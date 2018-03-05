《全球汇市》欧元屏息等待意大利选举结果，德国组阁协议提供部分支持

* 意大利选举民调结果显示出现悬峙议会，反欧元党派得票增加 * 德国达成组建联合政府协议，欧元从中获得支撑 * 美元因贸易战忧虑而受挫 路透东京3月5日 - 欧元周一逐步扳回稍早的跌幅，但走势依然偏于震荡，因意大利选举初步计票结果显示，疑欧派阵营的表现强于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。 德国社会民主党(SPD)决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，欧元从中获得一些支撑。 欧元兑美元 报1.2333美元，略高于美国市场尾盘水平，脱离周四触及的七周低点1.21545美元。 出口民调和早期计票显示，意大利五星运动可能将成为议会最大单一政党，该党的一位知名人士称此为胜利。 中右翼阵营或将赢得最多席位，但料将仍达不到绝对多数的水平。中右翼联盟包括前意大利总理贝鲁斯柯尼的意大利力量党、北方联盟和意大利兄弟党等政党。 由于全部结果在数小时内还出不来，目前为止市场反应有限，但若有任何五星运动与右翼北方联盟(North ern League)组建联合政府的迹象，投资者可能会受到惊吓。 出口民调显示，这两股势力将有足够席次以便共同执政。他们过去同样抱持反欧元的立场。北方联盟仍然希望意大利在可能的最早时间退出欧元区，五星运动则称退出欧元的时机已经过去。 “总的来说，结果看起来大致与之前的民调相符。目前的关注焦点是北方联盟是否会在中右翼阵营中成为最大党。如果出现这种情况，该阵营则有可能分裂，”野村证券资深分析师Hideki Kishida称。 欧元本周开局稳健，因德国社民党有三分之二党员支持执政联盟，消除了欧洲最大经济体--德国在数月来的政治不确定性。 美元也走低，上周特朗普提议对进口钢铝征收高额关税，外界忧心美国贸易伙伴恐将报复，甚至引发贸易战。 “我觉得市场会很快消化欧洲政局动向，关注焦点重新转回贸易问题，这样一来美元可能会承压，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 回落至105.43日圆，接近周五所及16个月低点105.24. 日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截至2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。 交易员将关注日本央行两位副总裁被提名人雨宫正佳和若田部昌澄的国会确认听证会。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2327 1.2317 +0.08 +2.76 1.1996 美元/日圆 105.48 105.73 -0.24 -6.38 112.67 欧元/日圆 130.03 130.24 -0.16 -3.81 135.18 美元/瑞郎 0.9360 0.9380 -0.21 -3.93 0.9743 英镑/美元 1.3795 1.3802 -0.05 +2.09 1.3512 美元/加元 1.2888 1.2878 +0.08 +2.47 1.2577 美元/离岸人民币 6.3282 6.3268 +0.02 -2.83 6.5125 澳元/美元 0.7752 0.7762 -0.13 -0.63 0.7801 新西兰元/美元 0.7226 0.7243 -0.23 +1.98 0.7086 澳元/日圆 81.760 82.080 -0.39 -6.97 87.890 新西兰元/日圆 76.230 76.490 -0.34 -4.52 79.840 英镑/日圆 145.49 145.93 -0.30 -4.35 152.11 澳元/新西兰元 1.0725 1.0709 +0.15 -2.56 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/王灿/侯雪苹/张涛/；审校 李爽/戴素萍/陈宗琦/许娜)