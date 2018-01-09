《全球汇市》欧元升势后继乏力，美元兑日圆小升

* 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位 * 美元仍因对美联储升息前景的质疑而受抑 路透东京1月9日 - 欧元周二走势迟滞，此前从上周的高位回落，投资人在欧元数月之久的升势后持审慎态度；美元兑日圆持坚，不过欠缺打造其动能的刺激因素。 欧元兑美元 报1.1968美元，周一时下跌0.5%，为10月末以来最大单日跌幅。 分析师称，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元在过去几个月上涨，升至2017年高位1.2092附近，因此回调在所难免。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪录高位。这表明可能会出现获利回吐。 “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期，”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。 “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以及税改的影响，”他说。 虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。 美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。 美元指数 因这样的疑虑在过去数月受抑，徘徊在2015年以来的最低位附近。 该指数最新报92.345，上周曾跌至91.751，距离去年9月触及的2.75年低点91.011不是很远，远低于2017年高点102.26。 美元兑日圆 报113.15日圆；受冒险意愿升温所激励，美元周一曾攀抵113.40日圆，约为半个月来高位。 美元下道目标料为12月高点113.75日圆，但许多交易商认为需有更多刺激因素，方能促使美元上探114日圆关卡。 当下市场焦点放在朝鲜(北韩)及韩国周二稍晚将举行的两年多以来首次正式会谈，观察朝鲜半岛紧绷情势是否有纾缓迹象。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1969 1.1965 +0.03 -0.23 1.1996 美元/日圆 113.13 113.08 +0.04 +0.41 112.67 欧元/日圆 135.42 135.33 +0.07 +0.18 135.18 美元/瑞郎 0.9777 0.9769 +0.08 +0.35 0.9743 英镑/美元 1.3565 1.3566 -0.01 +0.39 1.3512 美元/加元 1.2410 1.2419 -0.07 -1.33 1.2577 美元/离岸人民币 6.5020 6.4963 +0.09 -0.16 6.5125 澳元/美元 0.7848 0.7840 +0.10 +0.60 0.7801 新西兰元/美元 0.7178 0.7174 +0.06 +1.30 0.7086 澳元/日圆 88.810 88.650 +0.18 +1.05 87.890 新西兰元/日圆 81.210 81.130 +0.10 +1.72 79.840 英镑/日圆 153.48 153.44 +0.03 +0.90 152.11 澳元/新西兰元 1.0932 1.0919 +0.12 -0.68 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/龚芳; 审校 陈宗琦/张荻/王兴亚/许娜)