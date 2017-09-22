《全球汇市》朝鲜半岛紧张局势压低美元兑日圆，但周线有望收高

* 朝鲜紧张情势和中国遭降评均打压冒险意愿 * 美联储暗示今年可能升息，提振美元 * 外界认为德国大选对欧元构不成风险事件 * tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月22日 - 美元兑日圆周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美元兑日圆周线有望上涨。 韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。 标普全球评级调降中国主权评级的消息，亦加剧投资人避险情绪。标普全球评级周五表示，中国试图降低债务迅速增长的风险，这一努力并没有像预期那样快奏效，信贷增长仍然太快。 美元兑日圆 跌幅一度深达0.8%，触及111.65，之后跌幅缩减至0.5%左右，伦敦盘初报111.96。 日圆通常在危机时期受到追捧，因日本为净债权国，市场预期日本投资人会将资产汇回。 “很多人开始质疑，如果风险事件很接近日本，这个理论是否还成立，”RBC Capital Markets分析师在客户报告中指出。 “我们发现日圆对于亚太地区冲击的回应与对来自其他地区冲击的回应几乎完美对称，这暗示日圆仍是(避险资产)，”他们并称。 本周美元兑日圆仍累计上涨逾1%，美联储暗示年内仍将升息以及日本央行维持购债承诺之后，美元曾攀升至两个月高点112.725日圆。 美元指数 下跌0.3%至92.024，不过本周仍略有上涨，远高于9月8日创下的逾两年半低点91.011。 美元指数周三飙升至15日高点，但之后回落约1%。 CMC Markets分析师Michael Hewson表示，“若交易商期待美元因为本周美联储会议的 关系强势反弹，初步反应的确是令人振奋，但在那之后的反应则是不尽理想。” “就算美联储能够在12月升息，未来六个月美联储的政策还有很大不确定性...必须十 分审慎地看待2018年再升息三次的预期。” 欧元/美元 涨0.5%报1.1992，本周累计亦升0.1%。交易商认为德国周日大选并未 构成风险。各界普遍预期德国总理梅克尔将迎接第四个任期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1992 1.1939 +0.44 +14.07 1.0513 美元/日圆 111.97 112.46 -0.44 -4.19 116.87 欧元/日圆 134.29 134.32 -0.02 +9.05 123.14 美元/瑞郎 0.9687 0.9706 -0.20 -4.82 1.0178 英镑/美元 1.3575 1.3578 -0.02 +10.04 1.2336 美元/加元 1.2278 1.2325 -0.38 -8.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.5795 6.5676 +0.18 -5.64 6.9726 澳元/美元 0.7953 0.7931 +0.28 +10.23 0.7215 新西兰元/美元 0.7316 0.7305 +0.15 +5.40 0.6941 欧元/瑞郎 1.1616 1.1589 +0.23 +8.39 1.0717 欧元/英镑 0.8832 0.8791 +0.47 +3.69 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5327 9.5178 +0.16 -0.49 9.5799 美元/挪威克朗 7.7767 7.8010 -0.31 -9.96 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/蔡美珍/李春喜/张明钧; 审校 张明钧/孙茉莉/艾茂林/于春红)