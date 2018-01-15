《全球汇市》欧元兑美元守在三年高位，美元进一步走弱

* 欧元上扬，上周升破1.22美元 * 美元指数陷于三年低位 * 日本央行总裁对经济复苏的评语提振日圆 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月15日 - 继上周劲升后，欧元兑美元周一守在三年高位，美元进一步走弱。市场对欧洲央行将收紧货币政策的预期日益升高，推动了欧元涨势。 随着市场更加深信一些主要央行将逐渐撤回货币刺激措施，美元走跌。美元指数 周一下跌0.2%，触及2015年初以来低位。 美元兑欧元近期走贬引入关注，因欧元区经济日益复苏，引发更多投资者将他们的投资组合向该地区倾斜。 据最新的期货数据，截至1月12日的一周，投机客的欧元净多仓增至纪录高位。欧元兑一篮子货币处于2014年底以来最高位。 “未来数月我们仍看多欧元，因为我们预计，在意大利3月大选后，欧元区的政治风险终将开始下降，”东方汇理银行说道。 “另外，我们预计欧洲央行将继续缩减购债，最终停止扩大其资产负债表规模...。” 欧元 涨0.1%至1.2218美元，延续上周涨势。欧洲央行(ECB)上周公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。这强化了围绕欧洲央行将准备削减刺激计划的预期。 不过鉴于欧元已处于三年高位，一些分析师警告称，欧元强势将很快令欧洲央行感到担忧，促使该央行口头打压欧元。 美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。 虽然日本央行总裁黑田东彦重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标，但他还表示，日本经济料将继续温和扩张。 黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上 升1%左右。这和他上次向地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通 胀率处于零附近。 “老实说，我们仍看到有人抛售美元兑日圆，”道富银行驻东京支行 经理Bart Wakabayashi称。 “日本官方是否会开始就日圆强势发表些许言论，让我们拭目以待， ”他表示。“我们或许会看到(官方)发表一些言论，以冷却市场对日圆强 势的预期。” 人民币兑美元上涨至逾两年高点，因一名德国央行委员称该行已决定 在外汇储备中纳入人民币，且企业出脱他们的美元持仓。 美元兑日圆 下跌0.2%至110.74，稍早一度低见110.6。 纽约 当日 今年来 2 017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2238 1.2185 +0.43 +2.02 1. 1996 美元/日圆 110.58 111.03 -0.41 -1.85 11 2.67 欧元/日圆 135.34 135.40 -0.04 +0.12 13 5.18 美元/瑞郎 0.9630 0.9680 -0.52 -1.16 0. 9743 英镑/美元 1.3753 1.3727 +0.19 +1.78 1. 3512 美元/加元 1.2420 1.2455 -0.28 -1.25 1. 2577 美元/离岸人民币 6.4356 6.4597 -0.37 -1.18 6.5125 澳元/美元 0.7955 0.7912 +0.54 +1.97 0. 7801 新西兰元/美元 0.7290 0.7254 +0.50 +2.88 0. 7086 欧元/瑞郎 1.1787 1.1797 -0.08 +0.84 1. 1689 欧元/英镑 0.8897 0.8884 +0.15 +0.16 0. 8883 欧元/瑞典克朗 9.8404 9.8163 +0.25 +0.01 9. 8391 美元/挪威克朗 7.9007 7.9231 -0.28 -3.73 8. 2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/王琛/刘秀红/张明钧; 审校 白云/王洋/于春红)