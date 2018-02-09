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February 9, 2018 / 9:23 AM / in a day

《全球汇市》欧元小涨，但周线料创10月以来最大跌幅

3 分钟阅读

    * 欧元料创下10月以来最糟周线表现
    * 美元兑日圆脱离四个月低点
    * 策略师多表示，美元将保持弱势格局
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月9日 - 欧元兑美元周五上涨，但仍料将创下10月以来最差的周线表现，此前全球股市的抛盘，迫使投资人轧平押注美元走空的仓位。
    
    今年以来，押注美元兑欧元贬值是最热门的交易之一，因欧洲经济回温，引发外界预期欧洲央行将提早缩小资产负债表规模。

    BMO Capital Markets欧洲外汇策略部门负责人Stephen Gallo称，股市及风险资产下跌，已促成汇市一波良性修正，美元空头部位遭到轧仓。
    
    Gallo指出，除非全球经济体质有基本性变化，否则美元仍处于一波长达数年的下行趋势。
    
    “别因为这件事就忽视了美元走弱的较长期格局，”他称。
    
    欧元/美元      上涨0.2%，至1.227美元，本周以来已下跌1.47%。今年以来欧元兑美元仍上涨2.28%。欧元/美元1月底触及三年高点1.2538。

    美元指数周五持平，本周累计上涨1.1%。美元今年以来仍累计下跌2.1%。
    
    美元兑日圆在欧洲市场早盘亦回升；此前曾跌至近四个月低位，因投资者到日圆中避险。
    
    美元兑日圆      一度低见108.50，逼近1月26日触及的四个月低点108.28。稍后小涨0.5%至109.255，但本周仍下跌。
    
    美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。             市场对此反应不大。

    在本周市场巨变之前，汇市最受欢迎的操作之一是买进欧元及卖出日圆，因投资人预期欧洲央行将撤回刺激措施，而日本央行的紧缩脚步将会最慢。

    “由于股市遭到打击，市场人士可能暂时会继续缩减部位，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida称。
    
    许多市场人士正结清仓位，而非建立新仓，因在波动率上扬之际他们寻求降低曝险。

    本周股市波动性升高，而尽管汇市仍然平静许多，本周的抛盘导致一些热门交易产生剧烈变化。瑞士信贷表示，解除了欧元兑挪威克朗的空仓。
    
    另一避险货币瑞朗兑欧元         也触及四个月高点1.146瑞朗，之后回落至1.1518，日内下跌0.5%。
    
    
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2265  1.2245  +0.16  +2.24  1.1996
    美元/日圆                   109.19  108.74  +0.41  -3.09  112.67
    欧元/日圆                   133.93  133.16  +0.58  -0.92  135.18
    美元/瑞郎                   0.9394  0.9358  +0.38  -3.58  0.9743
    英镑/美元                   1.3949  1.3911  +0.27  +3.23  1.3512
    美元/加元                   1.2599  1.2602  -0.02  +0.17  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3142  6.3620  -0.75  -3.04  6.5125
    澳元/美元                   0.7789  0.7779  +0.13  -0.15  0.7801
    新西兰元/美元               0.7214  0.7215  -0.01  +1.81  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1522  1.1465  +0.50  -1.43  1.1689
    欧元/英镑                   0.8792  0.8802  -0.11  -1.02  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.9520  9.9430  +0.09  +1.15  9.8391
    美元/挪威克朗               7.9732  7.9226  +0.64  -2.85  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/蔡美珍/王琛/艾茂林/陈宗琦；审校 于春红/高琦/王洋)
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