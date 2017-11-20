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《全球汇市》欧元兑日圆触及两个月低位，德国执政联盟谈判破裂
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2017年11月20日 / 凌晨1点09分 / 2 天前

《全球汇市》欧元兑日圆触及两个月低位，德国执政联盟谈判破裂

3 分钟阅读

    * 德国总理梅克尔将通知总统组建联合政府的谈判失败
    * 欧元兑日圆触及两个月低位，之后扳回部分失地
    * 欧元回落给美元指数带来支撑

    路透新加坡11月20日 - 欧元兑日圆周一触及两个月低位，因德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力失败，点燃对德国政治不确定性的担忧。
    
     梅克尔周一表示，她将与总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)会晤，告诉总统她未能与绿党和亲商的自由民主党(FDP)组建联合政府。            

    梅克尔决定与总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)会晤，暗示在FDP意外退出组建执政联盟的谈判之后，她将不会寻求与绿党组建少数派政府。            
    
    谈判破裂的消息传开后，欧元在亚市盘初全线下跌，但随后扳回部分跌幅。
    
    欧元兑日圆          最新下跌0.4%，报131.65日圆，此前一度跌至9月中旬以来最低点131.16日圆。
    
    欧元兑美元      下跌0.4%至1.1744，盘初时一度低见1.1722，从上周三触及的一个月高点1.1862回落。
    
    “我不认为这会对市场构成重大推动，但肯定有立即影响，”Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes在提及德国政治情势时表示。
    
    “较长期而言，我认为推动市场的主要因素仍在于欧洲央行的行动，”他说。
    
    Innes补充道，欧元区经济数据展现的力道，加上市场揣测欧洲央行对货币政策展望可能开始更偏鹰派，使得欧元近期持续受到支撑。
    
    欧元区第三季经济成长年率超过美国，2017年有望成为该区自10年前金融危机爆发以来表现最佳的一年。            

    欧元下跌有助于支撑美元兑一篮子货币表现。

    美元指数      最新报93.927，高于上周低点、也是约一个月低点的93.402。

    美元兑日圆      短暂触及一个月低点111.89日圆，但之后重新企稳。

    美元兑日圆      涨0.1%至112.08日圆。该货币对上周五下跌逾0.9%，创下6月以来最大单日百分比跌幅，今日走势缓和。

    有关美国税改前景的持续疑虑最近令美元承压。

    减税计划可能延迟实施，或税改计划被削弱的任何可能，都对美元不利。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1748  1.1793  -0.38 +11.75  1.0513
    美元/日圆                   112.12  112.07  +0.04  -4.06  116.87
    欧元/日圆                   131.72  132.23  -0.39  +6.97  123.14
    美元/瑞郎                   0.9894  0.9884  +0.10  -2.79  1.0178
    英镑/美元                   1.3199  1.3211  -0.09  +7.00  1.2336
    美元/加元                   1.2781  1.2761  +0.16  -4.83  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6411  6.6362  +0.07  -4.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7556  0.7565  -0.12  +4.73  0.7215
    新西兰元/美元               0.6799  0.6816  -0.25  -2.05  0.6941
    澳元/日圆                   84.750  84.770  -0.02  +0.51  84.320
    新西兰元/日圆               76.240  76.340  -0.13  -6.07  81.170
    英镑/日圆                   148.01  148.12  -0.07  +2.77  144.02
    澳元/新西兰元               1.1116  1.1096  +0.18  +7.06  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/王丽鑫/龚芳/王灿；审校 张荻/戴素萍/郑茵/徐文焰)

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