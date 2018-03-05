《全球汇市》欧元屏息等待意大利选举结果，德国组阁协议提供一些支撑

* 意大利选举初步结果显示出现悬峙议会，反欧元党派得票增加 * 德国达成组建联合政府协议，欧元从中获得支撑 * 美元因贸易战忧虑而受挫 * 日本央行副总裁提名人选出席听证会 * 关注中国两会 路透东京3月5日 - 欧元周一收复稍早跌幅，但仍容易陷入波动，因初步结果显示疑欧派阵营在意大利选举中表现好于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。 德国社会民主党(SPD)决定支持与与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，令欧元寻获一些支撑。 欧元兑美元 报1.2320美元，略高于美国市场尾盘水平，脱离周四触及的七周低点1.21545美元。 出口民调和早期计票显示，意大利五星运动可能将成为议会最大单一政党，该党的一位知名人士称此为胜利。 中右翼阵营或将赢得最多席位，但料将仍达不到绝对多数的水平。中右翼联盟包括前意大利总理贝鲁斯柯尼的意大利力量党、北方联盟和意大利兄弟党等政党。 由于全部结果还要许多小时才会出炉，目前为止市场反应有限，但若有任何五星运动与右翼北方联盟组建联合政府的迹象，投资者可能会受到惊吓。 初步计票结果显示，这两个势力联合起来将有足够席位取得执政权，而过去双方也都有强烈反欧元的共同立场。虽然北方联盟仍表示希望尽早脱离欧元，但五星运动表示退出欧元的时机已经错过。 “整体而言，投票结果看来符合选前民调。目前焦点在于北方联盟是否会成为中间偏右集团的最大政党。若是如此，中间偏右集团可能分裂，”野村证券分析师Hideki Kishida称。 欧元周一走势持稳，因德国社民党党员投票通过联合执政协议。 美元走势不稳，因美国总统特朗普上周宣布计划对进口钢铝课征关税，市场担心美国贸易伙伴可能施以报复，有演变成贸易战之虞。 “欧洲选举结果既已符合预期，美国与其他国家之间的贸易战威胁，再度成为焦点，”瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama称。 “一些人觉得只是虚张声势，但我认为当前之势要比一年前更为严峻。” 美元兑日圆 走软，报105.52日圆，接近周五所及16个月低位105.24日圆。 日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截至2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。 交易员将关注日本央行两位副总裁被提名人雨宫正佳和若田部昌澄的国会提名确认听证会。 另外备受关注的还有周一开幕的中国全国人大、以及稍晚将公布的美国供应管理协会(ISM)2月非制造业指数等。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2315 1.2317 -0.02 +2.66 1.1996 美元/日圆 105.60 105.73 -0.12 -6.27 112.67 欧元/日圆 130.05 130.24 -0.15 -3.79 135.18 美元/瑞郎 0.9364 0.9380 -0.17 -3.89 0.9743 英镑/美元 1.3786 1.3802 -0.12 +2.03 1.3512 美元/加元 1.2896 1.2878 +0.14 +2.54 1.2577 美元/离岸人民币 6.3330 6.3268 +0.10 -2.76 6.5125 澳元/美元 0.7750 0.7762 -0.15 -0.65 0.7801 新西兰元/美元 0.7218 0.7243 -0.35 +1.86 0.7086 澳元/日圆 81.850 82.080 -0.28 -6.87 87.890 新西兰元/日圆 76.240 76.490 -0.33 -4.51 79.840 英镑/日圆 145.60 145.93 -0.23 -4.28 152.11 澳元/新西兰元 1.0735 1.0709 +0.24 -2.47 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/张若琪/蔡美珍/刘秀红；审校 王颖/于春红/艾茂林/汪红英)