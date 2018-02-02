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February 2, 2018 / 9:16 AM / in 3 days

《全球汇市》欧元守在近三年高位附近，美债收益率上涨未能提振美元

3 分钟阅读

    * 美国公债收益率上涨，未能提振美元
    * 欧元守在1.25美元关口上方，周线上涨
    * 交易商翘首以待非农就业数据
    * 人民币刷新两年半高位
    * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月2日 - 欧元周五守在1.25美元上方，继续强劲周线表现。美国公债收益率上涨未能给美元带来提振，而欧元区经济复苏以及对于货币政策收紧的预期令欧元更具吸引力。
    
    美国10年期公债收益率           涨至近四年高位，因经济成长及油价上涨推升通胀预期，而且美联储立场更趋鹰派。

    但收益率上涨原本应该会推升美元，至今却毫无助益。
    
    U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比如欧洲经济正在增强的更多证据。

    周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将走向货币政策正常化的预期。            
    
    欧元兑美元      日内持平于1.2505，距离上周的三年高点1.2538不远。欧元兑美元周线上涨约0.6%。

    美元指数      大体持平，市场等待周五晚些时候出炉的美国非农就业数据。
    
    许多分析师称美元对美国国内消息的敏感性似乎不高--ING分析师称反应“有限且短暂”--因为投资者聚焦于其他地区的货币政策进行调整的可能性。
    
    “今天的美国就业市场报告只会给交叉盘带来短暂的下行风险，”ING在报告中表示。
    
    美元兑日圆延续近期涨势，脱离一周前触及的四个月低点108.28。美元/日圆      日内涨0.4%至109.82。

    日本央行周五提出，将按照较前收盘高2个基点的水平无限量购买距离到期日5-10年的日本公债。日本央
行还将计划购买的五至10年期公债的规模，从去年8月底以来一直维持不变的4,100亿日圆提高至4,500亿。            
    
    外汇市场对日本央行此举的反应不大。
    
    人民币兑美元即期放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度升破6.27元关口，中间价亦刷新20
15年8月11日汇改来高点。

                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2492  1.2508  -0.13  +4.13  1.1996
    美元/日圆                   109.79  109.39  +0.37  -2.56  112.67
    欧元/日圆                   137.17  136.81  +0.26  +1.47  135.18
    美元/瑞郎                   0.9279  0.9262  +0.18  -4.76  0.9743
    英镑/美元                   1.4226  1.4264  -0.27  +5.28  1.3512
    美元/加元                   1.2295  1.2266  +0.24  -2.24  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2916  6.2905  +0.02  -3.39  6.5125
    澳元/美元                   0.7991  0.8038  -0.58  +2.44  0.7801
    新西兰元/美元               0.7357  0.7396  -0.53  +3.82  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1592  1.1585  +0.06  -0.83  1.1689
    欧元/英镑                   0.8780  0.8765  +0.17  -1.16  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8180  9.8097  +0.08  -0.21  9.8391
    美元/挪威克朗               7.6599  7.6413  +0.24  -6.67  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王兴亚/王琛；审校 王洋/于春红/白云/孙茉莉)
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