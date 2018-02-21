《全球汇市》欧元下滑而美元扩大反弹，美联储会议记录令人瞩目

* 美元较周五低位上扬1.8%

* 关注美联储会议记录和美国公债标售

* 欧元和日圆走软，受压于美元强势

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月21日 - 欧元周三小跌，美元自三年低点反弹的涨势渐增，美债收益率走高支撑美元，稍晚将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次政策会议记录。

欧元兑美元下滑0.1%，跌幅收窄，因调查显示2月德国民间部门的企业信心触及纪录高位。

欧元/美元报1.2315美元，目前较周五高位下滑逾0.025美元。

美元指数上涨0.2%。美元上周触及三年低以来，已上涨近2%，但多数分析师认为在较长期的结构性下跌格局下，这波美元涨势只是一时的。

由于其他地区经济表现强劲，货币政策料将收紧，加上美国面临预算赤字扩大，美元今年走跌。

过去几周因通胀上升疑虑而引发市场震荡后，目前焦点在于周三稍晚公布的美联储会议记录，以寻找美国货币政策收紧的未来步伐。

“市场对通胀尤为敏感，我们认为会议记录加强对通胀在上升描述的机率相当高，”加拿大皇家银行汇市策略全球主管Elsa Lignos表示。

“我们认为美联储近期有很高的可能性会将点阵图中2018年升息次数(从三次)增加至四次，且会议记录可能朝这个方向再迈进一步。”

交易员也将关注本周美国政府大量的公债标售，从中寻找国际投资者对美国资产偏好的线索。

部分美国政府短期借贷成本周二升至逾九年高位，美国政府从债市筹得了1,790亿美元，为政府支出与债务支付融资。

媒体引述日本财务省财务官浅川雅嗣谈话指出，日圆近期走势属于单边波动，但日圆对此反应不大。

美元兑日圆上涨0.3%至107.60，协助美元扳回近期兑日圆的跌势。美元周三稍早升至2月14日以来最高，此前一度大跌至2016年底以来最低。

不过由于分析师多表示，美元前景仍旧偏空，美元能否持续反弹遭到质疑。

“我认为本周反弹更多是技术性反弹。美元的潜在倾向仍是走软，”大华银行市场策略主管王君豪表示。

英镑兑美元下跌0.2%至1.3965，0930GMT英国将公布重要的薪资数据，分析师预期该数据将巩固英国央行近期偏强硬的立场。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2317 1.2336 -0.15 +2.68 1.1996

美元/日圆 107.48 107.31 +0.16 -4.61 112.67

欧元/日圆 132.42 132.40 +0.02 -2.04 135.18

美元/瑞郎 0.9372 0.9360 +0.13 -3.81 0.9743

英镑/美元 1.3956 1.3994 -0.27 +3.29 1.3512

美元/加元 1.2656 1.2644 +0.09 +0.63 1.2577

美元/离岸人民币 6.3358 6.3404 -0.07 -2.71 6.5125

澳元/美元 0.7850 0.7881 -0.39 +0.63 0.7801

新西兰元/美元 0.7345 0.7346 -0.01 +3.66 0.7086

欧元/瑞郎 1.1547 1.1548 -0.01 -1.21 1.1689

欧元/英镑 0.8824 0.8814 +0.11 -0.66 0.8883

欧元/瑞典克朗 9.9685 9.9912 -0.23 +1.32 9.8391

美元/挪威克朗 7.8484 7.8404 +0.10 -4.37 8.2070

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/高琦/刘秀红/于春红)