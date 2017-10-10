《全球汇市》欧元反弹升至一周高位，受欧洲央行官员鹰派评论激励

* 美元近日走高后遭遇部分获利了结卖压 * 欧洲央行执委劳滕施莱格评论协助欧元反弹 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月10日 - 欧元周二升至一周高位，隔夜欧洲央行一名官员的鹰派评论，促使投资人加码仓位，强化看好欧元区经济展望维持强劲的押注。 欧元今年以来的涨势，在近日有所减弱，因政治疑虑升高，令欧元兑美元在上个月下跌逾3%。 但欧元兑美元 周二涨近0.4%至1.1789美元，触及10月2日以来的最高位。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在隔夜表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买。 “她的鹰派言论似乎也有利于欧元，但政治悬念对欧元构成压力，而且这样持续的政治不确定性肯定会限制近期的任何反弹，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。 德国数据表现强劲也提振欧元人气。周一公布的数据显示，德国8月工业生产好于预期，创出逾六年来的最大月度增幅。 美元周二遭到一些获利回吐盘打压，美元指数 下跌0.2%。 美元指数 最新报93.47，日内跌0.2%，但距离周五触及的10周高点94.267不远，当时意外强劲的美 国9月薪资数据提振了对美联储可能今年第三次升息的预期。 “市场将会继续留意朝鲜的举动，但周五美元下跌时可能已经消化了大多数的最新紧张氛围，”瑞穗证券 首席外汇策略师山本雅文表示。 “不过，在美国周五公布的数据显示薪资稳步改善之后，美元受到良好支撑，目前不太容易被抛售。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1772 1.1739 +0.28 +11.98 1.0513 美元/日圆 112.63 112.66 -0.03 -3.63 116.87 欧元/日圆 132.58 132.28 +0.23 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9783 0.9796 -0.13 -3.88 1.0178 英镑/美元 1.3165 1.3140 +0.19 +6.72 1.2336 美元/加元 1.2521 1.2547 -0.21 -6.77 1.3430 美元/离岸人民币 6.5841 6.6147 -0.46 -5.57 6.9726 澳元/美元 0.7779 0.7752 +0.35 +7.82 0.7215 新西兰元/美元 0.7062 0.7063 -0.01 +1.74 0.6941 欧元/瑞郎 1.1520 1.1501 +0.17 +7.49 1.0717 欧元/英镑 0.8940 0.8931 +0.10 +4.95 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5359 9.5378 -0.02 -0.46 9.5799 美元/挪威克朗 7.9810 7.9831 -0.03 -7.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 蔡美珍/侯雪苹/刘秀红/高琦)