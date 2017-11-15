《全球汇市》欧元急窜升破1.18美元，受资金加速流入欧洲股市提振

* 资金流入欧洲股市提振欧元 * 第三季欧元区经济增速超过美国 * 2017年全球主要货币汇率走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦11月15日 - 欧元兑美元周三涨至1.18美元上方，为三周来首见，因投资者重新买入欧股，而美元则因美债收益率下滑连续第二天呈现守势。 在德国经济引领下，欧元区第三季经济增长年率超过美国，市场愈发乐观看待欧元区前景。 “美元兑欧元和日圆受创，欧洲公布的强劲数据绝对是一个影响因素，部分投资人退出做多美元的交易，”法国兴业银行驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。 欧元 周二突破关键的技术水位1.1734美元，周三进一步上涨0.2%至1.1824美元。 过去几个月交易日，在未做外汇对冲的情况下购买欧股的情况明显增多，10月时这种交易曾下滑。 虽然购买欧股增多，部分投资人仍然对欧元前景持有疑虑，美银美林11月对基金经理进行的调查显示，认为欧元估值过高的投资人比例从前月的4%上升至12%。 澳元在亚洲时段波动较大，兑美元 下跌0.6%至0.7587美元，创7月以来的最低水准。 数据显示，澳洲第三季薪资价格指数较第二季环比增长0.5%，同比增长2.0%，增幅均不及市场预期的0.7%和2.2%，令央行有关薪资增长的预期面临挑战。 美元连续第二日走低，因美股下跌且美国公债收益率下降。 “上周前后风险偏好有所降温，因美股涨势失去动能，”澳洲国民银行驻悉尼的全球外汇策略联合主管Ray Attrill表示。 美元指数 周三跌0.3%报93.558，投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1831 1.1796 +0.30 +12.54 1.0513 美元/日圆 112.85 113.44 -0.52 -3.44 116.87 欧元/日圆 133.51 133.83 -0.24 +8.42 123.14 美元/瑞郎 0.9872 0.9892 -0.20 -3.01 1.0178 英镑/美元 1.3184 1.3163 +0.16 +6.87 1.2336 美元/加元 1.2721 1.2729 -0.06 -5.28 1.3430 美元/离岸人民币 6.6330 6.6352 -0.03 -4.87 6.9726 澳元/美元 0.7588 0.7629 -0.54 +5.17 0.7215 新西兰元/美元 0.6874 0.6874 +0.00 -0.97 0.6941 欧元/瑞郎 1.1682 1.1669 +0.11 +9.00 1.0717 欧元/英镑 0.8973 0.8961 +0.13 +5.34 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9141 9.9011 +0.13 +3.49 9.5799 美元/挪威克朗 8.1789 8.1795 -0.01 -5.30 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 白云/李春喜/张涛/张明钧)