《全球汇市》欧元持于一周高位附近，等待欧洲央行政策决议

* 美元暂停近期涨势 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月26日 - 欧元周四持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。 欧洲央行料宣布从明年1月开始，将月度资产购买规模从当前的600亿欧元砍掉一半。市场则等待观察央行措辞或是前瞻指引是否有任何变动推动欧元上涨。 “在当前的环境下，只有(欧洲央行)政策立场发生令人吃惊的转变，才会推动欧元从这些水准上涨，即便我们仍然看好欧元的2018年前景，”丹麦丹斯克银行的汇市策略师Christin Tuxen表示。 欧元兑美元 周四小涨0.1%至1.1825美元，保持在高点附近。 今年做多欧元/美元是表现最好的汇市交易策略之一，该货币对年内迄今上涨了近13%，不过欧元最近几周面临一些压力，因投资者担心欧洲央行利率保持在纪录低位的时间大大长于美国。 最新的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，欧元净多仓从纪录高位回落，不过仍接近在130亿美元上方的多年高点。 法国巴黎银行策略师称，对欧洲央行决议各种可能性的揣测暗示欧元将下行，但仓位指标显示市场依然看多欧元。 “因此，今天的欧洲央行会议可能会推动欧元创出第四季的高位，”他们在日报中称。 美元稍事歇息。此前在美国税改憧憬，以及美联储下任主席可能持更鹰派政策立场的揣测带动下，美元在过去一周上扬。 美元指数 下滑0.1%至93.612，逐渐远离周一所及的两周高位94.017。 围绕减税计划的乐观情绪，以及投资者考虑斯坦福大学经济学家泰勒可能成为下任美联储主席，使得美元最近受到提振。 美国总统特朗普料在11月初出访亚洲之前宣布美联储下任主席的被提名人。 美元兑日圆 持平于113.67。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1816 1.1812 +0.03 +12.39 1.0513 美元/日圆 113.68 113.73 -0.04 -2.73 116.87 欧元/日圆 134.38 134.35 +0.02 +9.13 123.14 美元/瑞郎 0.9897 0.9895 +0.02 -2.76 1.0178 英镑/美元 1.3242 1.3262 -0.15 +7.34 1.2336 美元/加元 1.2806 1.2794 +0.09 -4.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.6342 6.6371 -0.04 -4.85 6.9726 澳元/美元 0.7700 0.7703 -0.04 +6.72 0.7215 新西兰元/美元 0.6871 0.6885 -0.20 -1.01 0.6941 欧元/瑞郎 1.1696 1.1691 +0.04 +9.14 1.0717 欧元/英镑 0.8924 0.8904 +0.22 +4.77 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6842 9.7067 -0.23 +1.09 9.5799 美元/挪威克朗 8.0108 8.0134 -0.03 -7.25 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/侯雪萍/张涛/孙茉莉; 审校 张明钧/李春喜/白云/高琦)