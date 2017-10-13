《全球汇市》欧元有望录得一个月来最大周线升幅，关注欧洲央行态度

* 美元走势挣扎，因美联储谨慎评论和美债收益率低迷 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月13日 - 欧元周五小升，有望录得一个月来最大周线升幅，因投资者关注焦点从欧元区政治忧虑转向其改善的经济前景。 中国9月贸易数据强劲，以及美国决策者发表谨慎评论后美元走软，亦支撑投资者对欧元的偏好。 “如果欧洲经济复苏继续展开，并且欧洲央行推进政策正常化，那么我们将看到欧元在未来18个月左右的时间里站上1.30美元。”法国兴业银行汇市分析师Kit Juckes表示。 欧元/美元 上涨0.1%至1.1839美元，本周迄今涨幅达1%，有望录得9月9日当周以来的最大周线升幅。 五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。 美元料将录得逾一个月以来的最大周线跌幅，在美国通胀数据出炉前，美债收益率守在近期低点附近。 美元指数 下滑0.1%至92.970，本周周线可能跌0.9%。 美元指数上周五升至10周高点94.267，因强劲的美国薪资数据增强了12月美联储升息的预期。但随后该指数随着美国公债收益率稳步下降而走低。 “当美国10年期公债收益率在2.4%下方挣扎时，美元兑日圆难以上涨并不令人意外，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji表示。 “国内与外国公债收益率之间的差异驱动短期趋势，而当外国收益率保持相对较低的时候，日圆卖压受到抑制。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1822 1.1829 -0.06 +12.45 1.0513 美元/日圆 111.88 112.27 -0.35 -4.27 116.87 欧元/日圆 132.27 132.82 -0.41 +7.41 123.14 美元/瑞郎 0.9752 0.9751 +0.01 -4.19 1.0178 英镑/美元 1.3298 1.3260 +0.29 +7.80 1.2336 美元/加元 1.2453 1.2472 -0.15 -7.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.5757 6.5776 -0.03 -5.69 6.9726 澳元/美元 0.7838 0.7819 +0.24 +8.63 0.7215 新西兰元/美元 0.7143 0.7128 +0.21 +2.91 0.6941 欧元/瑞郎 1.1531 1.1538 -0.06 +7.60 1.0717 欧元/英镑 0.8889 0.8919 -0.34 +4.36 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5963 9.6080 -0.12 +0.17 9.5799 美元/挪威克朗 7.8940 7.9003 -0.08 -8.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/高琦/艾茂林; 审校 蔡美珍/孙茉莉)