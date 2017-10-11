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《全球汇市》欧元升至两周高位，受加泰罗尼亚独立危机缓解激励
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2017年10月11日 / 早上7点58分 / 10 天前

《全球汇市》欧元升至两周高位，受加泰罗尼亚独立危机缓解激励

3 分钟阅读

    * 欧元得到支撑，此前德国公布强劲数据，加泰罗尼亚独立疑虑消退
    * 美元走势不稳，特朗普税改计划料面临阻力
    * 美元指数仍远离上周触及的10周高位
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月11日 - 欧元兑美元周三升至两周高位，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑，另一方面，美元全线走软。
    
    加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲，宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。            

    西班牙外长Alfonso Dastis周三称，加泰罗尼亚地区领导人发表的独立讲话是一个“诡计”，不过他也表示在西班牙宪法框架内仍有谈判余地。            
    
    欧元兑美元      周三早盘触及1.18345美元，为9月26日以来最高。
    
    “目前处于谈判阶段，从这点来看，这比本周稍早的紧张态势有所缓和。但局势仍然具有潜在爆炸性，”荷兰合作银行驻伦敦的汇市策略师Jane Foley表示。
    
    Foley补充道，欧元涨势料有限，因欧元兑美元今年迄今已上涨了逾12%。

    德国周二公布强劲经济数据，加上美元全线疲弱，都扶助了欧元。
    
    美国总统特朗普与美国田纳西州参议员科克(Bob Corker)的公开争论，让外界担忧其推动税改的努力可能受影响。
    
    “围绕特朗普的提议出现争论毫不令人意外，但这仍无助于美元，”大和证券资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示。
    
    美元指数      下滑0.1%至93.175，上周曾触及10周高位。

    美国薪资数据强于预期，扶助美元兑日圆在上周五升至三个月高点113.440，但同朝鲜的紧张局势复燃令涨幅缩减。
    
    投资者等待稍晚发布的美联储9月政策会议记录。美联储曾在9月会议上暗示今年可能第三度升息，即便通胀率仍维持在其2%目标的下方。
    
    但由于联邦基金利率期货显示，12月几乎肯定会加息，以及最近公债收益率涨势失去动能，分析师称，美元可能需要新的刺激因素才会再现涨势。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1829  1.1806  +0.19 +12.52  1.0513
    美元/日圆                   112.26  112.44  -0.16  -3.94  116.87
    欧元/日圆                   132.79  132.76  +0.02  +7.84  123.14
    美元/瑞郎                   0.9744  0.9749  -0.05  -4.26  1.0178
    英镑/美元                   1.3198  1.3202  -0.03  +6.99  1.2336
    美元/加元                   1.2508  1.2513  -0.04  -6.87  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5750  6.5663  +0.13  -5.70  6.9726
    澳元/美元                   0.7789  0.7776  +0.17  +7.96  0.7215
    新西兰元/美元               0.7074  0.7067  +0.10  +1.92  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1528  1.1513  +0.13  +7.57  1.0717
    欧元/英镑                   0.8962  0.8940  +0.25  +5.21  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5264  9.5306  -0.04  -0.56  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9313  7.9496  -0.23  -8.17  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/张涛/艾茂林/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/汪红英)

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