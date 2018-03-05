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亚洲
March 5, 2018 / 9:24 AM / a day ago

《全球汇市》欧元持于日内低点附近，受意大利议会选举不确定性打压

3 分钟阅读

    * * 欧元逆转早先涨势，此前德国社民党决定支持建执政联盟
    * * 欧元多仓规模仍接近纪录高位
    * * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦3月5日 - 欧元周一持于日内低位，逆转了早先的部分涨势，之前公布的意大利选举初步结果显示，疑欧派阵营在选举中表现好于预期，可能使意大利陷入一段较长的政治不稳定期。
   
    欧元兑美元在亚洲盘涨至两周高位1.2360美元上方，此前德国社民党投票支持与总理梅克尔的保守阵营组建大执政联盟，暗示德国这个欧洲最大经济体的政治不确定期结束。

    但随后迅速下跌0.8%，跌向盘中低点1.2269，因意大利大选的投票情况比预期要糟糕得多。意大利反建制党派表现强劲，目前没有党派联盟看似能够组建一个稳定的政府。
    
    “围绕意大利大选结果方面还有一些谨慎情绪，”ING驻伦敦汇市策略师Viraj Patel说。
    
    欧元兑美元         下跌0.3%至1.2269，向周四触及的七周低点1.21545靠拢。欧元兑日圆            跌0.7%至129.35日圆，为8月底以来最低。
    
    作为欧元区第三大经济体，意大利面临一段较长的政治不稳定期。

    “我们见到一些政党的崛起，他们在改革、对欧元的看法以及对组建联盟的看法方面引发一些担忧，所以这不利于稳定，”摩根大通资产管理驻伦敦的全球市场策略师Maria Paola Toschi说。
    
    但外汇衍生品市场上的欧元/美元风险逆转指标          显示，市场在法国大选结果出炉前的表现要比这谨慎得多。
    
    甚至最新布仓数据也显示，欧元多头仍然十分乐观，欧元净多仓仍接近2月初创下的纪录高位。
    
    “基本上讲，这种不确定性是预料之中的，而且鉴于经济环境有利，市场对欧洲政局的看法远比以前宽容，”瑞银财富管理驻伦敦的英国投资办公室主管Geoffrey Yu说。

    美元走势不稳，因美国总统特朗普上周宣布计划对进口钢铝课征关税，市场担心美国贸易伙伴可能施以报复，有演变成贸易战之虞。
    
    美元兑日圆      走软，报105.49日圆，接近周五所及16个月低位105.24日圆。
    
    日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截至2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑退出超宽松货币政策。            
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2325  1.2317  +0.06  +2.74  1.1996
    美元/日圆                   105.51  105.73  -0.21  -6.35  112.67
    欧元/日圆                   130.06  130.24  -0.14  -3.79  135.18
    美元/瑞郎                   0.9357  0.9380  -0.25  -3.96  0.9743
    英镑/美元                   1.3797  1.3802  -0.04  +2.11  1.3512
    美元/加元                   1.2895  1.2878  +0.13  +2.53  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3378  6.3268  +0.17  -2.68  6.5125
    澳元/美元                   0.7744  0.7762  -0.23  -0.73  0.7801
    新西兰元/美元               0.7214  0.7243  -0.40  +1.81  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1534  1.1550  -0.14  -1.33  1.1689
    欧元/英镑                   0.8932  0.8921  +0.12  +0.55  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.1745 10.1629  +0.11  +3.41  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8115  7.7834  +0.36  -4.82  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王琛/王洋/艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/李春喜/王颖)
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