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《全球汇市》欧元兑美元逼近三年高位，风险偏好改善损及日圆
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#亚洲
January 5, 2018 / 3:50 AM / a day ago

《全球汇市》欧元兑美元逼近三年高位，风险偏好改善损及日圆

3 分钟阅读

    * 欧元兑美元逼近三年高点
    * 强劲的欧元区数据和美元疲软，共同支撑欧元
    * 美元/日圆勉强走高，因风险偏好打击日圆
    * 澳元有望连续第四周上涨，商品货币表现强劲
    * 欧元区HICP数据及美国就业报告受关注

    路透东京1月5日 - 欧元兑美元周五在三年高位附近徘徊，投资者风险偏好改善打压日圆。
    
    欧元兑美元      上涨0.05%至1.2074美元，隔夜上涨0.45%。

    欧元隔夜受到新的提振。数据显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点。               
    
    欧洲央行势将缩减大规模刺激措施，最终将加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)的行列推动货币政策正常化，这使得近期美国与欧元区公债收益率之差收窄，对欧元构成支撑。

    欧元本周以来已上涨0.6%，欧元若升破1.2092美元，将创2015年1月以来最高水准。

    受美元兑欧元走软拖累，美元指数本周周线料下跌0.3%。

    美元指数      曾一度触及三个月低点91.751，最新报91.838，该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。

    美元走势乏力的情况在隔夜市场格外突出--美国就业数据虽较预期强劲，美元仍未能获得支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。            
    
    市场目前聚焦于周五公布的美国非农就业报告，预料12月新增19万个就业岗位。
    
    基于美元近日表现欠佳，市场人士认为，美元若要扭转情势，新增就业岗位数字及薪资增幅都将需要较预期强劲。
    
    “目前打击美元的题材和2017年一样，也就是低通胀的疑虑，这压抑了美债收益率，”IG Securities外汇策略分析师Junichi Ishikawa称。
    
    “另一方面，欧元则是一帆风顺。我们今天稍晚将有欧元区HICP数据，如果数据强劲，从美元角度而言，这可能抵销美国就业报告表现不错的助力，”Ishikawa称。

    周五稍晚将公布欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)。
    
    巴克莱资深策略师Shin Kadota说道：“欧元看似持稳在当前水准。若要进一步攀升，恐怕还要对官员有关强势欧元带来负面经济影响的言论做好准备。”
    
    欧元/日圆         临近隔夜所及的26个月高点136.370，本周有望录得0.7%的涨幅。

    澳元兑美元        延续昨日涨势，升至0.7870美元，为10月20日来最高，随后略回调至0.7854。

    澳元有望连续第四周收高，因铜和铁矿石等大宗商品价格近期跳涨带来提振。

    加元亦从大宗商品价格上扬中受益，其中原油价格创下2015年以来最高水准。

    加元料将录得连续第三个周线涨幅，兑美元        周五触及1.2483加元的两个半月高位。

    日圆在主要货币中是个例外，本周兑美元、欧元和澳元等货币下滑。
    
    日圆兑普遍走软的美元贬值，是因为投资者风险偏好普遍益发升温，这削弱了日圆作为避险货币的吸引力。
    
    美元兑日圆      涨0.1%，报112.830，周四则是小涨。该货币对本周波动不大，曾短暂跌至两周低位112.055。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2074  1.2067  +0.06  +0.65  1.1996
    美元/日圆                   112.83  112.74  +0.08  +0.14  112.67
    欧元/日圆                   136.25  136.06  +0.14  +0.79  135.18
    美元/瑞郎                   0.9742  0.9744  -0.02  -0.01  0.9743
    英镑/美元                   1.3566  1.3551  +0.11  +0.40  1.3512
    美元/加元                   1.2487  1.2485  +0.02  -0.72  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4774  6.4914  -0.22  -0.54  6.5125
    澳元/美元                   0.7854  0.7863  -0.11  +0.68  0.7801
    新西兰元/美元               0.7156  0.7153  +0.04  +0.99  0.7086
    澳元/日圆                   88.650  88.620  +0.03  +0.86  87.890
    新西兰元/日圆               80.760  80.650  +0.14  +1.15  79.840
    英镑/日圆                   153.07  152.78  +0.19  +0.63  152.11
    澳元/新西兰元               1.0974  1.0988  -0.13  -0.30  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/王灿/蔡美珍/孙茉莉/陈宗琦；审校 许娜/李婷仪/于春红/高琦/王琛)

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