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2017年7月4日 / 凌晨5点49分 / 1 个月前

《全球汇市》朝鲜发射导弹消息拖累美元/日圆下滑，澳元走跌

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 朝鲜发射导弹后，美元/日圆由七周高点下滑
    * 澳元回吐涨幅下跌，澳洲央行态度未如预期一般鹰派

    路透东京7月4日 - 美元兑日圆周二下滑，因朝鲜(北韩)发射导弹，加剧地缘政治疑虑，另一方面，澳洲央行发布政策决议声明，态度未如部分人士预期那般鹰派后，澳元走跌。
    
    美元/日圆      下跌0.25%，至113.100日圆，周一曾高见113.480，为5月中以来最高。
    
    美元稍早对朝鲜周二发射导弹的消息反应平淡。但随后朝鲜称今日稍晚将作重大宣布后，美元走跌。

    美元指数      小跌至96.178，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月制造业指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率触及5月16日以来最高。
    
    周一的走势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。
    
    上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。
    
    “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。
    
    “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一预期略有反弹。”

     欧元兑美元      基本持平于1.1369美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从上周五所及的近14个月高位1.1445美元回落。
    
     日圆面临的压力一直有增无减，因日本央行预计将坚持负利率计划以实现其通胀目标；而全球其它央行似乎准备升息，或开始退出宽松政策。
    
    “日圆兑欧元、英镑和澳元等交叉汇率都在下滑，这加剧了日圆兑美元的疲弱。”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi说道。
    
     稍早，欧元兑日圆         小涨至16个月高位128.970日圆，英镑兑日圆         触及七周高位146.84日圆，澳元兑日圆         亦升至3月21日以来最高86.96日圆。

    
    **未提振澳元**
    
    澳元兑美元        下跌0.7%至0.7609美元，此前澳洲央行公布了货币政策声明。
    
    尽管澳洲央行维持利率不变并不令人意外，但汇市多头人士较为失望，因澳洲央行未能采取强硬态度。
    
    澳洲央行周二坚持对本国经济和利率持平衡看法，这与海外一些同家形成明显的背离，这些国家近期暗示收紧政策。
    
    澳元盘中稍早曾升至0.7685美元，因一些市场参与者预计，该央行将加入欧洲央行、英央行和加拿大央行的队伍，采取更加强硬的立场。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1337  1.1360  -0.20  +7.84  1.0513
    美元/日圆                   112.89  113.37  -0.42  -3.41  116.87
    欧元/日圆                   128.02  128.82  -0.62  +3.96  123.14
    美元/瑞郎                   0.9641  0.9633  +0.08  -5.28  1.0178
    英镑/美元                   1.2932  1.2936  -0.03  +4.83  1.2336
    美元/加元                   1.2997  1.3005  -0.06  -3.22  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8008  6.7952  +0.08  -2.46  6.9726
    澳元/美元                   0.7604  0.7660  -0.73  +5.39  0.7215
    新西兰元/美元               0.7267  0.7292  -0.34  +4.70  0.6941
    澳元/日圆                   85.900  86.830  -1.07  +1.87  84.320
    新西兰元/日圆               82.070  82.680  -0.74  +1.11  81.170
    英镑/日圆                   146.05  146.69  -0.44  +1.41  144.02
    澳元/新西兰元               1.0464  1.0496  -0.30  +0.78  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/王颖/高琦/于春红/张若琪/王兴亚/杜明霞)

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