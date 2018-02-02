《全球汇市》欧元守在近三年高位附近，美债收益率上涨未能提振美元

* 美国公债收益率上涨，未能提振美元 * 欧元守在1.25美元关口上方，周线上涨 * 交易商翘首以待非农就业数据 * 人民币刷新两年半高位 * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月2日 - 欧元周五守在1.25美元上方，继续强劲周线表现。美国公债收益率上涨未能给美元带来提振，而欧元区经济复苏以及对于货币政策收紧的预期令欧元更具吸引力。 美国10年期公债收益率 涨至近四年高位，因经济成长及油价上涨推升通胀预期，而且美联储立场更趋鹰派。 但收益率上涨原本应该会推升美元，至今却毫无助益。 U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比如欧洲经济正在增强的更多证据。 周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将走向货币政策正常化的预期。 欧元兑美元 日内持平于1.2505，距离上周的三年高点1.2538不远。欧元兑美元周线上涨约0.6%。 美元指数 大体持平，市场等待周五晚些时候出炉的美国非农就业数据。 许多分析师称美元对美国国内消息的敏感性似乎不高--ING分析师称反应“有限且短暂”--因为投资者聚焦于其他地区的货币政策进行调整的可能性。 “今天的美国就业市场报告只会给交叉盘带来短暂的下行风险，”ING在报告中表示。 美元兑日圆延续近期涨势，脱离一周前触及的四个月低点108.28。美元/日圆 日内涨0.4%至109.82。 日本央行周五提出，将按照较前收盘高2个基点的水平无限量购买距离到期日5-10年的日本公债。日本央 行还将计划购买的五至10年期公债的规模，从去年8月底以来一直维持不变的4,100亿日圆提高至4,500亿。 外汇市场对日本央行此举的反应不大。 人民币兑美元即期放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度升破6.27元关口，中间价亦刷新20 15年8月11日汇改来高点。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2492 1.2508 -0.13 +4.13 1.1996 美元/日圆 109.79 109.39 +0.37 -2.56 112.67 欧元/日圆 137.17 136.81 +0.26 +1.47 135.18 美元/瑞郎 0.9279 0.9262 +0.18 -4.76 0.9743 英镑/美元 1.4226 1.4264 -0.27 +5.28 1.3512 美元/加元 1.2295 1.2266 +0.24 -2.24 1.2577 美元/离岸人民币 6.2916 6.2905 +0.02 -3.39 6.5125 澳元/美元 0.7991 0.8038 -0.58 +2.44 0.7801 新西兰元/美元 0.7357 0.7396 -0.53 +3.82 0.7086 欧元/瑞郎 1.1592 1.1585 +0.06 -0.83 1.1689 欧元/英镑 0.8780 0.8765 +0.17 -1.16 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8180 9.8097 +0.08 -0.21 9.8391 美元/挪威克朗 7.6599 7.6413 +0.24 -6.67 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王兴亚/王琛；审校 王洋/于春红/白云/孙茉莉)