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《全球汇市》欧元有望录得一个月来最大周线升幅，关注欧洲央行态度
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2017年10月13日 / 早上7点19分 / 8 天内

《全球汇市》欧元有望录得一个月来最大周线升幅，关注欧洲央行态度

2 分钟阅读

    * 美元走势挣扎，因美联储谨慎评论和美债收益率低迷
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月13日 - 欧元周五小升，有望录得一个月来最大周线升幅，因投资者关注焦点从欧元区政治忧虑转向其改善的经济前景。
    
    中国9月贸易数据强劲，以及美国决策者发表谨慎评论后美元走软，亦支撑投资者对欧元的偏好。

    “如果欧洲经济复苏继续展开，并且欧洲央行推进政策正常化，那么我们将看到欧元在未来18个月左右的时间里站上1.30美元。”法国兴业银行汇市分析师Kit Juckes表示。
    
    欧元/美元         上涨0.1%至1.1839美元，本周迄今涨幅达1%，有望录得9月9日当周以来的最大周线升幅。
    
    五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。            
    
    美元料将录得逾一个月以来的最大周线跌幅，在美国通胀数据出炉前，美债收益率守在近期低点附近。

    美元指数      下滑0.1%至92.970，本周周线可能跌0.9%。
    
    美元指数上周五升至10周高点94.267，因强劲的美国薪资数据增强了12月美联储升息的预期。但随后该指数随着美国公债收益率稳步下降而走低。

    “当美国10年期公债收益率在2.4%下方挣扎时，美元兑日圆难以上涨并不令人意外，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji表示。

    “国内与外国公债收益率之间的差异驱动短期趋势，而当外国收益率保持相对较低的时候，日圆卖压受到抑制。”
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1822  1.1829  -0.06 +12.45  1.0513
    美元/日圆                   111.88  112.27  -0.35  -4.27  116.87
    欧元/日圆                   132.27  132.82  -0.41  +7.41  123.14
    美元/瑞郎                   0.9752  0.9751  +0.01  -4.19  1.0178
    英镑/美元                   1.3298  1.3260  +0.29  +7.80  1.2336
    美元/加元                   1.2453  1.2472  -0.15  -7.27  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5757  6.5776  -0.03  -5.69  6.9726
    澳元/美元                   0.7838  0.7819  +0.24  +8.63  0.7215
    新西兰元/美元               0.7143  0.7128  +0.21  +2.91  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1531  1.1538  -0.06  +7.60  1.0717
    欧元/英镑                   0.8889  0.8919  -0.34  +4.36  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5963  9.6080  -0.12  +0.17  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8940  7.9003  -0.08  -8.60  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/高琦/艾茂林; 审校 蔡美珍/孙茉莉)

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