回到原点，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示。 欧元兑美元 持平于1.2265美元，隔夜上涨0.6%。 欧元本周或将跌约0.25%，周四欧元一度跌至七周低点1.2154，当时美元仍在尽享普涨势头。 欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。 德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出决定，若同意组建执政联盟，将意味着总理梅克尔获得第四个任期。 英镑 基本持平于1.3777美元，隔夜已自近两个月低位1.3712美元反弹。 英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2263 1.2267 -0.03 +2.23 1.1996 美元/日圆 105.87 106.23 -0.34 -6.04 112.67 欧元/日圆 129.86 130.32 -0.35 -3.94 135.18 美元/瑞郎 0.9394 0.9417 -0.24 -3.58 0.9743 英镑/美元 1.3777 1.3774 +0.02 +1.96 1.3512 美元/加元 1.2835 1.2836 -0.01 +2.05 1.2577 美元/离岸人民币 6.3471 6.3468 +0.00 -2.54 6.5125 澳元/美元 0.7761 0.7754 +0.09 -0.51 0.7801 新西兰元/美元 0.7266 0.7247 +0.26 +2.54 0.7086 澳元/日圆 82.200 82.370 -0.21 -6.47 87.890 新西兰元/日圆 76.950 76.980 -0.04 -3.62 79.840 英镑/日圆 145.90 146.32 -0.29 -4.08 152.11 澳元/新西兰元 1.0682 1.0696 -0.13 -2.95 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王洋/蔡美珍/张明钧/李春喜/王琛/张明钧/孙茉莉/艾茂林/刘秀红)