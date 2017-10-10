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《全球汇市》欧元反弹升至一周高位，受欧洲央行官员鹰派评论激励
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2017年10月10日 / 早上7点11分 / 11 天内

《全球汇市》欧元反弹升至一周高位，受欧洲央行官员鹰派评论激励

2 分钟阅读

    * 美元近日走高后遭遇部分获利了结卖压
    * 欧洲央行执委劳滕施莱格评论协助欧元反弹
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月10日 - 欧元周二升至一周高位，隔夜欧洲央行一名官员的鹰派评论，促使投资人加码仓位，强化看好欧元区经济展望维持强劲的押注。
    
    欧元今年以来的涨势，在近日有所减弱，因政治疑虑升高，令欧元兑美元在上个月下跌逾3%。

    但欧元兑美元         周二涨近0.4%至1.1789美元，触及10月2日以来的最高位。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在隔夜表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买。            
    
    “她的鹰派言论似乎也有利于欧元，但政治悬念对欧元构成压力，而且这样持续的政治不确定性肯定会限制近期的任何反弹，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。
    
    德国数据表现强劲也提振欧元人气。周一公布的数据显示，德国8月工业生产好于预期，创出逾六年来的最大月度增幅。            
    
    美元周二遭到一些获利回吐盘打压，美元指数      下跌0.2%。

    美元指数      最新报93.47，日内跌0.2%，但距离周五触及的10周高点94.267不远，当时意外强劲的美
国9月薪资数据提振了对美联储可能今年第三次升息的预期。
    
    “市场将会继续留意朝鲜的举动，但周五美元下跌时可能已经消化了大多数的最新紧张氛围，”瑞穗证券
首席外汇策略师山本雅文表示。
    
    “不过，在美国周五公布的数据显示薪资稳步改善之后，美元受到良好支撑，目前不太容易被抛售。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1772  1.1739  +0.28 +11.98  1.0513
    美元/日圆                   112.63  112.66  -0.03  -3.63  116.87
    欧元/日圆                   132.58  132.28  +0.23  +7.67  123.14
    美元/瑞郎                   0.9783  0.9796  -0.13  -3.88  1.0178
    英镑/美元                   1.3165  1.3140  +0.19  +6.72  1.2336
    美元/加元                   1.2521  1.2547  -0.21  -6.77  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5841  6.6147  -0.46  -5.57  6.9726
    澳元/美元                   0.7779  0.7752  +0.35  +7.82  0.7215
    新西兰元/美元               0.7062  0.7063  -0.01  +1.74  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1520  1.1501  +0.17  +7.49  1.0717
    欧元/英镑                   0.8940  0.8931  +0.10  +4.95  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5359  9.5378  -0.02  -0.46  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9810  7.9831  -0.03  -7.60  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 蔡美珍/侯雪苹/刘秀红/高琦)

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