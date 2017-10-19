《全球汇市》欧元处于三日高点，关注加泰罗尼亚局势

* 欧洲央行下周开会前，市场乐于持有欧元 * 美元兑日圆处于两周高点，日本本周将举行大选 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月19日 - 欧元周四升至三日高点，因在欧洲央行下周召开政策会议之前，债券投资人有避险相关需求，不过有关加泰罗尼亚局势的不确定性阻碍升势。 法兰克福德国商业银行外汇策略师Lutz Karpowitz表示，“坦白说欧元上涨没有什么基本面撑腰，特别是鉴于上日西班牙方面消息，在局势明朗化前，市场将会守在一个比较宽的水准。” 欧元兑美元 盘初涨0.3%至1.1822，创三个交易日以来最高水准。 但鉴于欧元在1.1880美元一线附近遭遇一些技术阻力，续涨较难。该点位是9-10月波动区间50%水准。 加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特周三晚间对其所在党派的成员表示，如果西班牙首相拉霍伊暂时中止加泰罗尼亚的政治自治，他不仅不会退缩，而且还将更进一步、更加正式地宣布独立。 尽管欧元近几周对政治动向基本免疫，但投资者称任何意外发展都可能拉低欧元。 “加泰罗尼亚问题目前已经被消化，除非有非常糟糕的情况发生；人们似乎乐于在下周欧洲央行会议之前做多欧元，”外汇风险管理公司Infinity international汇市策略主管John Marley称。 路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。 美元兑日圆触及约两周高位，受本周美债收益率升势支撑，市场注意力转向下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选，及本周末日本大选。 美元指数 日内持平报93.32。 美元/日圆 亚洲盘初高见113.095，为10月6日以来最高。美元/日圆最新报112.99，大致持稳周三纽约尾盘。 本周美债收益率涨势协助支撑美元。两年期美债收益率 周三升至2008年11月以来最高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1806 1.1787 +0.16 +12.30 1.0513 美元/日圆 112.80 112.92 -0.11 -3.48 116.87 欧元/日圆 133.19 133.09 +0.08 +8.16 123.14 美元/瑞郎 0.9796 0.9814 -0.18 -3.75 1.0178 英镑/美元 1.3186 1.3203 -0.13 +6.89 1.2336 美元/加元 1.2459 1.2465 -0.05 -7.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6233 6.6203 +0.05 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7869 0.7844 +0.32 +9.06 0.7215 新西兰元/美元 0.7053 0.7151 -1.37 +1.61 0.6941 欧元/瑞郎 1.1567 1.1568 -0.01 +7.93 1.0717 欧元/英镑 0.8953 0.8925 +0.31 +5.11 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6208 9.5966 +0.25 +0.43 9.5799 美元/挪威克朗 7.9537 7.9589 -0.07 -7.91 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/张明钧/于春红/李春喜/艾茂林)