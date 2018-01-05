《全球汇市》欧元兑美元接近三年高位，风险偏好改善打压日圆

* 欧元兑美元逼近三年高点 * 强劲的欧元区数据和美元疲软，共同支撑欧元 * 美元/日圆勉强走高，因风险偏好打击日圆 * 澳元有望连续第四周上涨，商品货币表现强劲 路透东京1月5日 - 欧元兑美元周五在三年高位附近，投资者风险偏好改善打压日圆。 欧元/美元 持稳于1.2069美元，隔夜上涨0.45%。 欧元本周以来已上涨0.6%，部分受美国与欧元区公债收益率之差收窄支撑。欧元若升破1.2092美元，将创2015年1月以来最高水准。 欧元隔夜受到新的提振。数据显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点，得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。 受美元兑欧元走软拖累，美元指数 本周周线料下跌0.3%，曾一度触及三个月低点91.751。该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。 美元的颓势在隔夜凸显出来，虽然民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，远高于预估的19万个，但美元未能从中获得动能。 市场目前将关注周五的美国非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。 鉴于近期美元表现疲弱，市场参与者认为就业与薪资增长要强于预期，美元才能逆转颓势。 “让美元受伤的题材与2017年如出一辙，即低通胀的疑虑，这也让美债收益率上档受限，”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 “另一方面，欧元好运连连。我们将关注今天稍晚出炉的欧元区消费者物价调和指数(HICP)，如果数据优异，则有可能抵销不错的美国就业数据给美元的提振，”Ishikawa表示。 周五稍晚将公布欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)。 澳元兑美元 延续昨日涨势，升至0.7869美元，为10月20日来最高。 澳元有望连续第四周收高，因铜和铁矿石等大宗商品价格近期跳涨带来提振。 加元亦从大宗商品价格上扬中受益，其中原油价格创下2015年以来最高水准。 加元料将录得连续第三个周线涨幅，隔夜曾触及1美元兑1.2485加元的两个半月新高。 日圆在主要货币中是个例外，本周兑美元、欧元和澳元等货币下滑。 日圆兑普遍走软的美元贬值，是因为投资者风险偏好普遍益发升温，这削弱了日圆作为避险货币的吸引力。 美元兑日圆 波动不大，报112.790，周四一度上涨0.2%左右。该货币对本周波动不大，周二曾跌至两周低位112.055。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2075 1.2067 +0.07 +0.66 1.1996 美元/日圆 112.77 112.74 +0.03 +0.09 112.67 欧元/日圆 136.20 136.06 +0.10 +0.75 135.18 美元/瑞郎 0.9740 0.9744 -0.04 -0.03 0.9743 英镑/美元 1.3560 1.3551 +0.07 +0.36 1.3512 美元/加元 1.2484 1.2485 -0.01 -0.74 1.2577 美元/离岸人民币 6.4860 6.4914 -0.08 -0.41 6.5125 澳元/美元 0.7857 0.7863 -0.08 +0.72 0.7801 新西兰元/美元 0.7158 0.7153 +0.07 +1.02 0.7086 澳元/日圆 88.630 88.620 +0.01 +0.84 87.890 新西兰元/日圆 80.740 80.650 +0.11 +1.13 79.840 英镑/日圆 152.94 152.78 +0.10 +0.55 152.11 澳元/新西兰元 1.0972 1.0988 -0.15 -0.32 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 张涛/汪红英/陈宗琦/许娜/王颖/王丽鑫/王兴亚/张若琪/戴素萍)