《全球汇市》朝鲜发射导弹后，日圆先上扬再企稳

* 朝鲜发射的导弹飞越日本上空后落入太平洋 * 日圆兑美元起初上涨，但随后涨幅收窄 * 对朝鲜发射导弹的反应料不会持久 路透新加坡9月15日 - 日圆兑美元周五持稳，此前朝鲜(北韩)发射了一枚导弹，飞越日本上空后落入太平洋，令人重新担心地缘政治风险，这稍早带动日圆兑美元上涨。 亚洲周五早盘，朝鲜发射导弹的消息传出不久后，美元兑日圆从110.25的水平下滑，低至109.55日圆。 美元兑日圆 之后缩减跌幅，最新报110.19日圆，几乎持平于周四纽约尾盘水准。 日本是全球最大的净债权国，在市场面临不确定性不际，交易商会假定日本将把海外资金汇回，而这将可抵销掉外资出脱日本资产的影响。 因此，日圆持续作为避险货币，尽管日本在地理位置上邻近朝鲜。 美元兑瑞郎 日内持稳在0.9635，亚洲盘初时一度低见0.9614。 市场人士表示，金融市场或许会暂时焦躁不安，但市场整体对朝鲜发射导弹的反应或许很短暂。 Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata称，市场原本就认为朝 鲜可能会对联合国安理会针对朝鲜的新制裁进行报复。 Murata还称，美元兑日圆不太可能会大幅下跌，尤其是在美国最新通胀数据支持美联储 将在年底再度升息的预期之后。 他说，“对美国升息的预期较9月初已上升，这推高了美国公债收益率，我认为这支撑 美元兑日圆。” 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海 域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1915 1.1918 -0.03 +13.34 1.0513 美元/日圆 110.07 110.22 -0.14 -5.82 116.87 欧元/日圆 131.18 131.37 -0.14 +6.53 123.14 美元/瑞郎 0.9629 0.9630 -0.01 -5.39 1.0178 英镑/美元 1.3390 1.3395 -0.04 +8.54 1.2336 美元/加元 1.2174 1.2162 +0.10 -9.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.5465 6.5418 +0.07 -6.11 6.9726 澳元/美元 0.7997 0.8005 -0.10 +10.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7226 0.7220 +0.08 +4.11 0.6941 澳元/日圆 88.050 88.250 -0.23 +4.42 84.320 新西兰元/日圆 79.550 79.650 -0.13 -2.00 81.170 英镑/日圆 147.40 147.68 -0.19 +2.35 144.02 澳元/新西兰元 1.1068 1.1074 -0.05 +6.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/戴素萍/汪红英；审校 于春红/高琦)