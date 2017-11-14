《全球汇市》欧元升至两周高位，受资本流入欧洲资产扶助

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt * 投资人恢复买进欧股，未对冲汇率风险 路透伦敦11月14日 - 欧元周二升至逾两周高点，投资人恢复买进欧洲高风险资产，因益发预期在利率处于纪录低位情况下，欧洲经济增速将持续强劲。 欧元兑美元 伦敦盘初上涨0.3%，至1.1696美元，为10月26日欧洲央行会议以来最高。欧洲央行该次会议宣布将延长资产购买计划至少到明年9月。 “近日全球投资者对欧洲高风险资产的资金流入升温，加之欧洲央行总裁德拉吉在近期露面时，均勾勒出低利率及强劲经济成长的图景，欧元前景变得愈发强劲，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri称。 摩根士丹利策略师称，11月份，全球股市投资者已在没有外汇对冲情况下，返回市场购买欧股，这表明投资者对于欧元前景变乐观了。 欧元区第三季GDP第二次估值将于1000GMT公布。料显示较上年同期增长2.5%。 欧元9月初曾触及近1.21美元的两年半高点，11月初一度跌破1.16美元，但上周上涨超过1%。 另一焦点是，周二晚些时候欧洲央行总裁德拉吉、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。 “主要货币今日进行区间盘整，但今日稍晚的欧洲央行举办的会议可能会有一些题材浮现，”东京SMBC信托银行资深汇市分析师Keiko Ninomiya表示。 美元指数 持稳于94.46。 美元兑日圆 小涨至113.82日圆，位于上周触及的八个月高位114.735下方。 英镑保持守势，跌0.1%至1.3101美元，周一曾跌0.6%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1700 1.1665 +0.30 +11.29 1.0513 美元/日圆 113.85 113.61 +0.21 -2.58 116.87 欧元/日圆 133.21 132.56 +0.49 +8.18 123.14 美元/瑞郎 0.9957 0.9962 -0.05 -2.17 1.0178 英镑/美元 1.3115 1.3114 +0.01 +6.31 1.2336 美元/加元 1.2745 1.2731 +0.11 -5.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.6489 6.6564 -0.11 -4.64 6.9726 澳元/美元 0.7619 0.7621 -0.03 +5.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6856 0.6901 -0.65 -1.22 0.6941 欧元/瑞郎 1.1650 1.1622 +0.24 +8.71 1.0717 欧元/英镑 0.8920 0.8894 +0.29 +4.72 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8620 9.7793 +0.85 +2.94 9.5799 美元/挪威克朗 8.1746 8.1651 +0.12 -5.35 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/张明钧/白云; 审校 张涛/李春喜/孙茉莉/高琦)