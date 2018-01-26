《全球汇市》欧元上涨，美元涨势丧失动能

* 瑞银财富管理调高欧元及英镑的六个月预估 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月26日 - 欧元周五跳涨超过0.5%，因美国高阶官员本周支持弱势美元的谈话在市场回荡。 虽然美国总统特朗普周四表示，他要的是“强势美元”，与财长努钦稍早的评论相左，投资人怀疑美元可能长时间下跌。 “虽然美国总统特朗普表示，他预计美元将‘越来越强’，但华府将很难把‘弱势美元’的魔鬼再放回到瓶子里，”ING汇市策略师Viraj Patel在报告中指出。 瑞银财富管理周五上调了欧元和英镑的六个月汇率预估，分别上调至1.28美元和1.45美元。 特朗普周四说他最终希望美元强劲，此后美元兑其他主要货币收窄跌幅。 但美元指数 周五最新报88.87，之前触及88.43左右的三年低点。美元指数1月迄今累计下滑超过3%，料将录得2016年3月以来最大月度跌幅。 一些市场参与者还担心特朗普在达沃斯发表讲话以及下周发表国情咨文时，可能会宣扬更多保护主义政策。这类政策最终会推动美元走低。 美元兑欧元的跌幅最明显，欧元 上涨0.5%至1.2465美元，距离周四触及的1.25美元上方的2014年12月以来高点并不远。 鉴于欧洲央行总裁德拉吉未对欧元近期涨势发表反对意见，反而指出经济数据表明经济增长稳健且广泛，投资者受此鼓舞推高欧元。 但德拉吉警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要重新评估其策略。 “德拉吉没有对欧元提供任何口头阻力，意味着欧元/美元接下来几个月只会更进一步 上涨，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri称。 英镑兑美元 涨0.4%至1.4191，但仍远低于周四所及高位1.4346，后者是2016年 6月英国退欧公投以来高点。 美元兑日圆 持稳于109.42，仍处于周四所及四个月低位108.50日圆上方。 当被问及美国总统特朗普和美国财长努钦(Steven Mnuchin)有关美元的评论时，日本财 务大臣麻生太郎周五表示，七国集团(G7)已同意避免为了增强贸易竞争力而将目标瞄准汇率 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2455 1.2395 +0.48 +3.83 1.1996 美元/日圆 108.96 109.39 -0.39 -3.29 112.67 欧元/日圆 135.74 135.61 +0.10 +0.41 135.18 美元/瑞郎 0.9348 0.9409 -0.65 -4.05 0.9743 英镑/美元 1.4234 1.4145 +0.63 +5.34 1.3512 美元/加元 1.2314 1.2379 -0.53 -2.09 1.2577 美元/离岸人民币 6.3250 6.3285 -0.06 -2.88 6.5125 澳元/美元 0.8080 0.8028 +0.65 +3.58 0.7801 新西兰元/美元 0.7366 0.7324 +0.57 +3.95 0.7086 欧元/瑞郎 1.1644 1.1666 -0.19 -0.38 1.1689 欧元/英镑 0.8749 0.8764 -0.17 -1.51 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8097 9.8202 -0.11 -0.30 9.8391 美元/挪威克朗 7.6925 7.7420 -0.64 -6.27 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王颖/高琦/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)