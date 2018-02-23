《全球汇市》欧元料创下10月以来第二大单周跌幅，因风险事件临近

* 德国社民党投票和意大利大选是关键的政治事件风险 * 欧元多仓规模升至纪录最高 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月23日 - 欧元周五下滑，且料将创下近四个月来第二大单周跌幅，对全球外汇市场而言，下周将是欧洲重大政治事件登场的一周，在此之前投资者削减持仓。 意大利大选结果将在3月4日揭晓，德国社会民主党(SPD)党员对与保守派阵营组成新联盟的投票结果也将在同一天出炉，这两项政治事件都可能引发新一波市场震荡。 近期多项调查以及欧洲央行1月会议记录反映出的一些迹象显示，在欧元走强的背景下，决策者对于欧元区经济前景抱持谨慎态度，投资者则在寻找推高欧元的新动因。 根据CFTC数据，欧元多仓规模已经创下纪录高位，在这种市场环境下，若是上述两大重要政治事件中的任何一个出现稍微欠佳结果，就可能促使资金卖出欧元。 “除了这些政治因素，受美债收益率上升推动，美元短期前景看似也更好，”法国农业信贷银行的汇市分析师Manuel Oliveri说道。 根据民调数据，市场目前认为意大利选举将没有明显胜出的政党，可能组建一个松散的执政联盟，或者可能形成少数执政。 欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。 这表明欧洲决策人士愈发谨慎。 这样的审慎立场也在债市发酵，美债收益率自12月初以来已上涨逾50个基点，比德债的38个基点还多。 指标10年期美债收益率 周三升至四年高位2.957%，周四回落至2.094%。 美国政府扩大发债以支应扩大刺激所需的前景，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能稳定升息，都是带动收益率走升的个中原因。 美元指数 涨0.2%至89.873。 该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，之后升势失去一些动能。本周有可能收高0.9%。 数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅持平于前月，表明经济转强尚未促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远 。日圆对该数据反应甚微。 周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通胀目标。 美元兑日圆 微升0.1%至106.850。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2318 1.2329 -0.09 +2.68 1.1996 美元/日圆 106.79 106.74 +0.05 -5.22 112.67 欧元/日圆 131.56 131.61 -0.04 -2.68 135.18 美元/瑞郎 0.9335 0.9325 +0.11 -4.19 0.9743 英镑/美元 1.3990 1.3954 +0.26 +3.54 1.3512 美元/加元 1.2703 1.2703 +0.00 +1.00 1.2577 美元/离岸人民币 6.3289 6.3333 -0.07 -2.82 6.5125 澳元/美元 0.7826 0.7845 -0.24 +0.32 0.7801 新西兰元/美元 0.7307 0.7338 -0.42 +3.12 0.7086 欧元/瑞郎 1.1502 1.1501 +0.01 -1.60 1.1689 欧元/英镑 0.8802 0.8834 -0.36 -0.91 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.0403 10.0071 +0.33 +2.04 9.8391 美元/挪威克朗 7.8879 7.8530 +0.44 -3.89 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/高琦/戴素萍/艾茂林/蔡美珍/孙茉莉)