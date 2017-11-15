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《全球汇市》欧元接近两周半高点，上日因德国经济数据强劲而跳升
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2017年11月15日 / 凌晨12点51分 / 1 天内

《全球汇市》欧元接近两周半高点，上日因德国经济数据强劲而跳升

2 分钟阅读

    * 美元指数维持疲态，之前欧元上涨
    * 投资者等待周三稍晚将公布的美国CPI数据

    路透东京11月15日 - 欧元周三亚洲盘初仍接近两周半高点，受乐观的德国经济数据提振，投资者也在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。
    
    欧元兑美元      微跌至1.1791，上日跳升逾1%。该货币对已远远脱离上周所及三个半月低点1.1553。

    欧元涨势压低了美元指数。美元指数      日内持稳在93.856，在10月底以来最低水平附近徘徊，也远低于隔夜高位94.542。
    
    德国联邦统计局周二公布，第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查分析师平均预计的成长0.6%，而且较第二季成长的0.6%有所上升。            
    
    投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。
    
    “如果该数据较疲弱，则可能令美联储12月升息的几率下降，”U.S. Bank Wealth Managemen地区投资策略师Jeff Kravetz表示。
    
    “目前从联邦基金利率期货的情况来看，市场认为升息概率为80%左右，但也可能会降至50%，”他说。“如果数据确实疲软，那么我认为欧元兑美元将继续走强。”

    周二数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)月增0.4%，表现超越预期，提振年增率创逾五年半最高。            
    
    但分析师表示，生产者物价表现强劲，或许并不意谓着10月消费者物价高涨，因为两者的关联性已然减弱。
    
    美元兑日圆      小跌至113.43，仍远低于上周所创八个月高点114.735。
    
    周三公布的数据显示，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%；高于路透调查预估中值的成长1.3%。这也是经济从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩张八季以来的最长连增纪录。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1792  1.1796  -0.03 +12.17  1.0513
    美元/日圆                   113.45  113.44  +0.01  -2.93  116.87
    欧元/日圆                   133.77  133.83  -0.04  +8.63  123.14
    美元/瑞郎                   0.9894  0.9892  +0.02  -2.79  1.0178
    英镑/美元                   1.3154  1.3163  -0.07  +6.63  1.2336
    美元/加元                   1.2741  1.2729  +0.09  -5.13  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6339  6.6352  -0.02  -4.86  6.9726
    澳元/美元                   0.7590  0.7629  -0.51  +5.20  0.7215
    新西兰元/美元               0.6880  0.6874  +0.09  -0.88  0.6941
    澳元/日圆                   86.110  86.580  -0.54  +2.12  84.320
    新西兰元/日圆               78.060  78.010  +0.06  -3.83  81.170
    英镑/日圆                   149.23  149.34  -0.07  +3.62  144.02
    澳元/新西兰元               1.1028  1.1098  -0.63  +6.21  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王颖/龚芳; 审校 戴素萍/徐文焰/张荻)

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