《全球汇市》欧元守在高位等待欧洲央行会议，日央行会后日圆基本未变

* 欧元守在近期高位附近，因冀望欧洲央行将暗示削减刺激计划 * 投机客所持欧元多仓规模为2011年以来最大 * 美元受疲弱的美国通胀数据和政治阴霾打压 * 在日本央行按兵不动后，日圆几无变动 路透东京7月20日 - 欧元兑美元周四守在14个月高位附近，投资者预计欧洲央行将暗示削减刺激计划；与此同时，日本央行维持货币政策不变，日圆基本没有变动。 欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。 欧洲央行总裁德拉吉6月底在葡萄牙辛特拉的演讲中为政策调整敞开了大门，令外界预期欧洲央行已准备公布削减资产购买计划。 欧元兑美元 目前报1.1515，从周二所及的2016年5月以来最高位1.1583有所回落，但仍保持着德拉吉在辛特拉讲话之后3%的涨幅。 虽然多数市场参与者预计欧洲央行将在9月份的下次会议上宣布缩减宽松计划规模，但本周采取行动也不是完全不可能。 有些市场参与人士称，鉴于投资者已经建立了很高的欧元仓位，因此欧元有可能遇挫。 美国金融追踪机构上周五发布的数据显示，上周芝加哥市场欧元/美元期货的投机性净多仓规模为六年来最大，令人对此类仓位解除的风险提高警惕。 另一方面，芝加哥期货投机客同时抛售日圆，认为日本央行将在周四的会议上坚持宽松的货币政策立场；投机性日圆净空仓规模为两年来最高。 “这说明投机客的核心仓位状况是作多欧元，同时作空日圆。在欧洲央行开会后，如果市场认为该央行的鹰派立场不如市场原先预期的那样坚定，那么这些仓位有可能被解除，”SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji说。 欧元/日圆 日内持平于129.10日圆，上周曾触及17个月高位130.76。 美元兑日圆 报112.11，较纽约盘涨0.1%，此前日本央行维持货币政策不变，和市场预期相符。 和其他一些寻求回撤数年来大规模宽松政策的主要央行不同，日本央行并未表现出调整政策的意向。 不过由于美元的全线走软，近几周日圆兑美元走强，周三触及三周高位111.555。 近几个月美国通胀数据表现疲弱，引发外界臆测，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能没有充足理由像政策官员暗示的那样，在今年再升息一次。 “短期而言，美元似乎承压。但鉴于金融市场波动率偏低，且全球经济健康，因此美元 /日圆的下档将有限。”美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称。 美元指数 报94.848，在亚洲交易时段上涨0.1%，不过仍较周二所及的10个月低点94.476不远。 美国医保法案在国会受挫，损及总统特朗普的其他刺激及基建计划前景，由此带来的失望情绪也打压美元。 澳元/美元 下滑0.2%，报0.7935，此前触及两年高点0.7992后在0.80遭遇强劲阻力。 澳洲周四公布了强劲的就业数据。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1508 1.1514 -0.05 +9.46 1.0513 美元/日圆 112.10 111.95 +0.13 -4.08 116.87 欧元/日圆 129.00 128.90 +0.08 +4.76 123.14 美元/瑞郎 0.9559 0.9553 +0.06 -6.08 1.0178 英镑/美元 1.3020 1.3017 +0.02 +5.54 1.2336 美元/加元 1.2615 1.2604 +0.09 -6.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7649 6.7588 +0.09 -2.98 6.9726 澳元/美元 0.7934 0.7949 -0.19 +9.97 0.7215 新西兰元/美元 0.7345 0.7355 -0.14 +5.82 0.6941 澳元/日圆 88.960 89.000 -0.04 +5.50 84.320 新西兰元/日圆 82.340 82.310 +0.04 +1.44 81.170 英镑/日圆 145.95 145.79 +0.11 +1.34 144.02 澳元/新西兰元 1.0802 1.0805 -0.03 +4.04 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/汪红英/刘秀红/孙茉莉; 审校 戴素萍/郑茵/于春红/蔡美珍/刘秀红)