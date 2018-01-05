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《全球汇市》欧元巩固涨幅，市场冀望欧洲央行提前回撤刺激计划
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#亚洲
January 5, 2018 / 9:01 AM / a day ago

《全球汇市》欧元巩固涨幅，市场冀望欧洲央行提前回撤刺激计划

3 分钟阅读

    * 美元走势挣扎，尽管ISM及ADP数据表现强劲
    * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月5日 - 欧元周五在四个月高位下方整固涨幅，一些人预期，在经济增强环境下，欧洲政策制定者可能得较先前预期提早开始回撤刺激政策。
    
    鉴于美元未能从本周制造业以及民间就业数据中获得任何提振，而且美国两次升息都已经被市场预期所消化，交易商认为，欧元/美元还会有上行空间。

    “外汇市场普遍了解美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年的计划，但欧洲央行2018年的货币政策可能会出人意料，”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻斯德哥尔摩的资深外汇策略师Richard Falkenhall称。

    货币市场预计美联储今年将加息两次，美联储自己的预期为三次。

    而市场预计欧洲的利率政策在2019年前不会做出调整，但欧洲央行决策者近期发表评论后，部分预期可能有所提前。

    欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对一家德国报纸称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。            

    “市场参与者或许寄望如果经济形势进一步改善，欧洲央行将追随美联储稍早的步伐，这是青睐于欧元/美元的一个原因，”德国商业银行策略师在一份报告中称。
    
    周五，欧元兑美元         大体持平，报1.2060，距离2017年9月高位1.2092咫尺之遥。若能突破该水平，则欧元将会达到2015年1月来的最高。
    
    受美元兑欧元走软拖累，美元指数本周周线料下跌0.3%。

    美元指数      周二曾一度触及三个月低点91.751，最新报91.996，该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。

    美元走势乏力的情况在隔夜市场格外突出--美国就业数据虽较预期强劲，美元仍未能获得支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services数据表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。            
    
    另一打压美元的因素是，美债收益率曲线再度趋平，10年期美债较两年期美债收益率差跌至不到50个基点，为逾10年来最窄水平。
    
    现在市场关注的是周五即将出炉的美国非农就业报告，以及将于1000
GMT公布的欧元区通胀初值；预计12月美国非农就业岗位将增加19万个。
    
    路透调查预计12月欧元区通胀率为1.4%，11月为1.5%，仍低于欧洲央行略低于2%的通胀目标。
                                         
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2050  1.2067  -0.14  +0.45  1.1996
    美元/日圆                   113.18  112.74  +0.39  +0.45  112.67
    欧元/日圆                   136.42  136.06  +0.26  +0.92  135.18
    美元/瑞郎                   0.9765  0.9744  +0.22  +0.23  0.9743
    英镑/美元                   1.3540  1.3551  -0.08  +0.21  1.3512
    美元/加元                   1.2501  1.2485  +0.13  -0.60  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4823  6.4914  -0.14  -0.46  6.5125
    澳元/美元                   0.7842  0.7863  -0.27  +0.53  0.7801
    新西兰元/美元               0.7149  0.7153  -0.06  +0.89  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1771  1.1760  +0.09  +0.70  1.1689
    欧元/英镑                   0.8898  0.8905  -0.08  +0.17  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8261  9.8190  +0.07  -0.13  9.8391
    美元/挪威克朗               8.0812  8.0634  +0.22  -1.53  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王灿/王洋/王琛；审校 张明钧/高琦/于春红)

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