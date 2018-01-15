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《全球汇市》欧元兑美元守在三年高位，美元进一步走弱
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January 15, 2018 / 9:18 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》欧元兑美元守在三年高位，美元进一步走弱

3 分钟阅读

    * 欧元上扬，上周升破1.22美元
    * 美元指数陷于三年低位
    * 日本央行总裁对经济复苏的评语提振日圆
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月15日 - 继上周劲升后，欧元兑美元周一守在三年高位，美元进一步走弱。市场对欧洲央行将收紧货币政策的预期日益升高，推动了欧元涨势。
    
    随着市场更加深信一些主要央行将逐渐撤回货币刺激措施，美元走跌。美元指数      周一下跌0.2%，触及2015年初以来低位。

    美元兑欧元近期走贬引入关注，因欧元区经济日益复苏，引发更多投资者将他们的投资组合向该地区倾斜。
    
    据最新的期货数据，截至1月12日的一周，投机客的欧元净多仓增至纪录高位。欧元兑一篮子货币处于2014年底以来最高位。
    
    “未来数月我们仍看多欧元，因为我们预计，在意大利3月大选后，欧元区的政治风险终将开始下降，”东方汇理银行说道。
    
    “另外，我们预计欧洲央行将继续缩减购债，最终停止扩大其资产负债表规模...。”

    欧元      涨0.1%至1.2218美元，延续上周涨势。欧洲央行(ECB)上周公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。这强化了围绕欧洲央行将准备削减刺激计划的预期。            
    
    不过鉴于欧元已处于三年高位，一些分析师警告称，欧元强势将很快令欧洲央行感到担忧，促使该央行口头打压欧元。
    
    美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。
    
    虽然日本央行总裁黑田东彦重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标，但他还表示，日本经济料将继续温和扩张。            

    
    黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上
升1%左右。这和他上次向地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通
胀率处于零附近。
    
    “老实说，我们仍看到有人抛售美元兑日圆，”道富银行驻东京支行
经理Bart Wakabayashi称。
    
    “日本官方是否会开始就日圆强势发表些许言论，让我们拭目以待，
”他表示。“我们或许会看到(官方)发表一些言论，以冷却市场对日圆强
势的预期。”
    
    人民币兑美元上涨至逾两年高点，因一名德国央行委员称该行已决定
在外汇储备中纳入人民币，且企业出脱他们的美元持仓。
    
    美元兑日圆      下跌0.2%至110.74，稍早一度低见110.6。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元                   1.2238  1.2185  +0.43  +2.02  1.
1996
    美元/日圆                   110.58  111.03  -0.41  -1.85  11
2.67
    欧元/日圆                   135.34  135.40  -0.04  +0.12  13
5.18
    美元/瑞郎                   0.9630  0.9680  -0.52  -1.16  0.
9743
    英镑/美元                   1.3753  1.3727  +0.19  +1.78  1.
3512
    美元/加元                   1.2420  1.2455  -0.28  -1.25  1.
2577
    美元/离岸人民币                6.4356  6.4597  -0.37  -1.18 
 6.5125
    澳元/美元                   0.7955  0.7912  +0.54  +1.97  0.
7801
    新西兰元/美元               0.7290  0.7254  +0.50  +2.88  0.
7086
    欧元/瑞郎                   1.1787  1.1797  -0.08  +0.84  1.
1689
    欧元/英镑                   0.8897  0.8884  +0.15  +0.16  0.
8883
    欧元/瑞典克朗               9.8404  9.8163  +0.25  +0.01  9.
8391
    美元/挪威克朗               7.9007  7.9231  -0.28  -3.73  8.
2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/王琛/刘秀红/张明钧; 审校 白云/王洋/于春红)

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