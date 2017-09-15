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《全球汇市》朝鲜发射导弹后，日圆先上扬再企稳
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#亚洲
2017年9月15日 / 凌晨2点37分 / 1 个月前

《全球汇市》朝鲜发射导弹后，日圆先上扬再企稳

2 分钟阅读

    * 朝鲜发射的导弹飞越日本上空后落入太平洋
    * 日圆兑美元起初上涨，但随后涨幅收窄
    * 对朝鲜发射导弹的反应料不会持久

    路透新加坡9月15日 - 日圆兑美元周五持稳，此前朝鲜(北韩)发射了一枚导弹，飞越日本上空后落入太平洋，令人重新担心地缘政治风险，这稍早带动日圆兑美元上涨。
        
    亚洲周五早盘，朝鲜发射导弹的消息传出不久后，美元兑日圆从110.25的水平下滑，低至109.55日圆。

    美元兑日圆      之后缩减跌幅，最新报110.19日圆，几乎持平于周四纽约尾盘水准。
    
    日本是全球最大的净债权国，在市场面临不确定性不际，交易商会假定日本将把海外资金汇回，而这将可抵销掉外资出脱日本资产的影响。
    
    因此，日圆持续作为避险货币，尽管日本在地理位置上邻近朝鲜。
    
    美元兑瑞郎      日内持稳在0.9635，亚洲盘初时一度低见0.9614。
    
    市场人士表示，金融市场或许会暂时焦躁不安，但市场整体对朝鲜发射导弹的反应或许很短暂。

    Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata称，市场原本就认为朝
鲜可能会对联合国安理会针对朝鲜的新制裁进行报复。
    
    Murata还称，美元兑日圆不太可能会大幅下跌，尤其是在美国最新通胀数据支持美联储
将在年底再度升息的预期之后。
    
    他说，“对美国升息的预期较9月初已上升，这推高了美国公债收益率，我认为这支撑
美元兑日圆。”
    
    韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海
域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。            

                                   纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1915  1.1918  -0.03 +13.34  1.0513
    美元/日圆                   110.07  110.22  -0.14  -5.82  116.87
    欧元/日圆                   131.18  131.37  -0.14  +6.53  123.14
    美元/瑞郎                   0.9629  0.9630  -0.01  -5.39  1.0178
    英镑/美元                   1.3390  1.3395  -0.04  +8.54  1.2336
    美元/加元                   1.2174  1.2162  +0.10  -9.35  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5465  6.5418  +0.07  -6.11  6.9726
    澳元/美元                   0.7997  0.8005  -0.10 +10.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.7226  0.7220  +0.08  +4.11  0.6941
    澳元/日圆                   88.050  88.250  -0.23  +4.42  84.320
    新西兰元/日圆               79.550  79.650  -0.13  -2.00  81.170
    英镑/日圆                   147.40  147.68  -0.19  +2.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.1068  1.1074  -0.05  +6.60  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/戴素萍/汪红英；审校 于春红/高琦)

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