《全球汇市》欧元升至两周高位，受加泰罗尼亚独立危机缓解激励

* 欧元得到支撑，此前德国公布强劲数据，加泰罗尼亚独立疑虑消退 * 美元走势不稳，特朗普税改计划料面临阻力 * 美元指数仍远离上周触及的10周高位 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月11日 - 欧元兑美元周三升至两周高位，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑，另一方面，美元全线走软。 加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲，宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。 西班牙外长Alfonso Dastis周三称，加泰罗尼亚地区领导人发表的独立讲话是一个“诡计”，不过他也表示在西班牙宪法框架内仍有谈判余地。 欧元兑美元 周三早盘触及1.18345美元，为9月26日以来最高。 “目前处于谈判阶段，从这点来看，这比本周稍早的紧张态势有所缓和。但局势仍然具有潜在爆炸性，”荷兰合作银行驻伦敦的汇市策略师Jane Foley表示。 Foley补充道，欧元涨势料有限，因欧元兑美元今年迄今已上涨了逾12%。 德国周二公布强劲经济数据，加上美元全线疲弱，都扶助了欧元。 美国总统特朗普与美国田纳西州参议员科克(Bob Corker)的公开争论，让外界担忧其推动税改的努力可能受影响。 “围绕特朗普的提议出现争论毫不令人意外，但这仍无助于美元，”大和证券资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示。 美元指数 下滑0.1%至93.175，上周曾触及10周高位。 美国薪资数据强于预期，扶助美元兑日圆在上周五升至三个月高点113.440，但同朝鲜的紧张局势复燃令涨幅缩减。 投资者等待稍晚发布的美联储9月政策会议记录。美联储曾在9月会议上暗示今年可能第三度升息，即便通胀率仍维持在其2%目标的下方。 但由于联邦基金利率期货显示，12月几乎肯定会加息，以及最近公债收益率涨势失去动能，分析师称，美元可能需要新的刺激因素才会再现涨势。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1829 1.1806 +0.19 +12.52 1.0513 美元/日圆 112.26 112.44 -0.16 -3.94 116.87 欧元/日圆 132.79 132.76 +0.02 +7.84 123.14 美元/瑞郎 0.9744 0.9749 -0.05 -4.26 1.0178 英镑/美元 1.3198 1.3202 -0.03 +6.99 1.2336 美元/加元 1.2508 1.2513 -0.04 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.5750 6.5663 +0.13 -5.70 6.9726 澳元/美元 0.7789 0.7776 +0.17 +7.96 0.7215 新西兰元/美元 0.7074 0.7067 +0.10 +1.92 0.6941 欧元/瑞郎 1.1528 1.1513 +0.13 +7.57 1.0717 欧元/英镑 0.8962 0.8940 +0.25 +5.21 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5264 9.5306 -0.04 -0.56 9.5799 美元/挪威克朗 7.9313 7.9496 -0.23 -8.17 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/张涛/艾茂林/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/汪红英)