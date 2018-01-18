FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 18, 2018 / 5:22 AM / a day ago

《全球汇市》欧元在三年高点下方稍事休整，美元获得喘息

3 分钟阅读

    * 欧元企稳，之前从三年高点回落
    * 美元/日圆脱离四个月低点

    路透新加坡1月18日 - 欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周发表的言论暗示对欧元近来的强势感到担忧。
    
    欧元从高位回落帮助美元企稳。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。

    欧元/美元      报1.2194，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。
    
    新加坡Aberdeen Standard Investments宏观分析师Lee Jin Yang称，欧元快速升值令欧洲央行决策者措手不及。
    
    “他们可能试图控制波动，或放缓升势，”Lee称。
    
     欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。            

    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受一家意大利报纸采访时表示，不排除货币政策继续“在较长一段时期保持非常宽松”的可能性。
    
    LGT Bank驻新加坡的投资策略师Roy Teo称，在欧洲央行下周政策会议前，欧元可能会出现一些获利了结和盘整，不过整个2018年欧元前景似乎看涨。
    
    “我们预期欧元在今年底有上看1.30美元的可能性...让人感到意外的是，即使没有超过美国，欧元区经济增速实际上也与美国相近。”
    
    美元兑其它主要货币获得一些喘息之机。美元兑日圆      涨0.1%至111.36日圆，此前从周三所及四个月低点110.19日圆反弹。

    加元兑美元        跌约0.1%至1.2450加元，周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息，
表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。            

    周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。
    
    周四稍晚，投资者将关注中国第四季与2017年国内生产总值(GDP)数据，以及12月工业
生产、零售销售及固定资产投资数据。
    
    中国将于0700GMT公布相关数据，而非以往的0200GMT。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2201  1.2184  +0.14  +1.71  1.1996
    美元/日圆                   111.21  111.28  -0.06  -1.30  112.67
    欧元/日圆                   135.69  135.60  +0.07  +0.38  135.18
    美元/瑞郎                   0.9639  0.9654  -0.16  -1.07  0.9743
    英镑/美元                   1.3828  1.3825  +0.02  +2.34  1.3512
    美元/加元                   1.2446  1.2434  +0.10  -1.04  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4369  6.4312  +0.09  -1.16  6.5125
    澳元/美元                   0.7965  0.7969  -0.05  +2.10  0.7801
    新西兰元/美元               0.7286  0.7271  +0.21  +2.82  0.7086
    澳元/日圆                   88.580  88.670  -0.10  +0.79  87.890
    新西兰元/日圆               81.040  80.910  +0.16  +1.50  79.840
    英镑/日圆                   153.79  153.92  -0.08  +1.10  152.11
    澳元/新西兰元               1.0927  1.0956  -0.26  -0.73  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/许娜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below