《全球汇市》欧元小涨，但周线料创10月以来最大跌幅

* 欧元料创下10月以来最糟周线表现 * 美元兑日圆脱离四个月低点 * 策略师多表示，美元将保持弱势格局 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月9日 - 欧元兑美元周五上涨，但仍料将创下10月以来最差的周线表现，此前全球股市的抛盘，迫使投资人轧平押注美元走空的仓位。 今年以来，押注美元兑欧元贬值是最热门的交易之一，因欧洲经济回温，引发外界预期欧洲央行将提早缩小资产负债表规模。 BMO Capital Markets欧洲外汇策略部门负责人Stephen Gallo称，股市及风险资产下跌，已促成汇市一波良性修正，美元空头部位遭到轧仓。 Gallo指出，除非全球经济体质有基本性变化，否则美元仍处于一波长达数年的下行趋势。 “别因为这件事就忽视了美元走弱的较长期格局，”他称。 欧元/美元 上涨0.2%，至1.227美元，本周以来已下跌1.47%。今年以来欧元兑美元仍上涨2.28%。欧元/美元1月底触及三年高点1.2538。 美元指数周五持平，本周累计上涨1.1%。美元今年以来仍累计下跌2.1%。 美元兑日圆在欧洲市场早盘亦回升；此前曾跌至近四个月低位，因投资者到日圆中避险。 美元兑日圆 一度低见108.50，逼近1月26日触及的四个月低点108.28。稍后小涨0.5%至109.255，但本周仍下跌。 美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。 市场对此反应不大。 在本周市场巨变之前，汇市最受欢迎的操作之一是买进欧元及卖出日圆，因投资人预期欧洲央行将撤回刺激措施，而日本央行的紧缩脚步将会最慢。 “由于股市遭到打击，市场人士可能暂时会继续缩减部位，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida称。 许多市场人士正结清仓位，而非建立新仓，因在波动率上扬之际他们寻求降低曝险。 本周股市波动性升高，而尽管汇市仍然平静许多，本周的抛盘导致一些热门交易产生剧烈变化。瑞士信贷表示，解除了欧元兑挪威克朗的空仓。 另一避险货币瑞朗兑欧元 也触及四个月高点1.146瑞朗，之后回落至1.1518，日内下跌0.5%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2265 1.2245 +0.16 +2.24 1.1996 美元/日圆 109.19 108.74 +0.41 -3.09 112.67 欧元/日圆 133.93 133.16 +0.58 -0.92 135.18 美元/瑞郎 0.9394 0.9358 +0.38 -3.58 0.9743 英镑/美元 1.3949 1.3911 +0.27 +3.23 1.3512 美元/加元 1.2599 1.2602 -0.02 +0.17 1.2577 美元/离岸人民币 6.3142 6.3620 -0.75 -3.04 6.5125 澳元/美元 0.7789 0.7779 +0.13 -0.15 0.7801 新西兰元/美元 0.7214 0.7215 -0.01 +1.81 0.7086 欧元/瑞郎 1.1522 1.1465 +0.50 -1.43 1.1689 欧元/英镑 0.8792 0.8802 -0.11 -1.02 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.9520 9.9430 +0.09 +1.15 9.8391 美元/挪威克朗 7.9732 7.9226 +0.64 -2.85 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/蔡美珍/王琛/艾茂林/陈宗琦；审校 于春红/高琦/王洋)