《全球汇市》朝鲜风险重燃提振日圆，欧元兑美元在四周低位附近挣扎

* 日圆兑美元和欧元守住涨幅 * 朝鲜最新的口水战打击冒险意愿 * 等待美联储主席叶伦讲话提供线索 * 新西兰元在周一大跌后延续跌势 路透东京9月26日 - 日圆周二持坚，因美朝口水战升级，朝鲜半岛紧张局势重燃；欧元兑美元则在四周低点附近挣扎。 美元兑日圆 持稳于111.760，上日从高位112.530回落。 欧元兑日圆 变化不大，报132.460，隔夜该货币对下跌逾1%。 日圆大幅走高。之前朝鲜外务相李勇浩周一曾表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。 日本是全球最大债权国，交易员一般认为日本投资者将在危机时期向国内汇回资金，进而推高日圆。但很多人也怀疑，如果亚洲真的爆发战争，日本资产是否还会受到青睐。 瑞郎也是地缘政治局势紧张时人们追捧的对象，瑞郎兑美元 报0.9663，隔夜上涨0.3%左右。 “在朝鲜半岛情势骤然升温之际美元往往会下跌，但最终决定美元走势的，依然是美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否如他们预期那样在12月升息，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。 市场目前关注的是美联储主席叶伦将表达的观点。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1856，但接近上日所及8月31日以来最低水准1.1832，该货币对上日下跌近1%。 德国总理梅克尔在周末的大选中获胜，但其所在保守派阵营的支持率大幅下降，而极右翼政党的支持率急升。这打击了欧元。 欧洲央行总裁德拉吉的讲话也进一步打击欧元。德拉吉指出汇率波动是一种需要监控的不确定性来源，并称欧洲央行仍需要保持 “充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。 “欧元先前快速升值，加上欧洲央行目前发出警告信号，均令欧元承压，”巴克莱的Kadota表示。 欧元9月8日上涨至两年半高位1.2092美元，受欧洲央行将提早开始削减其大规模货币宽松举措的憧憬推升。 新西兰元兑美元 扩大前日跌幅，最新下跌0.15%至0.7256美元。 隔夜新西兰元下跌1%，因新西兰总理英格利希的国家党在周六选举中获得最多选票，但主要政党无一过半，投资者料面临政党协商将持续数周才能组成政府的情况。 美元指数 小跌至92.610，上日涨0.5%至三周高点92.724。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1852 1.1846 +0.05 +12.74 1.0513 美元/日圆 111.57 111.72 -0.13 -4.53 116.87 欧元/日圆 132.25 132.36 -0.08 +7.40 123.14 美元/瑞郎 0.9656 0.9663 -0.07 -5.13 1.0178 英镑/美元 1.3472 1.3465 +0.05 +9.21 1.2336 美元/加元 1.2383 1.2369 +0.11 -7.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.6157 6.6110 +0.07 -5.12 6.9726 澳元/美元 0.7924 0.7934 -0.13 +9.83 0.7215 新西兰元/美元 0.7241 0.7262 -0.29 +4.32 0.6941 澳元/日圆 88.420 88.640 -0.25 +4.86 84.320 新西兰元/日圆 80.810 81.150 -0.42 -0.44 81.170 英镑/日圆 150.33 150.44 -0.07 +4.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0942 1.0921 +0.19 +5.38 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王丽鑫/王颖/汪红英/陈宗琦/王兴亚/李爽/龚芳)