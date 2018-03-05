《全球汇市》欧元持于日内低点附近，受意大利议会选举不确定性打压

* * 欧元逆转早先涨势，此前德国社民党决定支持建执政联盟 * * 欧元多仓规模仍接近纪录高位 * * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月5日 - 欧元周一持于日内低位，逆转了早先的部分涨势，之前公布的意大利选举初步结果显示，疑欧派阵营在选举中表现好于预期，可能使意大利陷入一段较长的政治不稳定期。 欧元兑美元在亚洲盘涨至两周高位1.2360美元上方，此前德国社民党投票支持与总理梅克尔的保守阵营组建大执政联盟，暗示德国这个欧洲最大经济体的政治不确定期结束。 但随后迅速下跌0.8%，跌向盘中低点1.2269，因意大利大选的投票情况比预期要糟糕得多。意大利反建制党派表现强劲，目前没有党派联盟看似能够组建一个稳定的政府。 “围绕意大利大选结果方面还有一些谨慎情绪，”ING驻伦敦汇市策略师Viraj Patel说。 欧元兑美元 下跌0.3%至1.2269，向周四触及的七周低点1.21545靠拢。欧元兑日圆 跌0.7%至129.35日圆，为8月底以来最低。 作为欧元区第三大经济体，意大利面临一段较长的政治不稳定期。 “我们见到一些政党的崛起，他们在改革、对欧元的看法以及对组建联盟的看法方面引发一些担忧，所以这不利于稳定，”摩根大通资产管理驻伦敦的全球市场策略师Maria Paola Toschi说。 但外汇衍生品市场上的欧元/美元风险逆转指标 显示，市场在法国大选结果出炉前的表现要比这谨慎得多。 甚至最新布仓数据也显示，欧元多头仍然十分乐观，欧元净多仓仍接近2月初创下的纪录高位。 “基本上讲，这种不确定性是预料之中的，而且鉴于经济环境有利，市场对欧洲政局的看法远比以前宽容，”瑞银财富管理驻伦敦的英国投资办公室主管Geoffrey Yu说。 美元走势不稳，因美国总统特朗普上周宣布计划对进口钢铝课征关税，市场担心美国贸易伙伴可能施以报复，有演变成贸易战之虞。 美元兑日圆 走软，报105.49日圆，接近周五所及16个月低位105.24日圆。 日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截至2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑退出超宽松货币政策。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2325 1.2317 +0.06 +2.74 1.1996 美元/日圆 105.51 105.73 -0.21 -6.35 112.67 欧元/日圆 130.06 130.24 -0.14 -3.79 135.18 美元/瑞郎 0.9357 0.9380 -0.25 -3.96 0.9743 英镑/美元 1.3797 1.3802 -0.04 +2.11 1.3512 美元/加元 1.2895 1.2878 +0.13 +2.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.3378 6.3268 +0.17 -2.68 6.5125 澳元/美元 0.7744 0.7762 -0.23 -0.73 0.7801 新西兰元/美元 0.7214 0.7243 -0.40 +1.81 0.7086 欧元/瑞郎 1.1534 1.1550 -0.14 -1.33 1.1689 欧元/英镑 0.8932 0.8921 +0.12 +0.55 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.1745 10.1629 +0.11 +3.41 9.8391 美元/挪威克朗 7.8115 7.7834 +0.36 -4.82 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/王洋/艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/李春喜/王颖)