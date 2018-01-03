《全球汇市》欧元在反弹后稍事休整，美元维持在三个半月低点上方

* 欧元小跌，之前自12月中旬以来上涨约3% * 美元指数持稳，守在周二所及三个半月低点上方 * 短线关注即将公布的美联储会议记录和美国数据 路透新加坡1月3日 - 欧元周三下跌，对此前的涨势稍事休整。围绕欧元区经济前景的乐观看法，以及欧洲央行将在2018年缩减购债计划的预期，之前推动欧元上涨。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.2048美元；周二曾升至四个月高位1.2081，较12月中旬低位上涨近3%，且接近9月创下的2015年初以来最高水准1.2092。 欧元受到提振，因数据显示欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而且需求不断上升预示新一年会有较高的起点。 欧元还受到欧洲央行货币政策将在今年调整的预期支撑。 欧洲央行负责市场操作的执委科尔在周末表示，他认为欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。 欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼接受德国一家报纸采访时称，如果欧元区经济持续强劲增长，欧洲央行或许会在今年结束刺激计划。 “全球各地追随美联储，推动货币政策的正常化，这正是美元走软的原因，”新加坡大华银行市场分析部门主管王君豪说。 美元指数 持稳于91.902，周二曾触及三个半月低点91.751。 周三稍晚，投资者的注意力将转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的12月政策会议记录，联储在该次会议上进行了2017年的第三次升息。 美元可能也会从未来几天的美国经济数据中寻找线索，包括周五的就业数据。 “一个关键问题是，美联储会议记录与美国就业数据是否会推动美国10年期公债收益率明确升至2.5%上方，”三菱东京日联银行驻新加坡的分析师Teppei Ino表示。如果突破2.5%，将会提振美元。 美国10年期公债收益率 周二美国盘收报2.465%，低于12月21日触及的九个月高点2.504%。 大宗商品相关货币暂事休整，这类货币近几周在金属和油价走高的激励下大幅上扬。 加元兑美元 最新报1.2521加元，周三早盘一度升至1.2500加元，追平周二所及的10月20日来最高 水平。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2050 1.2057 -0.06 +0.45 1.1996 美元/日圆 112.31 112.28 +0.03 -0.32 112.67 欧元/日圆 135.34 135.38 -0.03 +0.12 135.18 美元/瑞郎 0.9719 0.9714 +0.05 -0.25 0.9743 英镑/美元 1.3599 1.3586 +0.10 +0.64 1.3512 美元/加元 1.2518 1.2510 +0.06 -0.47 1.2577 美元/离岸人民币 6.5032 6.4999 +0.05 -0.14 6.5125 澳元/美元 0.7813 0.7829 -0.20 +0.15 0.7801 新西兰元/美元 0.7090 0.7103 -0.18 +0.06 0.7086 澳元/日圆 87.760 87.900 -0.16 -0.15 87.890 新西兰元/日圆 79.660 79.760 -0.13 -0.23 79.840 英镑/日圆 152.73 152.58 +0.10 +0.41 152.11 澳元/新西兰元 1.1015 1.1018 -0.03 +0.07 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/许娜/张涛/张若琪/王兴亚/王丽鑫)