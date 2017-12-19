《全球汇市》欧元上涨，因市场审慎看待美国税改效应

* 美国税制改革本周主导汇市走势 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月19日 - 欧元周二小幅上涨，因投资人对于美国税改获得通过后提振美国经济的效应持审慎看法，而其他主要货币大多呈现窄幅区间波动，市况相对清淡。 年末假期之前，交易商避免大举建苍，不过新闻报导指出，美国税制改革即将立法成功，协助支撑部分冒险意愿。 欧元兑美元 上涨0.2%，至1.1805美元，欧元兑英镑 持平于0.8816英镑。 “有点偏中性，”ING汇市分析师Viraj Patel称。“税改将是本周市场的主要角度之一...(但)没人会在年底前建立大部位。” 欧元兑美元今年以来上涨12%以上，有望创下2004年以来最大年度涨幅。 虽欧元/美元仍比9月初创下的两年半高点下跌约3%，但2017年的涨幅显示市场对欧元区的看法已由今年稍早的瓦解臆测大幅扭转。 美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。 对税改议案获得通过的憧憬不断升温，推动美国股市周一创下纪录高点。 虽然美联储决策官员认为税改会为美国经济带来短期提振，但他们却预测经济增长到2020年会放缓至约2%，不会如特朗普及其政府所预测的那样增至3%左右。 “我们预计税改议案将会获得通过，很多市场人士也这样认为，这似乎令股市投资者开心，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata说。 美元兑日圆 持平，报112.535日圆，波动区间在周五低点11 2.035日圆至一周前触及的高位113.750日圆。 Bitstamp交易所比特币 跌0.3%至18,875美元，低于周日触 及的纪录高位19,666美元。 澳元兑美元 小升0.1%至0.7676美元，距离上周所及的六周高 位不远，澳洲央行对经济前景更具信心。 澳洲央行周二公布的12月会议记录显示，一连串经济数据表现改善， 令决策者受到鼓舞，不过消费者支出疲弱仍是一项“重大风险”。 纽约 当日 今年来 2 016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1811 1.1781 +0.25 +12.35 1. 0513 美元/日圆 112.55 112.53 +0.02 -3.70 11 6.87 欧元/日圆 132.94 132.58 +0.27 +7.96 12 3.14 美元/瑞郎 0.9850 0.9856 -0.06 -3.22 1. 0178 英镑/美元 1.3386 1.3380 +0.04 +8.51 1. 2336 美元/加元 1.2850 1.2860 -0.08 -4.32 1. 3430 美元/离岸人民币 6.6027 6.6078 -0.08 -5.31 6.9726 澳元/美元 0.7683 0.7661 +0.29 +6.49 0. 7215 新西兰元/美元 0.7017 0.6993 +0.34 +1.09 0. 6941 欧元/瑞郎 1.1637 1.1613 +0.21 +8.58 1. 0717 欧元/英镑 0.8821 0.8804 +0.19 +3.56 0. 8518 欧元/瑞典克朗 9.9384 9.9380 +0.00 +3.74 9. 5799 美元/挪威克朗 8.3571 8.3573 -0.00 -3.24 8. 6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/蔡美珍/孙茉莉/刘秀红；审校 王颖/张明钧/艾茂林/王洋)