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《全球汇市》欧元在反弹后稍事休整，美元维持在三个半月低点上方
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#亚洲
January 3, 2018 / 5:18 AM / a day ago

《全球汇市》欧元在反弹后稍事休整，美元维持在三个半月低点上方

3 分钟阅读

    * 欧元小跌，之前自12月中旬以来上涨约3%
    * 美元指数持稳，守在周二所及三个半月低点上方
    * 短线关注即将公布的美联储会议记录和美国数据

    路透新加坡1月3日 - 欧元周三下跌，对此前的涨势稍事休整。围绕欧元区经济前景的乐观看法，以及欧洲央行将在2018年缩减购债计划的预期，之前推动欧元上涨。

    欧元兑美元      下跌0.1%至1.2048美元；周二曾升至四个月高位1.2081，较12月中旬低位上涨近3%，且接近9月创下的2015年初以来最高水准1.2092。
    
    欧元受到提振，因数据显示欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而且需求不断上升预示新一年会有较高的起点。            
    
    欧元还受到欧洲央行货币政策将在今年调整的预期支撑。
    
    欧洲央行负责市场操作的执委科尔在周末表示，他认为欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。
    
    欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼接受德国一家报纸采访时称，如果欧元区经济持续强劲增长，欧洲央行或许会在今年结束刺激计划。

    “全球各地追随美联储，推动货币政策的正常化，这正是美元走软的原因，”新加坡大华银行市场分析部门主管王君豪说。

    美元指数      持稳于91.902，周二曾触及三个半月低点91.751。

    周三稍晚，投资者的注意力将转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的12月政策会议记录，联储在该次会议上进行了2017年的第三次升息。

    美元可能也会从未来几天的美国经济数据中寻找线索，包括周五的就业数据。
    
    “一个关键问题是，美联储会议记录与美国就业数据是否会推动美国10年期公债收益率明确升至2.5%上方，”三菱东京日联银行驻新加坡的分析师Teppei Ino表示。如果突破2.5%，将会提振美元。

    美国10年期公债收益率           周二美国盘收报2.465%，低于12月21日触及的九个月高点2.504%。
    
    大宗商品相关货币暂事休整，这类货币近几周在金属和油价走高的激励下大幅上扬。
    
    加元兑美元        最新报1.2521加元，周三早盘一度升至1.2500加元，追平周二所及的10月20日来最高
水平。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2050  1.2057  -0.06  +0.45  1.1996
    美元/日圆                   112.31  112.28  +0.03  -0.32  112.67
    欧元/日圆                   135.34  135.38  -0.03  +0.12  135.18
    美元/瑞郎                   0.9719  0.9714  +0.05  -0.25  0.9743
    英镑/美元                   1.3599  1.3586  +0.10  +0.64  1.3512
    美元/加元                   1.2518  1.2510  +0.06  -0.47  1.2577
    美元/离岸人民币             6.5032  6.4999  +0.05  -0.14  6.5125
    澳元/美元                   0.7813  0.7829  -0.20  +0.15  0.7801
    新西兰元/美元               0.7090  0.7103  -0.18  +0.06  0.7086
    澳元/日圆                   87.760  87.900  -0.16  -0.15  87.890
    新西兰元/日圆               79.660  79.760  -0.13  -0.23  79.840
    英镑/日圆                   152.73  152.58  +0.10  +0.41  152.11
    澳元/新西兰元               1.1015  1.1018  -0.03  +0.07  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 汪红英/许娜/张涛/张若琪/王兴亚/王丽鑫)

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