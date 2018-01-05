《全球汇市》欧元巩固涨幅，市场冀望欧洲央行提前回撤刺激计划

* 美元走势挣扎，尽管ISM及ADP数据表现强劲 * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月5日 - 欧元周五在四个月高位下方整固涨幅，一些人预期，在经济增强环境下，欧洲政策制定者可能得较先前预期提早开始回撤刺激政策。 鉴于美元未能从本周制造业以及民间就业数据中获得任何提振，而且美国两次升息都已经被市场预期所消化，交易商认为，欧元/美元还会有上行空间。 “外汇市场普遍了解美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年的计划，但欧洲央行2018年的货币政策可能会出人意料，”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻斯德哥尔摩的资深外汇策略师Richard Falkenhall称。 货币市场预计美联储今年将加息两次，美联储自己的预期为三次。 而市场预计欧洲的利率政策在2019年前不会做出调整，但欧洲央行决策者近期发表评论后，部分预期可能有所提前。 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对一家德国报纸称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。 “市场参与者或许寄望如果经济形势进一步改善，欧洲央行将追随美联储稍早的步伐，这是青睐于欧元/美元的一个原因，”德国商业银行策略师在一份报告中称。 周五，欧元兑美元 大体持平，报1.2060，距离2017年9月高位1.2092咫尺之遥。若能突破该水平，则欧元将会达到2015年1月来的最高。 受美元兑欧元走软拖累，美元指数本周周线料下跌0.3%。 美元指数 周二曾一度触及三个月低点91.751，最新报91.996，该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。 美元走势乏力的情况在隔夜市场格外突出--美国就业数据虽较预期强劲，美元仍未能获得支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services数据表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。 另一打压美元的因素是，美债收益率曲线再度趋平，10年期美债较两年期美债收益率差跌至不到50个基点，为逾10年来最窄水平。 现在市场关注的是周五即将出炉的美国非农就业报告，以及将于1000 GMT公布的欧元区通胀初值；预计12月美国非农就业岗位将增加19万个。 路透调查预计12月欧元区通胀率为1.4%，11月为1.5%，仍低于欧洲央行略低于2%的通胀目标。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2050 1.2067 -0.14 +0.45 1.1996 美元/日圆 113.18 112.74 +0.39 +0.45 112.67 欧元/日圆 136.42 136.06 +0.26 +0.92 135.18 美元/瑞郎 0.9765 0.9744 +0.22 +0.23 0.9743 英镑/美元 1.3540 1.3551 -0.08 +0.21 1.3512 美元/加元 1.2501 1.2485 +0.13 -0.60 1.2577 美元/离岸人民币 6.4823 6.4914 -0.14 -0.46 6.5125 澳元/美元 0.7842 0.7863 -0.27 +0.53 0.7801 新西兰元/美元 0.7149 0.7153 -0.06 +0.89 0.7086 欧元/瑞郎 1.1771 1.1760 +0.09 +0.70 1.1689 欧元/英镑 0.8898 0.8905 -0.08 +0.17 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8261 9.8190 +0.07 -0.13 9.8391 美元/挪威克朗 8.0812 8.0634 +0.22 -1.53 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王灿/王洋/王琛；审校 张明钧/高琦/于春红)