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《全球汇市》欧元升势后继乏力，美元兑日圆小升
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January 9, 2018 / 1:03 AM / 2 days ago

《全球汇市》欧元升势后继乏力，美元兑日圆小升

2 分钟阅读

    * 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位
    * 美元仍因对美联储升息前景的质疑而受抑

    路透东京1月9日 - 欧元周二走势迟滞，此前从上周的高位回落，投资人在欧元数月之久的升势后持审慎态度；美元兑日圆持坚，不过欠缺打造其动能的刺激因素。
    
    欧元兑美元      报1.1968美元，周一时下跌0.5%，为10月末以来最大单日跌幅。

    分析师称，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元在过去几个月上涨，升至2017年高位1.2092附近，因此回调在所难免。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪录高位。这表明可能会出现获利回吐。
    
    “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期，”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。
    
    “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以及税改的影响，”他说。

    虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。
    
    美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。            
    
    美元指数      因这样的疑虑在过去数月受抑，徘徊在2015年以来的最低位附近。
    
    该指数最新报92.345，上周曾跌至91.751，距离去年9月触及的2.75年低点91.011不是很远，远低于2017年高点102.26。

    美元兑日圆      报113.15日圆；受冒险意愿升温所激励，美元周一曾攀抵113.40日圆，约为半个月来高位。
    
    美元下道目标料为12月高点113.75日圆，但许多交易商认为需有更多刺激因素，方能促使美元上探114日圆关卡。
    
    当下市场焦点放在朝鲜(北韩)及韩国周二稍晚将举行的两年多以来首次正式会谈，观察朝鲜半岛紧绷情势是否有纾缓迹象。            

                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1969  1.1965  +0.03  -0.23  1.1996
    美元/日圆                   113.13  113.08  +0.04  +0.41  112.67
    欧元/日圆                   135.42  135.33  +0.07  +0.18  135.18
    美元/瑞郎                   0.9777  0.9769  +0.08  +0.35  0.9743
    英镑/美元                   1.3565  1.3566  -0.01  +0.39  1.3512
    美元/加元                   1.2410  1.2419  -0.07  -1.33  1.2577
    美元/离岸人民币             6.5020  6.4963  +0.09  -0.16  6.5125
    澳元/美元                   0.7848  0.7840  +0.10  +0.60  0.7801
    新西兰元/美元               0.7178  0.7174  +0.06  +1.30  0.7086
    澳元/日圆                   88.810  88.650  +0.18  +1.05  87.890
    新西兰元/日圆               81.210  81.130  +0.10  +1.72  79.840
    英镑/日圆                   153.48  153.44  +0.03  +0.90  152.11
    澳元/新西兰元               1.0932  1.0919  +0.12  -0.68  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/龚芳; 审校 陈宗琦/张荻/王兴亚/许娜)

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