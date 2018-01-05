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《全球汇市》欧元兑美元接近三年高位，风险偏好改善打压日圆
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#亚洲
January 5, 2018 / 12:35 AM / 2 days ago

《全球汇市》欧元兑美元接近三年高位，风险偏好改善打压日圆

3 分钟阅读

    * 欧元兑美元逼近三年高点
    * 强劲的欧元区数据和美元疲软，共同支撑欧元
    * 美元/日圆勉强走高，因风险偏好打击日圆
    * 澳元有望连续第四周上涨，商品货币表现强劲

    路透东京1月5日 - 欧元兑美元周五在三年高位附近，投资者风险偏好改善打压日圆。
    
    欧元/美元      持稳于1.2069美元，隔夜上涨0.45%。

    欧元本周以来已上涨0.6%，部分受美国与欧元区公债收益率之差收窄支撑。欧元若升破1.2092美元，将创2015年1月以来最高水准。
    
    欧元隔夜受到新的提振。数据显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点，得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。            
    
    受美元兑欧元走软拖累，美元指数      本周周线料下跌0.3%，曾一度触及三个月低点91.751。该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。
    
    美元的颓势在隔夜凸显出来，虽然民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，远高于预估的19万个，但美元未能从中获得动能。            

    市场目前将关注周五的美国非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。
    
    鉴于近期美元表现疲弱，市场参与者认为就业与薪资增长要强于预期，美元才能逆转颓势。
    
    “让美元受伤的题材与2017年如出一辙，即低通胀的疑虑，这也让美债收益率上档受限，”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。
    
    “另一方面，欧元好运连连。我们将关注今天稍晚出炉的欧元区消费者物价调和指数(HICP)，如果数据优异，则有可能抵销不错的美国就业数据给美元的提振，”Ishikawa表示。

    周五稍晚将公布欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)。
    
    澳元兑美元        延续昨日涨势，升至0.7869美元，为10月20日来最高。
    
    澳元有望连续第四周收高，因铜和铁矿石等大宗商品价格近期跳涨带来提振。
    
    加元亦从大宗商品价格上扬中受益，其中原油价格创下2015年以来最高水准。

    加元料将录得连续第三个周线涨幅，隔夜曾触及1美元兑1.2485加元的两个半月新高。
    
    日圆在主要货币中是个例外，本周兑美元、欧元和澳元等货币下滑。
    
    日圆兑普遍走软的美元贬值，是因为投资者风险偏好普遍益发升温，这削弱了日圆作为避险货币的吸引力。
    
    美元兑日圆      波动不大，报112.790，周四一度上涨0.2%左右。该货币对本周波动不大，周二曾跌至两周低位112.055。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2075  1.2067  +0.07  +0.66  1.1996
    美元/日圆                   112.77  112.74  +0.03  +0.09  112.67
    欧元/日圆                   136.20  136.06  +0.10  +0.75  135.18
    美元/瑞郎                   0.9740  0.9744  -0.04  -0.03  0.9743
    英镑/美元                   1.3560  1.3551  +0.07  +0.36  1.3512
    美元/加元                   1.2484  1.2485  -0.01  -0.74  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4860  6.4914  -0.08  -0.41  6.5125
    澳元/美元                   0.7857  0.7863  -0.08  +0.72  0.7801
    新西兰元/美元               0.7158  0.7153  +0.07  +1.02  0.7086
    澳元/日圆                   88.630  88.620  +0.01  +0.84  87.890
    新西兰元/日圆               80.740  80.650  +0.11  +1.13  79.840
    英镑/日圆                   152.94  152.78  +0.10  +0.55  152.11
    澳元/新西兰元               1.0972  1.0988  -0.15  -0.32  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 张涛/汪红英/陈宗琦/许娜/王颖/王丽鑫/王兴亚/张若琪/戴素萍)

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