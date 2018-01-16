《全球汇市》欧元持稳于三年高点附近，美元兑日圆小升

* 欧元兑美元周一创出三年高位，目前稍事喘息 * 美元兑日圆自四个月低位略有回升 路透新加坡1月16日 - 欧元周二持稳，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周一的言论增强了上述预期。韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，ECB可能在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元购债计划。 欧元兑美元最新报1.2263美元，距周一触及的2014年12月以来最高位约1.2296美元不远。 市场参与者表示，他们预计欧元近期仍将保持强劲态势。 “市场将继续保持这种趋势，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes说，指的是欧元近期的涨势。 Innes称，虽然市场关注欧元走强是否会让欧洲央行担忧，从而促使该央行进行口头干预，但迄今鲜有欧洲央行进行此类干预的迹象。 美元指数 报在90.509，脱离周一创下的三年低点90.279。 “我们一直认为欧元/美元仍有上涨风险，”新加坡瑞银财富管理汇率分析师Teck Leng表示。 Tan称，“欧元还没到让欧洲央行关切的水准，”他并称欧元近期涨势对欧元区企业信心或出口造成负面效应似乎不大。 美元近期走弱，因市场愈发相信全球复苏将超越美国经济增长，从而促使以欧洲央行为首的其他主要央行比预期更快退出宽松政策。 美元兑日圆 涨0.4%至110.93，小幅脱离周一触及的四个月低点110.32。 市场人士指因美元继过去一周下跌后引发空头回补，亦有传言称日本进口商在买入美元 。 日本央行上周二在例行购债操作中，小幅削减了长期日债购买规模，引发市场臆测该行 可能小幅缩减其大规模刺激计划，受此影响，日圆及全球公债收益率皆走扬。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2262 1.2261 +0.01 +2.22 1.1996 美元/日圆 110.89 110.52 +0.33 -1.58 112.67 欧元/日圆 135.98 135.54 +0.32 +0.59 135.18 美元/瑞郎 0.9638 0.9629 +0.09 -1.08 0.9743 英镑/美元 1.3785 1.3789 -0.03 +2.02 1.3512 美元/加元 1.2426 1.2428 -0.02 -1.20 1.2577 美元/离岸人民币 6.4328 6.4295 +0.05 -1.22 6.5125 澳元/美元 0.7963 0.7963 +0.00 +2.08 0.7801 新西兰元/美元 0.7281 0.7299 -0.25 +2.75 0.7086 澳元/日圆 88.310 88.020 +0.33 +0.48 87.890 新西兰元/日圆 80.760 80.680 +0.10 +1.15 79.840 英镑/日圆 152.86 152.45 +0.27 +0.49 152.11 澳元/新西兰元 1.0934 1.0907 +0.25 -0.66 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/王琛/张明钧/艾茂林; 审校 高琦/张若琪/王洋/白云)