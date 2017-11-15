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《全球汇市》欧元急窜升破1.18美元，受资金加速流入欧洲股市提振
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2017年11月15日 / 早上8点42分 / 1 天前

《全球汇市》欧元急窜升破1.18美元，受资金加速流入欧洲股市提振

2 分钟阅读

    * 资金流入欧洲股市提振欧元
    * 第三季欧元区经济增速超过美国
    * 2017年全球主要货币汇率走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦11月15日 - 欧元兑美元周三涨至1.18美元上方，为三周来首见，因投资者重新买入欧股，而美元则因美债收益率下滑连续第二天呈现守势。
    
    在德国经济引领下，欧元区第三季经济增长年率超过美国，市场愈发乐观看待欧元区前景。

    “美元兑欧元和日圆受创，欧洲公布的强劲数据绝对是一个影响因素，部分投资人退出做多美元的交易，”法国兴业银行驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。
    
    欧元         周二突破关键的技术水位1.1734美元，周三进一步上涨0.2%至1.1824美元。
    
    过去几个月交易日，在未做外汇对冲的情况下购买欧股的情况明显增多，10月时这种交易曾下滑。
    
    虽然购买欧股增多，部分投资人仍然对欧元前景持有疑虑，美银美林11月对基金经理进行的调查显示，认为欧元估值过高的投资人比例从前月的4%上升至12%。

    澳元在亚洲时段波动较大，兑美元        下跌0.6%至0.7587美元，创7月以来的最低水准。
    
    数据显示，澳洲第三季薪资价格指数较第二季环比增长0.5%，同比增长2.0%，增幅均不及市场预期的0.7%和2.2%，令央行有关薪资增长的预期面临挑战。            
    
    美元连续第二日走低，因美股下跌且美国公债收益率下降。            
    
    “上周前后风险偏好有所降温，因美股涨势失去动能，”澳洲国民银行驻悉尼的全球外汇策略联合主管Ray Attrill表示。
    
    美元指数      周三跌0.3%报93.558，投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1831  1.1796  +0.30 +12.54  1.0513
    美元/日圆                   112.85  113.44  -0.52  -3.44  116.87
    欧元/日圆                   133.51  133.83  -0.24  +8.42  123.14
    美元/瑞郎                   0.9872  0.9892  -0.20  -3.01  1.0178
    英镑/美元                   1.3184  1.3163  +0.16  +6.87  1.2336
    美元/加元                   1.2721  1.2729  -0.06  -5.28  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6330  6.6352  -0.03  -4.87  6.9726
    澳元/美元                   0.7588  0.7629  -0.54  +5.17  0.7215
    新西兰元/美元               0.6874  0.6874  +0.00  -0.97  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1682  1.1669  +0.11  +9.00  1.0717
    欧元/英镑                   0.8973  0.8961  +0.13  +5.34  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9141  9.9011  +0.13  +3.49  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1789  8.1795  -0.01  -5.30  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 白云/李春喜/张涛/张明钧)

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