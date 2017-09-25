《全球汇市》欧元和新西兰元下滑，大选后出现政治不确定性

* 德国选举中极右翼政党支持率飙升，导致欧元下滑 * 新西兰元跌1%，大选后联合政府的建立存在不确定性 * 日圆走软，因安倍或将宣布提前选举 * 英镑持稳，之前穆迪下调英国评级 路透悉尼/东京9月25日 - 欧元周一亚洲盘初下滑，此前德国大选结果显示极右翼政党的支持率飙升，保守阵营支持率大幅流失，议会分裂将让德国总理梅克尔必须带领一个远不稳定的执政联盟。 欧元兑美元 一度下跌0.5%至1.1896，最新报1.1933，跌0.2%，守在支撑位1.1860上方。 虽然德国总理梅克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，但她所在的保守派阵营支持率大降，而反移民的德国新选择党(AfD)支持率大幅上升，要建立联合政府实属不易。 尽管得票最多，但梅克尔阵营的得票率为1949年以来最差。其当前的执政联盟伙伴--社会民主党(SPD)得票率下滑至20.7%，为战后最低水平。之后该党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，SPD将拒绝再加入联合政府，转而扮演反对党的角色。 “大选后最重要的消息或许就是当前的联盟伙伴SPD立即宣布将扮演反对党角色，”RBC Europe驻伦敦的全球宏观策略师Peter Schaffrik说。 “SPD退出(大联合政府)后，我认为剩下唯一现实的选项是梅克尔的基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)和德国自由民主党(FDP)及绿党结盟，被称为‘牙买加联盟--因三党的传统颜色分别为黑、黄、绿，正好 是牙买加国旗的颜色，”他说。 但组建这样的联盟需花费数月时间，因在国家层面上还从未有过三方结盟组建政府的先例可循。 政治不确定性也拖累新西兰元，此前新西兰在周末的选举中，无一政党赢得过半席次。 新西兰元兑美元 跌0.9%至0.7269美元。 新西兰执政的国家党在大选中赢得最高的票数，但主要党派都没有在国会赢得足够席位以获得过半数的优势，因此可能不得不进行持续数日或数周的组建联合政府。 英镑兑美元 持稳在1.3486美元，周五则下跌，当天评等机构穆迪调降英国信用评等，称英国政府降低其沉重债务负担的计划已偏离正轨，而且退欧将令英国经济承压。 在英国首相特蕾莎梅提出与欧盟新关系计划数小时后，评级机构穆迪调降英国评等至Aa2，凸显退欧给英国带来的经济风险。 特蕾莎梅在演讲中并未提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。 日圆兑美元 跌0.3%报112.30日圆，因对日本首相安倍的经济刺激计划的希望带来提振。预计安倍将宣布提前大选，时间或在10月22日。 日本经济新闻周末调查显示，44%的选民计划投票支持安倍所在的自民党，主要反对党民进党的支持率为8%。 “鉴于预期国会决议等因素，本周伊始交易员可以轻松地卖出日圆。但我怀疑许多选举相关题材已经被消化，日圆跌势将有限，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki表示。 围绕朝鲜(北韩)与美国酝酿中紧张情势的疑虑可能随时重现，这可能推升日圆。 日本为全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者会在危机出现时将资金汇回国内，从而有利日圆。 朝鲜周六表示，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的。这令两国围绕朝鲜核武器和导弹计划的口水战进一步升级。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1928 1.1952 -0.20 +13.46 1.0513 美元/日圆 112.19 111.97 +0.20 -4.00 116.87 欧元/日圆 133.82 133.78 +0.03 +8.67 123.14 美元/瑞郎 0.9705 0.9688 +0.18 -4.65 1.0178 英镑/美元 1.3529 1.3491 +0.28 +9.67 1.2336 美元/加元 1.2333 1.2336 -0.02 -8.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.5947 6.5804 +0.22 -5.42 6.9726 澳元/美元 0.7953 0.7962 -0.11 +10.23 0.7215 新西兰元/美元 0.7253 0.7339 -1.17 +4.50 0.6941 澳元/日圆 89.200 89.170 +0.03 +5.79 84.320 新西兰元/日圆 81.390 82.160 -0.94 +0.27 81.170 英镑/日圆 151.80 151.17 +0.42 +5.40 144.02 澳元/新西兰元 1.0964 1.0843 +1.12 +5.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/李爽/高琦/王琛/陈宗琦；审校 龚芳/于春红/艾茂林/王丽鑫)