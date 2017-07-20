《全球汇市》欧元持于14个月高位下方，等待欧洲央行政策决定

* 伦敦盘初美元自10个月低位反弹 * 日本央行维持货币政策不变 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月20日 - 欧元周四徘徊在14个月高位下方，等待欧洲央行稍晚的政策决定。欧洲央行有可能会为今年稍晚的政策转向铺路。 但由于欧元过去一个月上涨了3%，且德国公债收益率最近几周上升，欧洲央行决策者将小心措辞，避免发出过于鹰派的信号，以免在通胀仍然偏低之际扼杀正在扩大范围的经济复苏。 主要货币在伦敦早盘窄幅波动。美元指数 自本周稍早触及的10个月低位小涨。 “在欧洲央行宣布决议之前，市场处于观望状态，不过决策者不会对欧元最近的强劲表现感到高兴，”荷兰合作银行驻香港的资深亚太策略师Michael Every表示。 欧元/美元 现报1.15135，较周二创下的2016年5月以来最高水准1.1583微跌，但自欧洲央行总裁在辛特拉发表讲话以来仍上涨3.0%，并稳稳处于周二突破的1.15关口上方。 德拉吉6月27日在葡萄牙辛特拉的演讲暗示，欧洲央行可能将调整大规模刺激计划，这引发了“缩减恐慌”，推动欧元和债券收益率大幅上涨。 虽然多数市场参与者预计欧洲央行将在9月份的下次会议上宣布缩减资产购买规模，但本周采取行动也不是完全不可能。 有些市场参与人士称，如果欧洲央行周四并未调整立场，则欧元可能会受到打击。调整立场可能通过不再提及准备增加资产购买计划的规模和持续时间来体现。 他们指出，投资人已经建立庞大的欧元仓位。美国金融监管机构周五公布的数据显示，上周投机客持有的芝加哥欧元/美元期货净多仓创下六年来最高，令人对这些仓位平仓风险保持警戒。 芝加哥期市投机客同时间抛售日圆，因认为日本央行将在周四货币政策会议维持宽松立场，日圆净空头规模创两年高点。 和其他一些寻求回撤数年来大规模宽松政策的主要央行不同，日本央行并未表现出调整政策的意向，并在周四会议上维持政策不变。 美元指数 报94.904，上涨0.1%，远离周二所及10个月低点94.476。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1501 1.1514 -0.11 +9.40 1.0513 美元/日圆 112.33 111.95 +0.34 -3.88 116.87 欧元/日圆 129.20 128.90 +0.23 +4.92 123.14 美元/瑞郎 0.9565 0.9553 +0.13 -6.02 1.0178 英镑/美元 1.2981 1.3017 -0.28 +5.23 1.2336 美元/加元 1.2622 1.2604 +0.14 -6.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.7666 6.7588 +0.12 -2.95 6.9726 澳元/美元 0.7919 0.7949 -0.38 +9.76 0.7215 新西兰元/美元 0.7337 0.7355 -0.24 +5.71 0.6941 欧元/瑞郎 1.1004 1.1001 +0.03 +2.68 1.0717 欧元/英镑 0.8857 0.8837 +0.23 +3.98 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5633 9.5585 +0.05 -0.17 9.5799 美元/挪威克朗 8.0860 8.0516 +0.43 -6.38 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/张涛/汪红英/张明钧; 王洋/高琦/艾茂林)