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February 23, 2018 / 9:03 AM / a day ago

《全球汇市》欧元料创下10月以来第二大单周跌幅，因风险事件临近

3 分钟阅读

    * 德国社民党投票和意大利大选是关键的政治事件风险
    * 欧元多仓规模升至纪录最高
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月23日 - 欧元周五下滑，且料将创下近四个月来第二大单周跌幅，对全球外汇市场而言，下周将是欧洲重大政治事件登场的一周，在此之前投资者削减持仓。
    
    意大利大选结果将在3月4日揭晓，德国社会民主党(SPD)党员对与保守派阵营组成新联盟的投票结果也将在同一天出炉，这两项政治事件都可能引发新一波市场震荡。

    近期多项调查以及欧洲央行1月会议记录反映出的一些迹象显示，在欧元走强的背景下，决策者对于欧元区经济前景抱持谨慎态度，投资者则在寻找推高欧元的新动因。
    
    根据CFTC数据，欧元多仓规模已经创下纪录高位，在这种市场环境下，若是上述两大重要政治事件中的任何一个出现稍微欠佳结果，就可能促使资金卖出欧元。
    
    “除了这些政治因素，受美债收益率上升推动，美元短期前景看似也更好，”法国农业信贷银行的汇市分析师Manuel Oliveri说道。
    
    根据民调数据，市场目前认为意大利选举将没有明显胜出的政党，可能组建一个松散的执政联盟，或者可能形成少数执政。

    欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。            这表明欧洲决策人士愈发谨慎。
    
    这样的审慎立场也在债市发酵，美债收益率自12月初以来已上涨逾50个基点，比德债的38个基点还多。
    
    指标10年期美债收益率           周三升至四年高位2.957%，周四回落至2.094%。
    
    美国政府扩大发债以支应扩大刺激所需的前景，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能稳定升息，都是带动收益率走升的个中原因。

    美元指数      涨0.2%至89.873。
    
    该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，之后升势失去一些动能。本周有可能收高0.9%。
    
    数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅持平于前月，表明经济转强尚未促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远            。日圆对该数据反应甚微。
    
    周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通胀目标。
    
    美元兑日圆         微升0.1%至106.850。
 
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2318  1.2329  -0.09  +2.68  1.1996
    美元/日圆                   106.79  106.74  +0.05  -5.22  112.67
    欧元/日圆                   131.56  131.61  -0.04  -2.68  135.18
    美元/瑞郎                   0.9335  0.9325  +0.11  -4.19  0.9743
    英镑/美元                   1.3990  1.3954  +0.26  +3.54  1.3512
    美元/加元                   1.2703  1.2703  +0.00  +1.00  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3289  6.3333  -0.07  -2.82  6.5125
    澳元/美元                   0.7826  0.7845  -0.24  +0.32  0.7801
    新西兰元/美元               0.7307  0.7338  -0.42  +3.12  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1502  1.1501  +0.01  -1.60  1.1689
    欧元/英镑                   0.8802  0.8834  -0.36  -0.91  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.0403 10.0071  +0.33  +2.04  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8879  7.8530  +0.44  -3.89  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/高琦/戴素萍/艾茂林/蔡美珍/孙茉莉)
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