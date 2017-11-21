《全球汇市》欧元持稳，上日录得近一个月最大单日跌幅

* 德国联合政府谈判产生的影响预计有限 * 本周数据面清淡，美元在窄幅区间波动 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月21日 - 欧元周二持稳，投资人暂时未理会德国政治僵局可能产生影响的担忧。上日欧元录得近一个月最大单日跌幅。 欧元区核心国家公债收益率之差缩窄，欧洲股市股指也在最近的波动区间内交投，市场聚焦欧元区陆续公布的乐观数据。 “政治情势目前不是特别令人担忧，我认为，如果看起来梅克尔自己可能成为这个后果的牺牲品，欧元可能只是暂时走软，”外汇风险管理公司Infinity International的外汇策略主管John Marley表示。 欧元/美元 周二涨0.1%至1.1749美元，周一跌0.5%，这是10月26日以来的最大单日跌幅。 由于第三季欧元区经济成长超过美国，欧元已经从稍早的低点反弹，而且投资者对于持有欧洲资产也更加安心。 摩根士丹利的策略师表示，欧洲资产反弹显示出欧洲经济的基本力道，以及在交易政治风险因素时，宽松的全球股市环境的风险吸收能力。 衍生品市场表现预示欧元有进一步上涨空间，风险逆转指标仍处高位，而隐含波动率指标持于2017年低位附近。 其他方面，美元指数回吐周二亚洲时段部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治僵局继续压制欧元。 美元指数 基本持平于94.00，但仍接近隔夜高位94.104，这也是自11月14日以来最高水准。 周四美国适逢感恩节假日，在此之前，美国经济数据相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二稍晚发表讲话。美联储11月会议记录将于周三发布。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1739 1.1732 +0.06 +11.66 1.0513 美元/日圆 112.51 112.62 -0.10 -3.73 116.87 欧元/日圆 132.07 132.13 -0.05 +7.25 123.14 美元/瑞郎 0.9929 0.9934 -0.05 -2.45 1.0178 英镑/美元 1.3240 1.3233 +0.05 +7.33 1.2336 美元/加元 1.2829 1.2818 +0.09 -4.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.6415 6.6451 -0.05 -4.75 6.9726 澳元/美元 0.7533 0.7549 -0.21 +4.41 0.7215 新西兰元/美元 0.6794 0.6808 -0.21 -2.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.1658 1.1655 +0.03 +8.78 1.0717 欧元/英镑 0.8865 0.8863 +0.02 +4.07 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9888 9.9524 +0.37 +4.27 9.5799 美元/挪威克朗 8.3018 8.2906 +0.14 -3.88 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/张涛/刘秀红；审校 白云/于春红/张明钧)