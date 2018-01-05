《全球汇市》欧元兑美元逼近三年高位，风险偏好改善损及日圆

* 欧元兑美元逼近三年高点 * 强劲的欧元区数据和美元疲软，共同支撑欧元 * 美元/日圆勉强走高，因风险偏好打击日圆 * 澳元有望连续第四周上涨，商品货币表现强劲 * 欧元区HICP数据及美国就业报告受关注 路透东京1月5日 - 欧元兑美元周五在三年高位附近徘徊，投资者风险偏好改善打压日圆。 欧元兑美元 上涨0.05%至1.2074美元，隔夜上涨0.45%。 欧元隔夜受到新的提振。数据显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点。 欧洲央行势将缩减大规模刺激措施，最终将加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)的行列推动货币政策正常化，这使得近期美国与欧元区公债收益率之差收窄，对欧元构成支撑。 欧元本周以来已上涨0.6%，欧元若升破1.2092美元，将创2015年1月以来最高水准。 受美元兑欧元走软拖累，美元指数本周周线料下跌0.3%。 美元指数 曾一度触及三个月低点91.751，最新报91.838，该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。 美元走势乏力的情况在隔夜市场格外突出--美国就业数据虽较预期强劲，美元仍未能获得支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。 市场目前聚焦于周五公布的美国非农就业报告，预料12月新增19万个就业岗位。 基于美元近日表现欠佳，市场人士认为，美元若要扭转情势，新增就业岗位数字及薪资增幅都将需要较预期强劲。 “目前打击美元的题材和2017年一样，也就是低通胀的疑虑，这压抑了美债收益率，”IG Securities外汇策略分析师Junichi Ishikawa称。 “另一方面，欧元则是一帆风顺。我们今天稍晚将有欧元区HICP数据，如果数据强劲，从美元角度而言，这可能抵销美国就业报告表现不错的助力，”Ishikawa称。 周五稍晚将公布欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)。 巴克莱资深策略师Shin Kadota说道：“欧元看似持稳在当前水准。若要进一步攀升，恐怕还要对官员有关强势欧元带来负面经济影响的言论做好准备。” 欧元/日圆 临近隔夜所及的26个月高点136.370，本周有望录得0.7%的涨幅。 澳元兑美元 延续昨日涨势，升至0.7870美元，为10月20日来最高，随后略回调至0.7854。 澳元有望连续第四周收高，因铜和铁矿石等大宗商品价格近期跳涨带来提振。 加元亦从大宗商品价格上扬中受益，其中原油价格创下2015年以来最高水准。 加元料将录得连续第三个周线涨幅，兑美元 周五触及1.2483加元的两个半月高位。 日圆在主要货币中是个例外，本周兑美元、欧元和澳元等货币下滑。 日圆兑普遍走软的美元贬值，是因为投资者风险偏好普遍益发升温，这削弱了日圆作为避险货币的吸引力。 美元兑日圆 涨0.1%，报112.830，周四则是小涨。该货币对本周波动不大，曾短暂跌至两周低位112.055。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2074 1.2067 +0.06 +0.65 1.1996 美元/日圆 112.83 112.74 +0.08 +0.14 112.67 欧元/日圆 136.25 136.06 +0.14 +0.79 135.18 美元/瑞郎 0.9742 0.9744 -0.02 -0.01 0.9743 英镑/美元 1.3566 1.3551 +0.11 +0.40 1.3512 美元/加元 1.2487 1.2485 +0.02 -0.72 1.2577 美元/离岸人民币 6.4774 6.4914 -0.22 -0.54 6.5125 澳元/美元 0.7854 0.7863 -0.11 +0.68 0.7801 新西兰元/美元 0.7156 0.7153 +0.04 +0.99 0.7086 澳元/日圆 88.650 88.620 +0.03 +0.86 87.890 新西兰元/日圆 80.760 80.650 +0.14 +1.15 79.840 英镑/日圆 153.07 152.78 +0.19 +0.63 152.11 澳元/新西兰元 1.0974 1.0988 -0.13 -0.30 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/王灿/蔡美珍/孙茉莉/陈宗琦；审校 许娜/李婷仪/于春红/高琦/王琛)