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《全球汇市》欧元下跌，西班牙加泰罗尼亚决定独立期限逼近
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2017年10月16日 / 早上7点46分 / 8 天前

《全球汇市》欧元下跌，西班牙加泰罗尼亚决定独立期限逼近

2 分钟阅读

    * 美元缺乏动能，因通胀表现整体温和
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月16日 - 继上周录得一个月以来最大周线涨幅后，欧元周一下滑，因交易商获利了结，不过在下周欧洲央行政策会议之前，市场不敢贸然杀跌。
    
    加泰罗尼亚决定独立期限逼近以及奥地利的大选结果均带来一定政治不确定性，投资者选择场边观望。

    “欧洲央行预测将是左右欧元走向的主要因素，我们预测欧元整体上处于上行轨道，不过在近几周市场大量买入后可能会有一些盘整，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri称。
    
    欧元兑美元         盘初跌0.3%至1.1780。根据汤森路透数据，欧元上周涨0.8%，录得一个月以来的最大单周涨幅。
    
    加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)将于周一0800GMT阐明立场，若坚持要求分裂，则可在周四之前改变主意。拉霍伊并称若普伊格蒙特选择独立，马德里方面可能收回加泰罗尼亚地区的自治权。           
    
    奥地利在周日大选后，年轻的保守派政治明星Sebastian Kurz有望出任下任总理，但其所在政党远未获得多数议会席位，可能寻求与极右翼党派组建联合政府。            

    五位直接知情的消息人士上周告诉路透，欧洲央行考虑在下次政策会议上宣布将刺激计划延长九个月，同时削减刺激计划的规模。
    
    但由于美元全线疲软， 因此欧元跌势有限。美元疲软是因为美国通胀数据低迷，令人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月末政策会议上的立场将不会过于强硬。
    
    虽然美国9月消费者物价涨幅创下八个月来最大，因汽油价格受到飓风相关炼厂停产影响而飙升，但基础通胀仍旧不兴。
    
    美元指数      上涨0.1%至93.21，在上周下跌后缺乏动能。

                                      纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1792  1.1822  -0.25 +12.17  1.0513
    美元/日圆                   111.70  111.84  -0.13  -4.42  116.87
    欧元/日圆                   131.73  132.19  -0.35  +6.98  123.14
    美元/瑞郎                   0.9755  0.9743  +0.12  -4.16  1.0178
    英镑/美元                   1.3302  1.3284  +0.14  +7.83  1.2336
    美元/加元                   1.2476  1.2466  +0.08  -7.10  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5764  6.5673  +0.14  -5.68  6.9726
    澳元/美元                   0.7884  0.7888  -0.05  +9.27  0.7215
    新西兰元/美元               0.7181  0.7165  +0.22  +3.46  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1505  1.1517  -0.10  +7.35  1.0717
    欧元/英镑                   0.8863  0.8896  -0.37  +4.05  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5890  9.5942  -0.05  +0.09  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9017  7.8863  +0.20  -8.51  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹/汪红英；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/蔡美珍)

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