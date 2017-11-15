《全球汇市》欧元接近两周半高点，上日因德国经济数据强劲而跳升

* 美元指数维持疲态，之前欧元上涨 * 投资者等待周三稍晚将公布的美国CPI数据 路透东京11月15日 - 欧元周三亚洲盘初仍接近两周半高点，受乐观的德国经济数据提振，投资者也在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。 欧元兑美元 微跌至1.1791，上日跳升逾1%。该货币对已远远脱离上周所及三个半月低点1.1553。 欧元涨势压低了美元指数。美元指数 日内持稳在93.856，在10月底以来最低水平附近徘徊，也远低于隔夜高位94.542。 德国联邦统计局周二公布，第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查分析师平均预计的成长0.6%，而且较第二季成长的0.6%有所上升。 投资者等待将于周三稍后公布的美国10月消费者通胀数据，数据料将显示消费者物价小幅上升。 “如果该数据较疲弱，则可能令美联储12月升息的几率下降，”U.S. Bank Wealth Managemen地区投资策略师Jeff Kravetz表示。 “目前从联邦基金利率期货的情况来看，市场认为升息概率为80%左右，但也可能会降至50%，”他说。“如果数据确实疲软，那么我认为欧元兑美元将继续走强。” 周二数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)月增0.4%，表现超越预期，提振年增率创逾五年半最高。 但分析师表示，生产者物价表现强劲，或许并不意谓着10月消费者物价高涨，因为两者的关联性已然减弱。 美元兑日圆 小跌至113.43，仍远低于上周所创八个月高点114.735。 周三公布的数据显示，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%；高于路透调查预估中值的成长1.3%。这也是经济从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩张八季以来的最长连增纪录。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1792 1.1796 -0.03 +12.17 1.0513 美元/日圆 113.45 113.44 +0.01 -2.93 116.87 欧元/日圆 133.77 133.83 -0.04 +8.63 123.14 美元/瑞郎 0.9894 0.9892 +0.02 -2.79 1.0178 英镑/美元 1.3154 1.3163 -0.07 +6.63 1.2336 美元/加元 1.2741 1.2729 +0.09 -5.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.6339 6.6352 -0.02 -4.86 6.9726 澳元/美元 0.7590 0.7629 -0.51 +5.20 0.7215 新西兰元/美元 0.6880 0.6874 +0.09 -0.88 0.6941 澳元/日圆 86.110 86.580 -0.54 +2.12 84.320 新西兰元/日圆 78.060 78.010 +0.06 -3.83 81.170 英镑/日圆 149.23 149.34 -0.07 +3.62 144.02 澳元/新西兰元 1.1028 1.1098 -0.63 +6.21 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王颖/龚芳; 审校 戴素萍/徐文焰/张荻)