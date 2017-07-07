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《全球汇市》日央行增购公债将美元兑日圆推至七周高点，等待非农
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2017年7月7日 / 早上8点09分 / 1 个月前

《全球汇市》日央行增购公债将美元兑日圆推至七周高点，等待非农

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆和欧元周线料将收高
    * 投资者等待周五稍晚的美国6月非农就业报告
    * 美国6月非农就业岗位料增17.9万个
    * 欧洲央行在削减刺激政策方面可能将行事谨慎--会议记录

    路透伦敦7月7日 - 周五美元兑日圆触及七周高位，此前在其他主要央行朝着收紧政策的方向迈进之际，日本央行增加公债购买规模。
    
    备受关注的美国6月份非农就业报告将于1230 GMT公布，多数货币窄幅交投。

    日圆承压，美元兑日圆      涨逾0.5%至113.835，为5月16日以来的最高水平。
    
    日本央行称，将按0.110%的收益率无限量买入公债，以抑制国内债券收益率。发达市场债券普遍遭到抛售，推动日本债券收益率上升。
    
    “他们曾表示会坚守收益率目标，他们今日证明他们真的会这么做，”德国商业外汇策略师Esther Reichelt在法兰克福称。

    “但市场似乎日益臆测主要央行将把货币政策调整到更为紧缩，甚至有人猜测...可能日本央行也会转向这个路线。”
    
    美元指数      周五小升，本周有望录得涨幅，但投资人不太可能大幅追高，因上日美国公布略显疲软的民间就业数据后，今日将有重要的非农就业数据。
    
    路透调查显示，分析师预估美国6月新增17.9万个就业岗位，高于5月的增加13.8万个。
    
    美国公债收益率走高，提振美元。尽管周四就业及服务业数据不甚强劲，仍无碍美债收益率上扬，因市场担心美联储今年将开始缩减债券持仓。

    周三公布的美联储6月会议记录显示，有些政策制定者希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公
债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。            
    
    欧元兑美元      近持平报1.1420美元，距离上周触及的14个月高点1.1445不远。
    
    欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对于朝着缩减货币刺激计划更进一步持开放态度，但行动步
伐可能比较缓慢，因担心会引发市场震荡。            
    
    德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元区经济复苏步伐加快，为欧洲央行缩减其超常规刺激措施提供了空间
。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1421  1.1422  -0.01  +8.64  1.0513
    美元/日圆                   113.71  113.20  +0.45  -2.70  116.87
    欧元/日圆                   129.88  129.32  +0.43  +5.47  123.14
    美元/瑞郎                   0.9614  0.9604  +0.10  -5.54  1.0178
    英镑/美元                   1.2954  1.2969  -0.12  +5.01  1.2336
    美元/加元                   1.2985  1.2976  +0.07  -3.31  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7997  6.7995  +0.00  -2.48  6.9726
    澳元/美元                   0.7593  0.7585  +0.11  +5.24  0.7215
    新西兰元/美元               0.7279  0.7273  +0.08  +4.87  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0980  1.0970  +0.09  +2.45  1.0717
    欧元/英镑                   0.8816  0.8804  +0.14  +3.50  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6376  9.6432  -0.06  +0.60  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3746  8.3481  +0.32  -3.04  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹/蔡美珍/艾茂林; 审校 孙茉莉/张若琪/张涛/高琦)

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