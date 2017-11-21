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《全球汇市》欧元持稳，上日录得近一个月最大单日跌幅
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2017年11月21日 / 上午9点02分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》欧元持稳，上日录得近一个月最大单日跌幅

2 分钟阅读

    * 德国联合政府谈判产生的影响预计有限
    * 本周数据面清淡，美元在窄幅区间波动
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月21日 - 欧元周二持稳，投资人暂时未理会德国政治僵局可能产生影响的担忧。上日欧元录得近一个月最大单日跌幅。
    
    欧元区核心国家公债收益率之差缩窄，欧洲股市股指也在最近的波动区间内交投，市场聚焦欧元区陆续公布的乐观数据。

    “政治情势目前不是特别令人担忧，我认为，如果看起来梅克尔自己可能成为这个后果的牺牲品，欧元可能只是暂时走软，”外汇风险管理公司Infinity International的外汇策略主管John Marley表示。
    
    欧元/美元         周二涨0.1%至1.1749美元，周一跌0.5%，这是10月26日以来的最大单日跌幅。
    
    由于第三季欧元区经济成长超过美国，欧元已经从稍早的低点反弹，而且投资者对于持有欧洲资产也更加安心。
    
    摩根士丹利的策略师表示，欧洲资产反弹显示出欧洲经济的基本力道，以及在交易政治风险因素时，宽松的全球股市环境的风险吸收能力。

    衍生品市场表现预示欧元有进一步上涨空间，风险逆转指标仍处高位，而隐含波动率指标持于2017年低位附近。
        
    其他方面，美元指数回吐周二亚洲时段部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治僵局继续压制欧元。
    
    美元指数      基本持平于94.00，但仍接近隔夜高位94.104，这也是自11月14日以来最高水准。
    
    周四美国适逢感恩节假日，在此之前，美国经济数据相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二稍晚发表讲话。美联储11月会议记录将于周三发布。
                                
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1739  1.1732  +0.06 +11.66  1.0513
    美元/日圆                   112.51  112.62  -0.10  -3.73  116.87
    欧元/日圆                   132.07  132.13  -0.05  +7.25  123.14
    美元/瑞郎                   0.9929  0.9934  -0.05  -2.45  1.0178
    英镑/美元                   1.3240  1.3233  +0.05  +7.33  1.2336
    美元/加元                   1.2829  1.2818  +0.09  -4.48  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6415  6.6451  -0.05  -4.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7533  0.7549  -0.21  +4.41  0.7215
    新西兰元/美元               0.6794  0.6808  -0.21  -2.12  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1658  1.1655  +0.03  +8.78  1.0717
    欧元/英镑                   0.8865  0.8863  +0.02  +4.07  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9888  9.9524  +0.37  +4.27  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3018  8.2906  +0.14  -3.88  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/张涛/刘秀红；审校 白云/于春红/张明钧)

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