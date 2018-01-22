《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走强，美元指数疲弱

* 日本央行和欧洲央行会议是本周的焦点

* 美国参议院达成结束政府停摆协议，短暂提振美元

路透纽约1月22日 - 欧元兑美元周一上涨，略低于上周触及的三年高位，因市场参与者静待周四欧洲央行政策会议结果，寻找央行未来可能调整货币政策的线索。

美国参议院达成协议结束政府三天停摆的消息，未能对疲弱的美元提供持久性的提振。

欧元兑美元升0.3%，报1.2257美元，交易商聚焦在即将进行的央行会议。

三名消息人士称，欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。

投资者也等待周二日本央行公布政策声明。分析师预期日本央行将不会暗示任何政策调整。

“总的来说，主要货币目前全都保持在熟悉的领域内，本周有很多经济消息和数据出炉，特别是央行方面的消息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“如果两家央行都发布保持现状的政策声明，对美元会带来一些提振，而这是很有可能发生的事情，”Esiner说。

对美联储以外其他主要央行向更正常的货币政策靠拢的观点，是美元过去一年面临的主要障碍。

美元指数下跌0.2%，报90.388，接近三年低点。

美国参议院达成结束政府停摆协议的消息，令美元指数短暂缩减跌幅，但之后很快恢复跌势。

美国参议院获得足够票数通过向政府拨款至2月8日以结束政府停摆的议案，措施将送交众议院。

“政府停摆对美元肯定是负面的，可让美国政府恢复运行的步骤对美元都是好事情，”OANDA资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。

不过，美国政治不确性的隐忧仍在，这对美元不利，Esparza说。

英镑兑美元上涨约1%，触及2016年6月英国退欧公投以来最高水准，因对英国将达成利好的退欧协议感到乐观。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)