《全球汇市》欧元下滑至一个月低位，美元反弹

* 期货市场上美国升息概率提升 * 随着美元反弹，欧元多仓减少 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月27日 - 欧元周三触及一个月新低，美元空头轧平以及对于德国大选的反应，激发投资者对欧元获利了结。欧元是今年以来表现最佳的货币之一。 欧元兑美元 今年以来涨逾14%，自从本月稍早触及2015年1月高位1.2092以来，已回吐近3%，因投资者迅速重估对于美国未来升息的预期。 期货市场显示，市场预期美国12月升息的机率升高至70%，仅一个月前的预期机率还不到20%，而上日美国联邦理事会(FED/美联储)主席叶伦的立场强硬谈话更提振了相关押注。 “美国和欧元区数据的差距迅速缩小，尽管一度广为流传的美元平价水准预期现在看来仍相当荒谬，但欧元的确已经过了高峰，”伦敦独立宏观策略师Sean Maher表示。 欧元兑美元 欧洲盘初下跌0.4%至1.1747，创8月23日以来最低，本周兑大涨的美元已经下跌超过1.5%。 欧元兑其他货币也走低，兑英镑 触及10周低点，兑瑞郎 则是触及两周低点1.14075瑞郎。 “期望欧元/美元短期内回到1.10是不切实际的，但进一步修正似乎是可能的，可能会缩窄一些近期汇率趋势中的(明显)缺口，”伦敦法国兴业银行外汇策略分析师Kit Juckes称。 德国周日大选中，极右派政党崛起及传统政党得票率下滑，德国总理梅克尔组成执政联盟面临挑战，令投资人对欧元的信心受挫。 西班牙加泰罗尼亚的紧张情势亦升温，西班牙政府周二表示，警方将接管加泰罗尼亚的投票站，以阻止当地计划进行的独立公投。 周三市场的最大关注点是美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划。 该计划是六名白宫和国会共和党人士经过数月的闭门工作制定的。总统特朗普周二对美 国议员表示，他希望在税改问题上进行两党合作。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1753 1.1791 -0.32 +11.79 1.0513 美元/日圆 112.72 112.22 +0.45 -3.55 116.87 欧元/日圆 132.47 132.36 +0.08 +7.58 123.14 美元/瑞郎 0.9735 0.9687 +0.50 -4.35 1.0178 英镑/美元 1.3385 1.3456 -0.53 +8.50 1.2336 美元/加元 1.2382 1.2345 +0.30 -7.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.6364 6.6280 +0.13 -4.82 6.9726 澳元/美元 0.7855 0.7886 -0.39 +8.87 0.7215 新西兰元/美元 0.7193 0.7207 -0.19 +3.63 0.6941 欧元/瑞郎 1.1442 1.1423 +0.17 +6.76 1.0717 欧元/英镑 0.8778 0.8761 +0.19 +3.05 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5653 9.5757 -0.11 -0.15 9.5799 美元/挪威克朗 7.9141 7.8887 +0.32 -8.37 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/蔡美珍/王琛；审校 蔡美珍/高琦/王洋/艾茂林)