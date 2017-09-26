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《全球汇市》朝鲜风险支撑日圆，欧元/美元在四周低位附近挣扎
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#亚洲
2017年9月26日 / 凌晨4点46分 / 25 天内

《全球汇市》朝鲜风险支撑日圆，欧元/美元在四周低位附近挣扎

3 分钟阅读

    * 日圆守住兑美元和欧元较大涨幅
    * 朝鲜最新的口水战打击冒险意愿
    * 等待美联储主席叶伦讲话提供线索
    * 新西兰元在周一大跌后延续跌势

    路透东京9月26日 - 日圆周二持坚，因美朝口水战升级，朝鲜半岛紧张局势重燃；欧元兑美元则在四周低点附近挣扎。
    
    美元兑日圆      跌0.15%至111.550，从上日高位112.530回落。
    
    欧元兑日圆          持稳于132.340，隔夜曾跌逾1%。

     日圆大幅上扬，之前朝鲜外务相李勇浩周一曾表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。            
    
     日本是全球最大债权国，交易员一般认为日本投资者将在危机时期向国内汇回资金，进而推高日圆。但很多人也怀疑，如果亚洲真的爆发战争，日本资产是否还会受到青睐。
    
     瑞郎也是地缘政治局势紧张时人们追捧的对象，瑞郎兑美元      报0.9662，隔夜上涨0.3%左右。
    
   “在朝鲜半岛情势骤然升温之际美元往往会下跌，但最终决定美元走势的，依然是美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否如他们预期那样在12月升息，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。

    市场目前关注的是美联储主席叶伦将表达的观点。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1857，但接近上日所及8月31日以来最低水准1.1832，该货币对上日下跌近1%。
    
    德国总理梅克尔在周末的大选中获胜，但其所在保守派阵营的支持率大幅下降，而极右翼政党的支持率急升。这打击了欧元。
    
    欧洲央行总裁德拉吉的讲话也进一步打击欧元。德拉吉指出汇率波动是一种需要监控的不确定性来源，并称欧洲央行仍需要保持 “充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。            

    欧洲央行9月7日政策会议之后不久，欧元兑美元涨至两年半高位1.2092。欧洲央行暗示终将结束大规模购债计划，这提振了欧元，而美元疲势也扶助了欧元。
    
    与此同时，德国10年期公债收益率             触及两个月低点，因债市对欧洲央行的讯息做出不同解读，认为央行将采取谨慎耐心的方式缩减刺激。
    
    但欧元和德债收益率之间的走势分化程度自此收窄。
    
    “很难看到欧元和欧债收益率继续朝不同方向行进，出现这种分化的唯一可能原因是一些投机客在竭尽全力推高欧元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata说。

    “但这些欧元多头仓位开始立足不稳，因为美联储本月政策会议后，美元走强，美债收益率也走高。”
    
    新西兰元兑美元        延续昨日跌势，最新报0.7249美元，下跌0.2%。
    
    隔夜新西兰元下跌1%，因新西兰总理英格利希的国家党在周六选举中获得最多选票，但主要政党无一过半，投资者料面临政党协商将持续数周才能组成政府的情况。
    
    美元指数      微跌至92.573，上日涨0.5%至三周高点92.724。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1856  1.1846  +0.08 +12.77  1.0513
    美元/日圆                   111.51  111.72  -0.19  -4.59  116.87
    欧元/日圆                   132.20  132.36  -0.12  +7.36  123.14
    美元/瑞郎                   0.9661  0.9663  -0.02  -5.08  1.0178
    英镑/美元                   1.3480  1.3465  +0.11  +9.27  1.2336
    美元/加元                   1.2368  1.2369  -0.01  -7.91  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6096  6.6110  -0.02  -5.21  6.9726
    澳元/美元                   0.7944  0.7934  +0.13 +10.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.7244  0.7262  -0.25  +4.37  0.6941
    澳元/日圆                   88.600  88.640  -0.05  +5.08  84.320
    新西兰元/日圆               80.810  81.150  -0.42  -0.44  81.170
    英镑/日圆                   150.32  150.44  -0.08  +4.37  144.02
    澳元/新西兰元               1.0962  1.0921  +0.38  +5.58  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王颖/张明钧/艾茂林/徐文焰；审校 孙茉莉/张荻/王颖/白云/王兴亚)

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