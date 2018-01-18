《全球汇市》欧元在三年高点下方稍事休整，美元获得喘息

* 欧元企稳，之前从三年高点回落 * 美元/日圆脱离四个月低点 路透新加坡1月18日 - 欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周发表的言论暗示对欧元近来的强势感到担忧。 欧元从高位回落帮助美元企稳。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。 欧元/美元 报1.2194，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。 新加坡Aberdeen Standard Investments宏观分析师Lee Jin Yang称，欧元快速升值令欧洲央行决策者措手不及。 “他们可能试图控制波动，或放缓升势，”Lee称。 欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受一家意大利报纸采访时表示，不排除货币政策继续“在较长一段时期保持非常宽松”的可能性。 LGT Bank驻新加坡的投资策略师Roy Teo称，在欧洲央行下周政策会议前，欧元可能会出现一些获利了结和盘整，不过整个2018年欧元前景似乎看涨。 “我们预期欧元在今年底有上看1.30美元的可能性...让人感到意外的是，即使没有超过美国，欧元区经济增速实际上也与美国相近。” 美元兑其它主要货币获得一些喘息之机。美元兑日圆 涨0.1%至111.36日圆，此前从周三所及四个月低点110.19日圆反弹。 加元兑美元 跌约0.1%至1.2450加元，周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息， 表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。 周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。 周四稍晚，投资者将关注中国第四季与2017年国内生产总值(GDP)数据，以及12月工业 生产、零售销售及固定资产投资数据。 中国将于0700GMT公布相关数据，而非以往的0200GMT。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2201 1.2184 +0.14 +1.71 1.1996 美元/日圆 111.21 111.28 -0.06 -1.30 112.67 欧元/日圆 135.69 135.60 +0.07 +0.38 135.18 美元/瑞郎 0.9639 0.9654 -0.16 -1.07 0.9743 英镑/美元 1.3828 1.3825 +0.02 +2.34 1.3512 美元/加元 1.2446 1.2434 +0.10 -1.04 1.2577 美元/离岸人民币 6.4369 6.4312 +0.09 -1.16 6.5125 澳元/美元 0.7965 0.7969 -0.05 +2.10 0.7801 新西兰元/美元 0.7286 0.7271 +0.21 +2.82 0.7086 澳元/日圆 88.580 88.670 -0.10 +0.79 87.890 新西兰元/日圆 81.040 80.910 +0.16 +1.50 79.840 英镑/日圆 153.79 153.92 -0.08 +1.10 152.11 澳元/新西兰元 1.0927 1.0956 -0.26 -0.73 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/许娜)