《全球汇市》欧元兑日圆触及两个月低位，德国执政联盟谈判破裂

* 德国总理梅克尔将通知总统组建联合政府的谈判失败 * 欧元兑日圆触及两个月低位，之后扳回部分失地 * 欧元回落给美元指数带来支撑 路透新加坡11月20日 - 欧元兑日圆周一触及两个月低位，因德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力失败，点燃对德国政治不确定性的担忧。 梅克尔周一表示，她将与总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)会晤，告诉总统她未能与绿党和亲商的自由民主党(FDP)组建联合政府。 梅克尔决定与总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)会晤，暗示在FDP意外退出组建执政联盟的谈判之后，她将不会寻求与绿党组建少数派政府。 谈判破裂的消息传开后，欧元在亚市盘初全线下跌，但随后扳回部分跌幅。 欧元兑日圆 最新下跌0.4%，报131.65日圆，此前一度跌至9月中旬以来最低点131.16日圆。 欧元兑美元 下跌0.4%至1.1744，盘初时一度低见1.1722，从上周三触及的一个月高点1.1862回落。 “我不认为这会对市场构成重大推动，但肯定有立即影响，”Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes在提及德国政治情势时表示。 “较长期而言，我认为推动市场的主要因素仍在于欧洲央行的行动，”他说。 Innes补充道，欧元区经济数据展现的力道，加上市场揣测欧洲央行对货币政策展望可能开始更偏鹰派，使得欧元近期持续受到支撑。 欧元区第三季经济成长年率超过美国，2017年有望成为该区自10年前金融危机爆发以来表现最佳的一年。 欧元下跌有助于支撑美元兑一篮子货币表现。 美元指数 最新报93.927，高于上周低点、也是约一个月低点的93.402。 美元兑日圆 短暂触及一个月低点111.89日圆，但之后重新企稳。 美元兑日圆 涨0.1%至112.08日圆。该货币对上周五下跌逾0.9%，创下6月以来最大单日百分比跌幅，今日走势缓和。 有关美国税改前景的持续疑虑最近令美元承压。 减税计划可能延迟实施，或税改计划被削弱的任何可能，都对美元不利。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1748 1.1793 -0.38 +11.75 1.0513 美元/日圆 112.12 112.07 +0.04 -4.06 116.87 欧元/日圆 131.72 132.23 -0.39 +6.97 123.14 美元/瑞郎 0.9894 0.9884 +0.10 -2.79 1.0178 英镑/美元 1.3199 1.3211 -0.09 +7.00 1.2336 美元/加元 1.2781 1.2761 +0.16 -4.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.6411 6.6362 +0.07 -4.75 6.9726 澳元/美元 0.7556 0.7565 -0.12 +4.73 0.7215 新西兰元/美元 0.6799 0.6816 -0.25 -2.05 0.6941 澳元/日圆 84.750 84.770 -0.02 +0.51 84.320 新西兰元/日圆 76.240 76.340 -0.13 -6.07 81.170 英镑/日圆 148.01 148.12 -0.07 +2.77 144.02 澳元/新西兰元 1.1116 1.1096 +0.18 +7.06 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/王丽鑫/龚芳/王灿；审校 张荻/戴素萍/郑茵/徐文焰)